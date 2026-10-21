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Hoa hậu

Cô gái IELTS 7.5, tốt nghiệp xuất sắc 2 chuyên ngành ở Đại học Ngoại thương

Ngọc Ánh

TPO - Thí sinh Đinh Diệu Anh sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11. Cô đã đạt chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đang tiếp tục học tiếng Hàn và đặt mục tiêu sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ. Ngoài ra, Diệu Anh có năng khiếu về vũ đạo.

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Không chỉ là sân chơi của nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 còn hội tụ nhiều cô gái có hành trang tri thức ấn tượng. Đinh Diệu Anh là một trong số 25 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, có học vấn nổi trội. Đinh Diệu Anh sinh năm 2003 đã tốt nghiệp hai chuyên ngành Tiếng Anh thương mại loại xuất sắc và Kinh tế Đối ngoại loại giỏi tại Đại học Ngoại thương.
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Với Diệu Anh, Hoa hậu Việt Nam không phải quyết định nhất thời mà là giấc mơ đã được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.
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Thí sinh Diệu Anh sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11. Cô đã đạt chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đang tiếp tục học tiếng Hàn và đặt mục tiêu sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ. Đinh Diệu Anh cũng có cơ hội làm quen với múa từ thời mầm non, khi được các cô giáo đưa đi thi "Bé khỏe, bé đẹp”. Lên cấp hai, Diệu Anh dành nhiều thời gian cho học tập nên tạm ngừng các hoạt động văn nghệ. Thời phổ thông, Diệu Anh tham gia câu lạc bộ nhảy của trường, tìm lại niềm yêu thích biểu diễn.
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Đam mê nhạc Hàn Quốc, Diệu Anh thường xuyên tự học nhảy và duy trì hoạt động này khi lên đại học. Tuy nhiên, phần lớn những bài tập trước đây của Diệu Anh gắn với âm nhạc sôi động, động tác mạnh mẽ. Cô có dịp dạy trẻ chơi đàn khi thăm Làng trẻ SOS Hải Phòng trong vòng chung kết.
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Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Diệu Anh có cơ hội tập múa nhiều hơn và làm quen với cách biểu đạt khác.
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Song song với việc học, người đẹp trau dồi các kỹ năng trình diễn, dẫn chương trình và biên tập. Cô cũng biết ơn cuộc thi cho các thí sinh cơ hội để đi và gặp gỡ những con người, nhân chứng lịch sử để thêm hiểu biết và yêu văn hóa, lịch sử dân tộc.
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Với nền tảng tiếng Anh cùng sự tự tin khi trình bày trước đám đông, Diệu Anh tích cực thử sức tại các cuộc thi thuyết trình và tranh biện bằng tiếng Anh.
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Đinh Diệu Anh là thí sinh năng động, tài năng. Cô từng giành giải Á quân 1 tại cuộc thi TEDxFTUHanoi và giải Á quân 1 cuộc thi Jumpstart Debate Competition. Ngoài ra, Diệu Anh còn tự học tiếng Trung và đạt chứng chỉ HSK 4.
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Diệu Anh cũng từng là thành viên Ban Đối ngoại của AIESEC tại Việt Nam, một tổ chức thanh niên quốc tế và đồng hành cùng nhiều chương trình dành cho sinh viên trong vai trò đại sứ truyền thông.
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Những hoạt động ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp Diệu Anh rèn luyện nhiều kỹ năng mới như giải phóng hình thể, nâng cao khả năng vũ đạo, catwalk.
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Diệu Anh trải qua những ngày ý nghĩa ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam.
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Diệu Anh từng đạt danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023. Cô cũng vinh dự đại diện sinh viên nhà trường tiếp đón Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm Việt Nam.
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Diệu Anh cũng thuộc nhóm thí sinh có kỹ năng thuyết trình tốt, tự tin trước ống kính.
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Diệu Anh luôn hào hứng khi bước vào những môi trường mới để bản thân học hỏi và khám phá năng lực của chính mình.
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"Tôi luôn cố gắng tích lũy kiến thức, ngoại ngữ cũng như các kỹ năng cần thiết để theo đuổi công việc mình yêu thích và có cơ hội xuất hiện trước công chúng", Diệu Anh nói.
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Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để Diệu Anh lan tỏa giá trị tích cực, đặc biệt là thông điệp về thế hệ trẻ dám ước mơ, dám hành động nhưng luôn biết nuôi dưỡng khát vọng bằng tri thức.
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Màn trình diễn bikini và váy dạ hội của Đinh Diệu Anh ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định nhan sắc, bản lĩnh của cô gái dám ước mơ và biết hành động trong suốt hành trình vừa qua.

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#Hoa hậu Việt Nam #Diệu Anh #ngoại ngữ #vũ đạo #trình diễn #thí sinh

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