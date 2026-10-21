Siêu sà lan và hệ khung đỡ 2.000 tấn rời vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TPO - Gần 30 ngôi nhà ở khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) đang phải gia cố, chằng chống, căng bạt để chống chọi với mưa bão. Với những cư dân nơi đây, sống trong di sản không chỉ là gìn giữ nếp nhà xưa mà còn là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa bão đến.