Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNNDCM Lào thăm và làm việc tại Viettel

TPO - Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNNDCM Lào đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), doanh nghiệp đầu tư thành công qua liên doanh Star Telecom (thương hiệu di động Unitel) với doanh thu trên 2,5 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động tại Lào.

Ngày 21/10, tại Hà Nội, đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNNDCM Lào do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNNDCM Lào dẫn đầu thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Cùng dự hoạt động có chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Về phía Lào có bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viettel và đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNNDCM Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tùng

Cầu nối hợp tác kinh tế và công nghệ hai nước

Đại tá Cao Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp đoàn đại biểu thanh niên Lào đến thăm và làm việc tại tập đoàn; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Viettel trong suốt quá trình đầu tư.

Ông Sơn cho biết, sau 30 năm phát triển, Viettel vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ; hiện diện tại 17 quốc gia thông qua hoạt động đầu tư và mạng lưới văn phòng đại diện.

Nhấn mạnh về hoạt động đầu tư tại Lào, ông Sơn khẳng định dự án hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thông qua liên doanh Star Telecom (thương hiệu di động Unitel) là một trong những thành công nổi bật và là biểu tượng gắn kết tiêu biểu suốt 17 năm qua.

Unitel hiện nắm giữ 56% thị phần viễn thông tại Lào, với lũy kế doanh thu đạt trên 2,5 tỷ USD. Bên cạnh kết quả kinh doanh, Unitel cũng đóng góp gần 100 triệu USD cho các hoạt động tài trợ, an sinh xã hội và trực tiếp tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động bản địa. Hiện tại, Viettel đang tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới tại Lào như logistics, dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ số.

Đại tá Cao Anh Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo ông Sơn, quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn bó thủy chung, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Unitel là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác Việt Nam – Lào.

Từ một dự án đầu tư, Unitel đã trở thành cầu nối hợp tác kinh tế và công nghệ giữa hai nước; từ một doanh nghiệp viễn thông, Unitel đang từng bước phát triển thành doanh nghiệp công nghệ số, có khả năng đồng hành cùng Chính phủ Lào trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển đất nước”, Đại tá Cao Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.

Ông Cao Anh Sơn đề xuất Bí thư T.Ư Đoàn TNCDCM Lào Thongly Sisoulith cùng các cấp lãnh đạo Lào tiếp tục quan tâm, ủng hộ Star Telecom/Unitel trong thời gian tới, tạo điều kiện để tập đoàn hoàn thành sứ mệnh thúc đẩy kinh tế, hỗ trợ chuyển đổi số và kiến tạo hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin hiện đại phục vụ nhân dân Lào.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNNDCM Lào tham quan phòng truyền thống và giới thiệu công nghệ tại trụ sở Viettel. Ảnh: Xuân Tùng

Nâng cấp trang thiết bị công nghệ, đào tạo kỹ năng số

Trao đổi tại buổi làm việc, anh Thongly Sisoulith - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Viettel trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số; đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp tại Lào thông qua Công ty Star Telecom với thương hiệu Unitel.

Theo anh Thongly Sisoulith, Unitel không chỉ phát triển mạng lưới viễn thông mà còn tích cực triển khai các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có những chương trình dành cho thanh niên Lào.

Hiện T.Ư Đoàn Lào phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Truyền thông Lào thực hiện chương trình đưa sóng điện thoại đến với thanh niên trên cả nước, trước mắt tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, với sự đồng hành của Unitel.

Anh Thongly Sisoulith trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Thongly Sisoulith đề xuất Viettel phối hợp nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin tại các trung tâm thanh niên, thí điểm cung cấp internet tốc độ cao tại thư viện, trường học và địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Hai bên cần xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng số, công nghệ số, an toàn thông tin mạng và truyền thông tích cực trên không gian mạng; bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên Đoàn để lan tỏa kiến thức đến đông đảo thanh niên. Bên cạnh đó, mở rộng cơ hội học tập, thực tập và việc làm cho thanh niên hai nước.

Anh Thongly Sisoulith cho biết T.Ư Đoàn hai nước đã có biên bản ghi nhớ hợp tác đến năm 2027; đồng thời kỳ vọng những nội dung hợp tác mới sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho thanh niên, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.