Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

TPO - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, nhà nghiên cứu tội phạm học, cho rằng điều khiến ông trăn trở không chỉ là việc một học sinh dám đánh cô giáo, mà là tại sao những giới hạn đạo đức, ý thức về hậu quả và khả năng tự kiểm soát lại không ngăn được hành vi ấy. "Nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải được xác định bằng chứng cứ, nhưng từ góc độ phòng ngừa, câu hỏi này cần được đặt ra một cách nghiêm túc”, ông chia sẻ