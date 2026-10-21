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Pháp luật

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Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh đánh cô giáo gãy mũi

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V - nam sinh đánh cô giáo giữa lớp về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

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Hình ảnh camera ghi lại.

Trước đó, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. , học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. , gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô giáo đang đứng giảng bài, trong lớp có nhiều học sinh ngồi và đứng thì bất ngờ một nam sinh xông tới đánh vào đầu cô giáo từ đằng sau.

Cú đánh khiến cô giáo ôm đầu loạng choạng đi về bàn giáo viên. Nam sinh này tiếp tục đi theo thì được các học sinh khác trong lớp nhanh chóng ngăn cản.

Sự việc xảy ra ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc vì hành động bạo lực của học sinh đối với cô giáo.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài (Hà Nội).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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#Khởi tố vụ án #Hành vi cố ý gây thương tích #Nam sinh đánh giáo viên #Trường THPT Mạc Đĩnh Chi #Xử lý hình sự

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