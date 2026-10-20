Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

Xuân Tùng

TPO - Tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào; khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào... là những đề xuất để hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước được đo bằng những kết quả cụ thể.

Chiều 20/10, đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNNDCM Lào do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNNDCM Lào dẫn đầu thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cùng dự hoạt động có chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

tp_viet-lao-daihocbachkhoa8.jpg
Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, cùng đoàn viên, sinh viên hai nước tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trong chương trình, đoàn đã nghe giới thiệu, tìm hiểu về mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành vừa đi vào hoạt động. Tại đây, sinh viên nhiều ngành cùng doanh nghiệp giải quyết các bài toán thực tế về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tầm thấp và đô thị thông minh.

Đoàn đã tham quan Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành rộng 1.000m2 tại Thư viện Tạ Quang Bửu.

Trọng tâm của không gian này là Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành theo mô hình Design Factory của Đại học Aalto (Phần Lan).

tp_viet-lao-daihocbachkhoa-hanoi.jpg
Đoàn đại biểu tham quan phòng nghiên cứu Nghiên cứu thiết kế và điều khiển hệ thống Cơ điện tử tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, đoàn cũng đã gặp gỡ, lắng nghe phần chia sẻ của sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam; cũng như tham luận của sinh viên Việt Nam về cơ hội tiếp cận trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

tp_viet-lao-daihocbachkhoa11.jpg
tp_viet-lao-daihocbachkhoa10.jpg
tp_viet-lao-daihocbachkhoa9.jpg
tp_viet-lao-daihocbachkhoahanoi2.jpg
Đoàn đại biểu tham quan, trải nghiệm Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình đổi mới sáng tạo thanh niên Việt - Lào

Tại chương trình, GS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Nhà trường luôn xác định sứ mệnh trọng tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến cho đất nước; đồng thời đóng vai trò kết nối văn hóa, tri thức và tình hữu nghị quốc tế.

Trong nhiều thập kỷ qua, Đại học Bách khoa Hà Nội là “ngôi nhà chung” tin cậy, ấm áp của hàng ngàn lưu học sinh Lào. Năm học 2026 - 2027 hiện có 32 sinh viên Lào đăng ký học tập.

tp_viet-lao-daihocbachkhoa2.jpg
GS.TS Lê Anh Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang mở ra nhiều cơ hội cùng không ít thách thức, chúng tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ Việt Nam và Lào có nhiều điều kiện để đồng hành, học hỏi và cùng phát triển. Việc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trẻ, vì thế càng có ý nghĩa quan trọng", GS.TS Lê Anh Tuấn.

Nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác tuổi trẻ hai nước, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đề xuất T.Ư Đoàn hai nước phối hợp tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào với các đề bài xuất phát từ thực tiễn hai nước như năng lượng, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số trong dịch vụ công.

Xây dựng các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào, gắn với các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số của Bách khoa Hà Nội.

Thu hút nhiều hơn sinh viên Lào xuất sắc vào các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược và chương trình sau đại học; đồng thời kết nối mạng lưới cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội tại Lào để làm cầu nối về tuyển sinh, thực tập và việc làm.

tp_viet-lao-daihocbachkhoa3.jpg
Anh Thongly Sisoulith phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Thongly Sisoulith - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đánh giá cao và chúc mừng thành tích ĐH Bách khoa Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và nghiên cứu khoa học công nghệ; trong đó có những nhân lực trẻ người Lào.

Theo anh Thongly Sisoulith, nhiều nhân lực của Lào được đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã quay trở về nước cống hiến và trở thành những nhịp cầu kết nối, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Anh Thongly Sisoulith mong muốn trong thời gian tới ĐH Bách khoa phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho giáo viên, cán bộ đào tạo, cán bộ Đoàn của Lào về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, điều hành trung tâm đào tạo nghề. Thúc đẩy việc trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyên gia của hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và nhu cầu của thị trường.

tp_viet-lao-daihocbachkhoa4.jpg
GS.TS Lê Anh Tuấn tặng quà lưu niệm Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Thongly Sisoulith. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Vongphet Pasithiphone - sinh viên năm cuối chia sẻ, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cậu không chỉ học được kiến thức chuyên môn mà cả phương pháp tự học, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần chủ động trong nghiên cứu khoa học. Tại Bách khoa Hà Nội, chương trình học rất nặng và chú trọng vào thực hành. Phương pháp học của nam sinh là tham gia lập kế hoạch, phát triển sản phẩm và tham gia dự án nghiên cứu cùng thầy cô; làm việc nhóm.

