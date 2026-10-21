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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Xuân Tùng

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Thongly Sisoulith. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng dự buổi tiếp có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về hợp tác thanh niên hai nước.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNNDCM Lào thời gian qua; mong muốn tổ chức Đoàn hai nước tiếp tục phối hợp đưa hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Trong đó, hai bên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Tạo điều kiện tuổi trẻ hai nước nâng cao kỹ năng, chuyên môn và phát huy khát vọng cống hiến đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước, cùng vun đắp quan hệ Việt Nam – Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, năm 2027 là năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, hai tổ chức Đoàn phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, tăng cường gắn kết thanh niên và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

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Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã nghe báo cáo về kết quả hợp tác giữa tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Thongly Sisoulith trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam và các cơ quan liên quan đã luôn hỗ trợ công tác thanh niên Lào.

Anh Thongly Sisoulith báo cáo kết quả làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, trao đổi cán bộ và giáo dục truyền thống; đồng thời đề xuất nội dung hợp tác trong thời gian tới.

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Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Thongly Sisoulith phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp thu ý kiến trao đổi, chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, anh Thongly Sisoulith khẳng định, T.Ư Đoàn TNNDCM Lào luôn kề vai sát cánh với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát triển truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

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#Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Việt Nam - Lào #T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #T.Ư Đoàn TNNDCM Lào #hợp tác thanh niên #quan hệ quốc tế #giáo dục truyền thống #quan hệ hữu nghị #đoàn kết đặc biệt

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