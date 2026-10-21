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Thế giới

Nga bất ngờ trả tự do cho công dân Mỹ bị cáo buộc hỗ trợ Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 thông báo, ông Stephen Hubbard - một công dân Mỹ 74 tuổi bị Nga giam giữ từ năm 2022 - vừa được trả tự do. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết phía Mỹ không phải đưa ra bất cứ điều gì để đổi lấy sự tự do này.

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Ông Stephen Hubbard. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận, công dân Mỹ Stephen Hubbard đã được trả tự do và được đưa đến sân bay Pulkovo ở St. Petersburg.

Ông Putin đưa ra thông báo này trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong cuộc gặp được truyền hình trực tiếp, ông Witkoff nói với ông Putin: “Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn, toàn thể nước Mỹ gửi lời cảm ơn vì trường hợp của Stephen Hubbard. Nhờ có ông, ông ấy sắp được trở về nhà với gia đình”.

Martin De Luca, luật sư của Hubbard tại Mỹ, gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc phái viên Witkoff cùng các quan chức Mỹ khác vì đã giúp Hubbard được trả tự do. Trong một tuyên bố, ông gọi đây là “thành quả đạt được trên chặng đường gian nan”.

Stephen Hubbard là ai?

Theo các hồ sơ quân sự được tờ New York Times trích dẫn, Hubbard lớn lên tại Big Rapids (bang Michigan, Mỹ), từng phục vụ trong Không quân Mỹ cũng như Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Ông có bằng thạc sĩ tiếng Anh và sống tại Nhật Bản trong 25 năm, nơi ông làm công việc giảng dạy tiếng Anh. Sau đó, ông chuyển đến Cyprus, rồi đến Izyum (Ukraine) vào năm 2014 cùng với người bạn đời Ukraine. Ông Hubbard sống dựa vào khoản lương hưu khoảng 300 USD mỗi tháng và có rất ít mối liên hệ với người dân địa phương.

Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022 và kiểm soát thành phố Izyum hai tháng sau đó. Các lực lượng Ukraine đã giành lại thành phố này vào tháng 9/2022, nhưng ở thời điểm đó, ông Hubbard đã bị Nga bắt giữ.

Truyền thông nhà nước Nga cho biết, ông Hubbard bị bắt giữ vào tháng 4/2022 với cáo buộc từng làm nhiệm vụ tại một trạm kiểm soát quân sự của Ukraine.

Sau một phiên tòa kín, vào tháng 10/2024, một tòa án tại Mátxcơva đã kết tội Hubbard là lính đánh thuê và tuyên phạt ông 6 năm 10 tháng tù. Các công tố viên cho biết, ông Hubbard đã gia nhập một đơn vị phòng thủ lãnh thổ của Ukraine, được huấn luyện, cung cấp vũ khí, đạn dược và được hứa trả 1.000 USD mỗi tháng. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, ông đã nhận tội đối với các cáo buộc nhắm vào mình.

Tuy nhiên, Fox News đặt nghi vấn về lời thú tội này, cho biết Hubbard vốn có quan điểm ủng hộ Nga và khó có khả năng cầm súng khi đã ở độ tuổi 70.

Reuters

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#Nga trả tự do công dân Mỹ #Ukraine #đặc phái viên Mỹ #Tổng thống Nga Vladimir Putin

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