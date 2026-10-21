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Thế giới

Nga chuẩn bị chở dầu diesel tới Mỹ sau thoả thuận khiến Ukraine choáng váng

Bình Giang

TPO - Nga sẽ đưa chuyến tàu chở dầu diesel đầu tiên đến Mỹ vào ngày mai (22/10), sau khi đạt được thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump, hãng tin Vedomosti dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 22/10. (Ảnh: Reuters)

Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel mà nước này tự áp dụng từ ngày 9/10. Lệnh cấm được ban hành nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước, do nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu.

Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Novak cho biết, con tàu sẽ chở 40.000 tấn dầu diesel và các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc cung cấp nhiên liệu đang gần hoàn tất. Ông không nêu tên cảng mà lô hàng sẽ rời bến.

“Tất nhiên sẽ còn có thêm các chuyến hàng tiếp theo. Hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của Mỹ trong phạm vi khả năng của mình”, hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Novak.

Ông Trump cho biết Nga sẽ ngay lập tức xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, tiếp nối là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn “ngay sau đó”.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong ngày 22/10, tại St Petersburg. Ông Witkoff cảm ơn ông Putin vì dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu. Ông Putin cũng đề cập đến thỏa thuận, cho biết giá dầu diesel toàn cầu đã giảm 5 - 6% sau khi thỏa thuận được ký kết.

“Đó là một ví dụ về việc chúng ta hợp tác với nhau. Tôi muốn cảm ơn ông vì điều đó”, ông Witkoff phát biểu.

Ông Putin cũng cho biết các tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga sẽ khởi hành trong vòng 2-3 ngày tới.

“Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị các chuyến hàng bằng một số tàu chở dầu. Các tàu sẽ lần lượt khởi hành. Vấn đề tài chính cần được bảo đảm”, ông nói, đồng thời cho biết Nga cũng có khả năng cung cấp phân bón cho thị trường Mỹ với “số lượng lớn”.

Ông Witkoff kêu gọi Tổng thống Putin cân nhắc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Ukraine, đồng thời xem xét những ý tưởng mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Cuộc trao đổi lần này là lần thứ 9 ông Witkoff gặp trực tiếp ông Putin. Cuộc gặp mở đầu bằng cử chỉ thiện chí từ phía Nga: Trả tự do cho Stephen Hubbard, một giáo viên Mỹ đã nghỉ hưu bị giam giữ tại Nga.

Ông Putin cũng đề nghị hỗ trợ Tổng thống Trump xử lý vấn đề Iran. Ông cho biết, Nga có mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ với Tehran và nhiều lần đề nghị tận dụng mối quan hệ này để giải quyết những quan ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân Iran.

Trong khi đó, Kiev và các đồng minh lo ngại Mỹ đang dần rút dần hỗ trợ cho Ukraine, sau khi hạn chế chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực về các cuộc tấn công của Nga và làm chậm tín hiệu vệ tinh quân sự.

Theo Reuters

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#Dầu diesel #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Tổng thống Trump #Tổng thống Putin

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