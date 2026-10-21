Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ chủ chốt

Ngô Tùng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa quyết định tiếp nhận, điều động và chỉ định các nhân sự cán bộ chủ chốt tại Đảng bộ các phường An Lạc, Bến Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

Chiều 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động và chỉ định ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường An Lạc đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

2aobor723mlc6xo388qmmvpfo06ttrp3blimrjey-6392-4092jpg.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao quyết định và hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định tiếp nhận và điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến công tác tại Cơ quan MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM.

Điều động bà Trần Minh Xuân - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM về Văn phòng Thành ủy TPHCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết hiện nay Thành ủy TPHCM đang tập trung thực hiện việc điều động, bố trí cán bộ khối chính quyền sang khối Đảng, đoàn thể và ngược lại. Việc này nhằm thực hiện theo chủ trương chung của Đảng trong giai đoạn hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ qua các vị trí công tác để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xem thêm

#Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #điều động #nhân sự chủ chốt #phường An Lạc #Bến Thành

Cùng chuyên mục

Qua việc khó, rõ thực tài: 'Làn gió mới' từ Quảng Trị

Qua việc khó, rõ thực tài: 'Làn gió mới' từ Quảng Trị

TPO - Nhận nhiệm vụ ở Quảng Trị vào cuối tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương liên tục có mặt tại các công trường, dự án để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, giao rõ người, ấn định rõ thời hạn. Sự chỉ đạo quyết liệt của hai lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo chuyển biến tích cực trong bộ máy, giúp khơi thông nhiều dự án đình trệ.

Cô gái 22 tuổi tử vong sau tai nạn xe buýt ở Hà Nội: ‘Sao con lại về như thế này hả con?’

Cô gái 22 tuổi tử vong sau tai nạn xe buýt ở Hà Nội: ‘Sao con lại về như thế này hả con?’

TPO - Dự định làm việc hết tháng để nhận lương, mua quà tặng mẹ rồi về quê tìm việc làm gần nhà, thế nhưng vụ tai nạn thương tâm tại đường Xuân Thuỷ, Hà Nội sáng 20/10 khiến cô gái 22 tuổi ở Thanh Hóa không qua khỏi. Nỗi đau mất con khiến người mẹ khóc ngất khi đón con trở về trong quan tài.

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

TPO - Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.

Bao giờ dứt điểm di dân dưới chân núi sạt lở ở Huế?

Bao giờ dứt điểm di dân dưới chân núi sạt lở ở Huế?

TPO - Sau nhiều năm sống trong vùng nguy cơ sạt lở, người dân dưới chân núi Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) mong sớm được chuyển đến nơi an toàn. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 34 hộ với số tiền hơn 60,7 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành di dời, tái định cư trong năm 2026.

Quân khu 9 vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

Quân khu 9 vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

TPO - Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ viếng, bàn giao và vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Nổ lò hơi tại Đồng Tháp

Nổ lò hơi tại Đồng Tháp

TPO - Sáng 21/10, một vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Đồng Tháp) khiến hai người bị thương phải nhập viện, gây hư hỏng tài sản của một số doanh nghiệp lân cận.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe