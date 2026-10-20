229 doanh nghiệp vào vòng thẩm định thực tế Sao Vàng đất Việt 2026

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Sau gần 3 tháng phát động, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2026 đã thu hút hàng nghìn hồ sơ đăng ký tham gia. Qua quá trình rà soát, sàng lọc và lựa chọn tại các tỉnh, thành phố, đơn vị, đã có 316 doanh nghiệp thuộc 31 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Giải thưởng.

Năm nay, trong danh sách doanh nghiệp ứng viên, nhiều doanh nghiệp đã từng đoạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt các năm trước, các thương hiệu mạnh, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán... có rất nhiều các thương hiệu lớn, có chỉ số kinh doanh tốt.

Hội nghị Hội đồng bình chọn sơ tuyển. Ảnh: BTC

Anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, năm 2026, nền kinh tế có nhiều biến động, yêu cầu của thị trường ngày càng cao, doanh nghiệp không chỉ cần tăng trưởng về quy mô, mà còn phải mạnh hơn về năng lực, chủ động đổi mới và tạo ra giá trị bền vững. Việc lựa chọn và tôn vinh những thương hiệu thực sự có uy tín và triển vọng phát triển lại càng có ý nghĩa quan trọng.

Trước những yêu cầu từ thực tế, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 có nhiều đổi mới để đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam. Việc tiếp tục đổi mới quy trình bình chọn, nâng cao chất lượng thẩm định và đề cao tính minh bạch là những yếu tố quan trọng để giải thưởng giữ vững uy tín, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Hội nghị Sơ tuyển, Hội đồng bình chọn xem xét, đánh giá các doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đăng ký, dữ liệu tổng hợp của Văn phòng T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng. Công tác bình chọn được thực hiện theo Quy chế giải thưởng, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công tâm, minh bạch và có cơ sở đánh giá rõ ràng.

Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm, Hội đồng bình chọn sơ tuyển đã lựa chọn được 229 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn vào vòng Thẩm định thực tế và Chung tuyển giải thưởng.

Thành viên hội đồng bình chọn sơ tuyển giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2026. Ảnh: BTC

Ngay sau Hội nghị Sơ tuyển, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ tổ chức các đoàn thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp đã qua vòng sơ tuyển. Trưởng đoàn thẩm định là các doanh nhân thành đạt, các chuyên gia kinh tế với sự hỗ trợ của các kiểm toán viên uy tín, chuyên gia tài chính kế toán và các cơ quan truyền thông.

Căn cứ vào kết quả thẩm định, Hội đồng bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 sẽ lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 kèm theo các danh hiệu TOP10/ TOP100/ TOP200- Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.