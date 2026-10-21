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Pháp luật

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Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 118 đối tượng

Phạm Trường

TPO - Phát hiện nhóm người nước ngoài thuê trọn khách sạn ở Thanh Hóa để tổ chức lừa đảo trực tuyến, công an đã bắt giữ 118 người, khởi tố 84 bị can.

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia.

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Đối tượng Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông, ngồi trước máy tính), quốc tịch Trung Quốc, là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp điều hành đường dây.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa ở phường Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để lưu trú. Nhóm này sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, có dấu hiệu nghi vấn nên bị đưa vào diện xác minh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm người này có hơn 100 thành viên, phần lớn từng sinh sống tại Lào và Campuchia. Trong đó, có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một trường hợp bị truy nã ở nước ngoài. Khi vào Việt Nam, các đối tượng mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới dạng thiết bị đã qua sử dụng.

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Các đối tượng chủ yếu là người nước ngoài.

Các đối tượng sau đó được phân chia thành nhiều bộ phận, đảm nhiệm các nhiệm vụ như quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần, phiên dịch và trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo. Các đối tượng chia thành 6 phòng, hướng đến nạn nhân tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng các kịch bản như: giả danh nhân viên đầu tư, dụ mua cổ phiếu, đầu tư ngoại hối và tiền điện tử; lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến; giả làm người thành đạt để dụ đầu tư; hoặc giả mạo tuyển dụng, giao việc trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền hoặc cắt đứt liên lạc khi người bị hại không còn khả năng tài chính hay tìm cách rút tiền.

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Nhiều thủ đoạn lừa đảo được nhóm này thực hiện.

Trung tuần tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây, bắt giữ 118 người, gồm 113 người nước ngoài (74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) và 5 người Việt Nam. Trong số này có 84 đối tượng bị khởi tố. Công an xác định đối tượng Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông), 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp điều hành tổ chức này.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử được cho là phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hiện vụ án đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Ảnh minh hoạ: Cục Thuế

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