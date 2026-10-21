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Multimedia

Siêu sà lan và hệ khung đỡ 2.000 tấn rời vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Hữu Huy - Nguyễn Tiến

TPO - Sau khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long vào đầu giờ chiều 21/10, các đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ hệ thống đỡ, giải phóng khu vực lắp đặt nhịp chính. Đến chiều tối cùng ngày, siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn được rút khỏi vị trí thi công, trong niềm vui của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

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Khoảng 18h30 ngày 21/10, siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn bắt đầu rời vị trí lắp đặt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
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Các kỹ sư, công nhân theo dõi quá trình rút sà lan khỏi công trường vào tối 21/10, khép lại một công đoạn thi công căng thẳng kéo dài nhiều giờ liền.
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Những chùm pháo hoa được bắn lên khi công tác rút sà lan và hệ khung đỡ hoàn tất, tạo không khí phấn khởi tại công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
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Siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn được rút khỏi vị trí lắp nhịp chính cầu đi bộ, trong niềm vui của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.
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Siêu sà lan rời công trường cầu đi bộ.
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Hệ khung đỡ phục vụ lắp đặt nhịp chính được giải phóng khỏi vị trí thi công sau khi các đơn vị hoàn thành công tác hợp long cầu đi bộ.
Khoảnh khắc siêu sà lan và hệ khung đỡ 2.000 tấn rời công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

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#cầu đi bộ #sà lan #hệ khung đỡ #sông Sài Gòn #thi công #hợp long #kỹ sư

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