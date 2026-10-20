Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Ngày 20/10, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hội đàm với anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Cùng dự có chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Về phía Lào, có bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; anh Souliya Keophilavong - Phó Bí thư Đoàn TNNDCM Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Lào.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm anh Thongly Sisoulith tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ hai nước có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Anh Huy nêu rõ, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam – Lào trên tất cả lĩnh vực, trong đó có hợp tác nhân dân và giao lưu thanh niên. Hai tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò trong kết nối thanh niên, giáo dục truyền thống, củng cố sự hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Trong thời gian qua, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đã duy trì và triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, từ trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đến hợp tác giữa các địa phương, tình nguyện quốc tế và hỗ trợ an sinh xã hội.

Các hoạt động này góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào trong thế hệ trẻ.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao đổi tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Huy, hai bên vẫn còn dư địa trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, để nâng cao hiệu quả, cụ thể hoá các nội dung hợp tác, mở rộng sự tham gia của các cấp bộ Đoàn và địa phương, bảo đảm các hoạt động được triển khai thường xuyên, có chiều sâu và phù hợp với nhu cầu của thanh niên hai nước.

Anh Thongly Sisoulith – Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào cũng khẳng định, bày tỏ sự trân trọng và mong muốn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân và tuổi trẻ hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Mở rộng hợp tác, thiết thực, hiệu quả

Tại hội đàm, hai bên trao đổi, thống nhất trong thời gian tới tiếp tục đổi mới, mở rộng các hoạt động hợp tác thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh duy trì trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, giáo dục truyền thống và bồi dưỡng cán bộ trẻ, hai bên mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và tăng cường kết nối thanh niên các địa phương.

Đặc biệt, nhân dịp năm 2027 kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, hai tổ chức Đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, tăng cường gắn kết thanh niên và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Anh Bùi Quang Huy nêu rõ, hai tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử và truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước; kết hợp giáo dục với hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế tìm hiểu di tích lịch sử và các chương trình kết nối thanh niên.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển các sản phẩm truyền thông phù hợp với giới trẻ, giúp thanh niên hiểu sâu sắc hơn về giá trị của quan hệ Việt Nam – Lào và trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ này.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp… “Qua đó, từng bước chuyển từ giao lưu, trao đổi đơn thuần sang hợp tác tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước”, anh Huy nói.

Anh Huy cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn thanh niên đa phương; đồng thời phát huy các cơ chế hợp tác và hoạt động giao lưu thanh niên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Qua đó, tăng cường sự tin cậy, đoàn kết và gắn kết giữa thanh niên ba nước, góp phần gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Anh Thongly Sisoulith - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào trao đổi tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Kết nối doanh nhân trẻ, thúc đẩy xúc tiến đầu tư

Trao đổi tại hội đàm, anh Thongly Sisoulith bày tỏ thống nhất cao với đề xuất hợp tác của anh Bùi Quang Huy; đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp thiết thực trong thời gian tới.

Anh Thongly Sisoulith đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng lý luận và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên Lào; chia sẻ kinh nghiệm truyền thông số, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế và kết nối doanh nhân; tạo điều kiện doanh nhân trẻ hai nước kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp hai nước.

Anh Thongly Sisoulith tin rằng, việc tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, phát triển kinh tế của thanh niên hai nước là dịp để nhân dân, doanh nhân trẻ hai nước có cơ hội để trao đổi những bài học kinh nghiệm, có thể tìm kiếm những cái đối tác giữa doanh nhân trẻ giữa Việt Nam và Lào.