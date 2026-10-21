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Pháp luật

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Bị phong tỏa khối tài sản trị giá gần 500 tỷ đồng, Mr Hunter xin sung công nếu khắc phục còn thừa

Hoàng An

TPO - Khám xét hai căn hộ của vợ chồng Mr Hunter và Ngô Thị Thêu, cảnh sát đã thu giữ hàng chục tỷ đồng, hàng trăm miếng vàng cùng nhiều sổ tiết kiệm, siêu xe và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng trị giá lên tới gần 500 tỷ đồng. Bị cáo xin tự nguyện sung công nếu khắc phục còn thừa.

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) cầm đầu, cơ quan truy tố xác định bị cáo Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) là người giữ vai trò lớn thứ hai.

Hồ sơ xác định, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Anh ta sau đó được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát truy tố Ngọ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ) cũng liên đới, truy tố cùng tội danh. Thêu bị cáo buộc can thiệp vào công việc lừa đảo của chồng, chỉ đạo tuyển dụng nhân sự. Ngoài ra, bị cáo còn quản lý tài sản giúp Ngọ.

Khi bị điều tra, Ngọ trốn sang Campuchia rồi nhập cảnh trái phép qua Philippines và bị bắt giữ dẫn độ về nước. Thêu theo chân chồng, ôm con nhỏ trốn sang Thái Lan sinh sống trái phép, cảnh sát Thái Lan sau khi xác minh đã bắt giữ Thêu giao cho công an Việt Nam.

Quá trình khám xét nhà của Ngọ và Thêu trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ hàng chục chồng tiền mặt tổng trị giá 503 triệu đồng, 44.545 USD cùng 6 miếng vàng. Khám xét tại một căn hộ khác cũng thuộc sở hữu vợ chồng này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 18,3 tỷ đồng tiền mặt và 84.825 USD. Đặc biệt, mở két sắt tại căn hộ, cơ quan điều tra thu 143 miếng vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu của Ngọ một số xe siêu sang như chiếc Lamborghini Urus màu vàng; Porsche Panamera màu đỏ; Jaguar F-Type màu vàng; Jaguar F-Type màu đỏ; VinFast Lux A màu cam; Lexus LM350 màu đen.

Phong tỏa 39 bất động sản liên quan đến hai vợ chồng; phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng trị giá gần 30 tỷ đồng và 18 sổ/thẻ tiết kiệm hơn 60 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, Mr Hunter đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản đã bị thu giữ trên để bồi thường cho các bị hại. Nếu còn thừa, xin tự nguyện nộp sung công quỹ Nhà nước.

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Lê Khắc Ngọ.

Hàng chục xe sang, đồng hồ xa xỉ đã bị thu giữ

Phó Đức Nam vai trò chủ mưu, cầm đầu chịu trách nhiệm 919 vụ lừa đảo, tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Công an làm rõ, thu giữ 25 xe ô tô và 7 xe máy là tài sản của Nam. Trong số đó có nhiều siêu xe đắt tiền như Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63…, nổi bật nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33, theo thị trường, mẫu xe này có giá lăn bánh tại Việt Nam lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Một số xe được Nam mua, sau đó nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký, gồm: 1 ô tô hiệu Ferrari Roma; 1 ô tô hiệu Jaguar F-Type; 1 Mercedes-AMG A45S; 1 ô tô hiệu Porsche 911 Turbo S; 1 Mercedes-AMG GT R; 1 ô tô hiệu Mini John Cooper; 1 Mercedes- Benz C200; 1 ô tô hiệu BMW 330i.

Cá nhân Nam đứng tên 2 ô tô BMW X2 màu trắng và VinFast Lux. Ngoài ra, còn 4 ô tô được Nam mua nhưng chưa làm thủ tục sang tên, trong số có chiếc xe sang Porsche Macan.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) và anh trai của cô ta dùng tiền phạm tội mà có của Nam để mua 2 chiếc ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.

Cùng với ô tô, Nam còn sở hữu 7 chiếc xe máy của nhiều hãng khác nhau như Harley-Davidson FXRST…

Riêng về bất động sản, cơ quan điều tra kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản của Nam và đồng phạm; thu giữ 60 chiếc đồng hồ xa xỉ (trong đó có 43 chiếc do Nam mua để sử dụng, đều là những chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ như Franck Muller, Patek Philippe...).

Cảnh sát cũng thu giữ hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm miếng vàng do Nam cất giữ tại các căn hộ đang sinh sống.

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#Mr Hunter #Lê Khắc Ngọ #Vợ chồng Lê Khắc Ngọ #Lừa đảo

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