Sân Mỹ Đình trước giờ Big Bang và biển người đổ bộ

TPO - Vượt qua hơn 100.000 ứng viên để trở thành thiên thần mới của Victoria's Secret, Solange Omon vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau màn ra mắt tại show diễn năm 2026. Phần trình diễn bị nhận xét mờ nhạt, trong khi kết quả cuộc thi tuyển chọn cũng gây tranh luận.