Sân Mỹ Đình trước giờ Big Bang và biển người đổ bộ

TPO - Hai đêm concert của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10 đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Vé của cả hai đêm diễn đã bán hết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng đón các ngôi sao Hàn Quốc.
TPO - Nam diễn viên Đường Vũ Triết cùng 8 nghệ sĩ khác của Đài Loan (Trung Quốc) bị kết án vì tội trốn nghĩa vụ quân sự. Họ được hưởng án treo nhưng hồ sơ tội phạm sẽ bị lưu vĩnh viễn.
TPO - Lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập xin lỗi hội viên sau những gián đoạn dịch vụ, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc.
TPO - Nhật ký của mẹ ra mắt khán giả từ 18 năm trước nhưng chưa bao giờ hết hot Mới nhất, ca khúc được chọn đưa vào album tuyển tập quốc tế mang tên "The Very Ballroom 10".
TPO - Tối 25/10, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Chương trình mang đến không gian giải trí sôi động trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
TPO - Triệu Vy vốn bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc từ năm 2021. Nhưng giờ đây nữ diễn viên lần đầu tham gia sự kiện sau 5 năm.
TPO - Netflix được cho là sẽ ưu tiên tìm kiếm những bộ phim ăn khách thay vì các dự án gắn với danh tiếng hoàng gia. Sự thay đổi nhân sự cấp cao cùng tranh cãi quanh tin đồn Meghan Markle tham gia series “The Gentlemen” khiến tương lai hợp tác giữa nền tảng này với vợ chồng Hoàng tử Harry thêm bất định.
TPO - Vẻ đẹp mong manh tựa sương khói của Chương Nhược Nam liên tục trở thành chủ đề hot trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nữ diễn viên cũng thường xuyên lọt top nữ thần do khán giả bình chọn.
TPO - Sau “Mưa đỏ” và “Trại buôn người”, Steven Nguyễn có thêm ba phim dự kiến ra rạp cuối năm. Lịch xuất hiện dày đặc đi cùng áp lực làm mới cách diễn, khi anh chuyển từ vai hành động sang những nhân vật có nhiều xung đột tình cảm.
TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hoa hậu Bảo Ngọc nhắn nhủ mọi người dành thời gian, nói lời yêu thương với mẹ, Tô Diệp Hà chia sẻ về cách sống tự tin, MC Mù Tạt khoe món quà hài hước từ chồng. Nam diễn viên Võ Điền Gia Huy gây xúc động với lời nhắn gửi mẹ.
TPO - Giải thưởng điện ảnh Kim Kê của Trung Quốc công bố danh sách đề cử nhưng vấp phải nhiều ý kiến chê bai. Khán giả bình luận "nền giải trí Trung Quốc đang chết dần", "Ai nhận giải cũng chẳng xứng đáng".
TPO - Vượt qua hơn 100.000 ứng viên để trở thành thiên thần mới của Victoria's Secret, Solange Omon vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau màn ra mắt tại show diễn năm 2026. Phần trình diễn bị nhận xét mờ nhạt, trong khi kết quả cuộc thi tuyển chọn cũng gây tranh luận.
TPO - Hoàng Thùy Linh tái xuất thị trường nhạc Việt bằng sản phẩm được đầu tư khủng cả phần nghe và nhìn. Tuy nhiên, sau 4 ngày, MV "Thầy dùi" thu hút lượng view không tốt như kỳ vọng.
TPO - Show diễn nội y Victoria’s Secret năm nay vấp phải làn sóng phản đối khi nhiều người mẫu gắn bó lâu năm với thương hiệu không còn xuất hiện trên sàn diễn. Thay vào đó là những gương mặt nổi tiếng nhờ xuất thân gia đình và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
TPO - Những bộ phim dọc dài khoảng hai phút đang thu hút hàng tỷ lượt xem, mở ra thị trường hàng tỷ USD và đưa mô hình giải trí xuất phát từ Trung Quốc tiến sâu vào Mỹ. Hollywood không chỉ phải cạnh tranh với các bom tấn khác, mà còn đối mặt nguy cơ đánh mất thời gian và tiền bạc của khán giả vào những câu chuyện ngắn trên điện thoại.
TPO - Màn tái xuất của Hề Mộng Dao (Ming Xi) trên sàn catwalk Victoria's Secret sau 8 năm vắng bóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, doanh nhân Hà Du Quân - con trai của tỷ phú sòng bài Hong Kong (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - cũng gửi vợ những lời có cánh.
TPO - Sau lễ dạm ngõ ngày 16/10, diễn viên Thục Anh tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới năm nay. Chồng sắp cưới của cô làm việc tại cơ quan nhà nước.