tp_viet-lao-daihocbachkhoa7.jpg
Vongphet Pasithiphone chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đã tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Tại đây, đoàn đã có dịp biết thêm về một trong những nhà tù lớn và kiên cố bậc nhất Đông Dương, nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” do thực dân Pháp xây dựng. Đặc biệt, hiểu hơn về Cách mạng Việt Nam, về tinh thần bất khuất, biến nơi giam cầm tàn bạo của thực dân thành “trường học cách mạng” đặc biệt, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

tp_hoalo.jpg
Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Xem thêm

#T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #T.Ư Đoàn TNNDCM Lào #hợp tác thanh niên #Việt Nam - Lào #Đại học Bách khoa Hà Nội #đổi mới sáng tạo #hợp tác #kỹ năng số #nghiên cứu #thư viện Tạ Quang Bửu

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

NSƯT Chí Trung: Bước qua giông bão, học cách sống bình thản!

NSƯT Chí Trung: Bước qua giông bão, học cách sống bình thản!

Là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Việt Nam, NSƯT Chí Trung được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất sắc sảo, hóm hỉnh và duyên dáng. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, anh còn có nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trải qua những thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi ngoài xế chiều, nam nghệ sĩ có thêm những chiêm nghiệm về tình yêu, hạnh phúc và cách đón nhận những điều không như ý.

Bóng hồng Quân y ‘cháy' hết mình trên sàn dân vũ

Bóng hồng Quân y ‘cháy' hết mình trên sàn dân vũ

TPO - Những vũ điệu quen thuộc trong Quân đội được đặt cạnh các tiết mục tự dàn dựng mang màu sắc hiện đại, trẻ trung, tạo nên cuộc tranh tài sôi nổi của các bóng hồng áo lính ở Học viện Quân y, trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

TPO - Từ hoa handmade, mỹ phẩm đến những món đồ cá nhân hóa, mạng xã hội mở ra vô số gợi ý quà tặng cho người trẻ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo trào lưu, nhiều người ưu tiên món quà thiết thực, phù hợp với người nhận và khả năng chi tiêu.

Chung tay xây mái ấm tiếp sức ước mơ đại học cho nữ sinh khó khăn ở Đà Nẵng

Chung tay xây mái ấm tiếp sức ước mơ đại học cho nữ sinh khó khăn ở Đà Nẵng

TPO - Vừa trúng tuyển ngành Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Nguyễn Thị Yến Như (xã Hiệp Đức, Đà Nẵng) phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mẹ gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Sẻ chia với hoàn cảnh của nữ sinh, tổ chức Đoàn cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay vận động để xây dựng mái ấm mới cho gia đình em.

Dự án của Nguyễn Thị Dím giành giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Măng mai đánh thức bản làng

TP - Ở xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), một buổi sáng mùa măng bắt đầu từ rất sớm. Khi sương còn phủ trên những nếp nhà, trong bản đã có những người phụ nữ Tày tất bật chuẩn bị dao và những vật dụng cần thiết cho một ngày lên rừng.

Anh Nguyễn Trung Thành với mô hình “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược”

Làm 'biệt thự' cho ong dú

TP - Từ những tổ ong dú nhỏ bé giữa núi rừng Bảy Núi, anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, dành nhiều năm nghiên cứu, thiết kế “nhà” cho ong và xây dựng mô hình nuôi kết hợp với cây thảo dược. Từ vài tổ ong ban đầu, mô hình hiện phát triển khoảng 1.000 tổ, hướng tới nhân rộng cho người dân địa phương.

Anh Đậu Văn Nam bên các sản phẩm từ nguyên liệu lá dứa

Nhìn cánh đồng dứa, thấy 'tiền bị đốt'

TP - Những tàu lá dứa bị đốt trên đồng từng chỉ là phế phẩm trong mắt người nông dân. Với Đậu Văn Nam, đó là “tiền đang bị đốt” - nguồn nguyên liệu để anh tạo ra sợi dệt, tấm vải và đưa sản phẩm từ quê nhà ra thế giới.

Từ đây có một tôi khác

Từ đây có một tôi khác

Năm mười tám tuổi, tôi có hai tiếng gọi. Một tiếng gọi muốn tôi đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Một tiếng gọi muốn tôi khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức mình cho Tổ quốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe