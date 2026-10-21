Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Chiều 21/10 giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Brussels, bắt đầu chuyến thăm EU và Bỉ.
TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang tìm kiếm, cứu nạn 4 lao động trên tàu cá BTh 80712TS bị chìm cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.
TPO - Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra chuyên đề về giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh trật tự tại thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La.
TPO - Sau khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long vào đầu giờ chiều 21/10, các đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ hệ thống đỡ, giải phóng khu vực lắp đặt nhịp chính. Đến chiều tối cùng ngày, siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn được rút khỏi vị trí thi công, trong niềm vui của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.
TPO - Theo các chuyên gia về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đất ở nơi từng chôn cất người có thể lưu dấu vết giúp khoanh vùng tìm kiếm. Những mảnh xương đã phân hủy nặng cũng được các chuyên gia nghiên cứu để tìm thông tin đối chiếu với thân nhân.
TPO - Những ngày qua, Đội K52 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc.
TPO - Thấy xe máy gặp tai nạn phía trước, ô tô khách đang chở công nhân né tránh nên lao xuống vệ đường rồi lật ngang. Người đi xe máy bị xe khách cán qua tử vong, một số công nhân bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nam Sông Hậu, đoạn qua TP. Cần Thơ.
TPO - Hai học sinh lớp 12 tử vong sau vụ lật phà tự chế khi cùng nhóm bạn qua kênh Nông Dân, phường Vị Tân, TP. Cần Thơ, để đến nhà bạn.
TPO - Chính phủ đang xây dựng đề án để báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 ban hành nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW.
TPO - "Ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức quan trọng và nhân văn sâu sắc, là dịp toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ", đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Đoàn ĐBQH Vĩnh Long) bày tỏ đồng tình với đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương
TPO - Dù đã bàn giao hàng trăm héc-ta mặt bằng, 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn vướng mắc trong công tác bồi thường và tái định cư.
TPO - Sau khi hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào chiều 21/10, các đơn vị thi công tiếp tục hạ trụ dầm biên, tháo dỡ các liên kết và chuẩn bị rút sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn khỏi vị trí lắp đặt cầu.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng mặt đường nứt, bong bật, xuất hiện ổ gà trên đoạn tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm Cao Bằng, chiều 21/10 Sở Xây dựng tỉnh cho biết đã kiểm tra hiện trường và có văn bản yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương khắc phục hư hỏng trước 30/10.
TPO - UBND thành phố Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính với tỉnh Lâm Đồng. Thành phố tiếp nhận hơn 272 km2 diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên và sáp nhập vào xã Phước Sơn.
TPO - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, nhà nghiên cứu tội phạm học, cho rằng điều khiến ông trăn trở không chỉ là việc một học sinh dám đánh cô giáo, mà là tại sao những giới hạn đạo đức, ý thức về hậu quả và khả năng tự kiểm soát lại không ngăn được hành vi ấy. "Nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải được xác định bằng chứng cứ, nhưng từ góc độ phòng ngừa, câu hỏi này cần được đặt ra một cách nghiêm túc”, ông chia sẻ
TPO - Theo quy định về nhiệm kỳ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm kỳ 5 năm. Thực tiễn phần lớn những người đảm nhiệm các chức danh này chỉ hoạt động từ 1 đến 2 nhiệm kỳ, tương đương 5 đến 10 năm. Trong khi quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm trở lên mới đáp ứng điều kiện về thời gian để hưởng lương hưu. Vì thế đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại vấn đề này để bảo đảm quyền lợi tương xứng với mức đóng.
TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.