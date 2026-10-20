Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

TPO - Tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào; khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào... là những đề xuất để hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước được đo bằng những kết quả cụ thể.

Chiều 20/10, đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNNDCM Lào do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNNDCM Lào dẫn đầu thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cùng dự hoạt động có chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, cùng đoàn viên, sinh viên hai nước tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trong chương trình, đoàn đã nghe giới thiệu, tìm hiểu về mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành vừa đi vào hoạt động. Tại đây, sinh viên nhiều ngành cùng doanh nghiệp giải quyết các bài toán thực tế về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tầm thấp và đô thị thông minh.

Đoàn đã tham quan Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành rộng 1.000m2 tại Thư viện Tạ Quang Bửu.

Trọng tâm của không gian này là Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành theo mô hình Design Factory của Đại học Aalto (Phần Lan).

Đoàn đại biểu tham quan phòng nghiên cứu Nghiên cứu thiết kế và điều khiển hệ thống Cơ điện tử tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, đoàn cũng đã gặp gỡ, lắng nghe phần chia sẻ của sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam; cũng như tham luận của sinh viên Việt Nam về cơ hội tiếp cận trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Đoàn đại biểu tham quan, trải nghiệm Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình đổi mới sáng tạo thanh niên Việt - Lào

Tại chương trình, GS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Nhà trường luôn xác định sứ mệnh trọng tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến cho đất nước; đồng thời đóng vai trò kết nối văn hóa, tri thức và tình hữu nghị quốc tế.

Trong nhiều thập kỷ qua, Đại học Bách khoa Hà Nội là “ngôi nhà chung” tin cậy, ấm áp của hàng ngàn lưu học sinh Lào. Năm học 2026 - 2027 hiện có 32 sinh viên Lào đăng ký học tập.

GS.TS Lê Anh Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang mở ra nhiều cơ hội cùng không ít thách thức, chúng tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ Việt Nam và Lào có nhiều điều kiện để đồng hành, học hỏi và cùng phát triển. Việc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trẻ, vì thế càng có ý nghĩa quan trọng", GS.TS Lê Anh Tuấn.

Nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác tuổi trẻ hai nước, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đề xuất T.Ư Đoàn hai nước phối hợp tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào với các đề bài xuất phát từ thực tiễn hai nước như năng lượng, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số trong dịch vụ công.

Xây dựng các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào, gắn với các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số của Bách khoa Hà Nội.

Thu hút nhiều hơn sinh viên Lào xuất sắc vào các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược và chương trình sau đại học; đồng thời kết nối mạng lưới cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội tại Lào để làm cầu nối về tuyển sinh, thực tập và việc làm.

Anh Thongly Sisoulith phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Thongly Sisoulith - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đánh giá cao và chúc mừng thành tích ĐH Bách khoa Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và nghiên cứu khoa học công nghệ; trong đó có những nhân lực trẻ người Lào.

Theo anh Thongly Sisoulith, nhiều nhân lực của Lào được đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã quay trở về nước cống hiến và trở thành những nhịp cầu kết nối, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Anh Thongly Sisoulith mong muốn trong thời gian tới ĐH Bách khoa phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho giáo viên, cán bộ đào tạo, cán bộ Đoàn của Lào về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, điều hành trung tâm đào tạo nghề. Thúc đẩy việc trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyên gia của hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và nhu cầu của thị trường.

GS.TS Lê Anh Tuấn tặng quà lưu niệm Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Thongly Sisoulith. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Vongphet Pasithiphone - sinh viên năm cuối chia sẻ, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cậu không chỉ học được kiến thức chuyên môn mà cả phương pháp tự học, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần chủ động trong nghiên cứu khoa học. Tại Bách khoa Hà Nội, chương trình học rất nặng và chú trọng vào thực hành. Phương pháp học của nam sinh là tham gia lập kế hoạch, phát triển sản phẩm và tham gia dự án nghiên cứu cùng thầy cô; làm việc nhóm. Vongphet Pasithiphone chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng