Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tại Hải Phòng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tay chăm sóc người có công, nấu ăn và dạy trẻ chơi đàn, dọn rác và trồng rừng ngập mặn. Những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm sự hy sinh và trách nhiệm với nơi mình đi qua.

Trong những ngày đầu vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, lịch hoạt động của Top 25 trải dài từ Trung tâm Điều dưỡng người có công đến Làng trẻ em SOS, từ bãi biển Đồ Sơn đến rừng ngập mặn Bàng La. Các thí sinh vào bếp, dọn phòng, pha nước ngâm chân, cùng trẻ học đàn, học tiếng Anh, rồi thu gom rác và đến từng cơ sở kinh doanh vận động bảo vệ môi trường.

Cống hiến, một trong bốn trụ cột của cuộc thi bên cạnh Nhan sắc, Văn hóa và Trí tuệ, được đặt vào những công việc gần gũi như thế.

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Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dành một ngày chăm sóc, trò chuyện với cựu chiến binh, nữ thanh niên xung phong tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Hiểu lòng biết ơn từ câu chuyện thế hệ đi trước

Ngày 13/10, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, thí sinh chuẩn bị chậu, khăn, ghế và pha nước thuốc ngâm chân theo hướng dẫn của điều dưỡng. Nhân viên trung tâm kiểm tra lại trước khi các bác sử dụng. Công việc tiếp tục với bữa cơm, việc dọn phòng và những cuộc trò chuyện giữa các cô gái với cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người có công.

Trong cuộc gặp ấy, Đinh Hoàng Gia Linh được nghe bác Trợ kể về tuổi 18 của mình. Bác sinh ra trong gia đình có năm chị em gái. Bác giấu người thân tham gia lực lượng thanh niên xung phong, rồi cùng đồng đội tải đạn, mở đường, vận chuyển tiếp viện cho chiến trường. Có lần, bác cõng một đồng đội bị thương nặng qua quãng đường dài về trạm cứu chữa. Người ấy sống sót, chỉ mới qua đời cách đây vài năm.

Nhưng điều khiến Gia Linh day dứt nhất là những lần đơn vị cho phép về thăm nhà, bác Trợ lại không dám về. Bác sợ gặp người thân rồi sẽ bị giữ lại, không thể tiếp tục nhiệm vụ.

Người phụ nữ kể chuyện vẫn nhớ những lúc tủi thân, những lần phải nén lòng khi có cơ hội đoàn tụ. Gia Linh nghĩ đến khoảng cách giữa tuổi 18 của bác và tuổi trẻ mình đang sống: cùng có gia đình, ước mơ, những điều muốn làm, nhưng hoàn cảnh đã đặt người đi trước vào lựa chọn quá khác.

Cô nhận ra sự hy sinh còn nằm trong những điều rất riêng: nỗi nhớ nhà, mong muốn gặp lại cha mẹ, những ngày phép đã tự mình từ bỏ.

“Họ cũng biết nhớ nhà, có những phút yếu lòng, khao khát được sống cuộc đời bình yên bên người mình thương”, Gia Linh chia sẻ về điều cô hiểu thêm sau cuộc gặp.

Trước đó, khi dâng hương tại Bến tàu không số K15, Nguyễn Yến Trang xúc động nghe chuyện những người lính lên đường khi tuổi đời còn trẻ.

Cuộc gặp, trò chuyện với các cựu chiến binh giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam hiểu thêm những hy sinh của thế hệ đi trước, trân trọng cuộc sống hòa bình và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Nhân ái bắt đầu từ hành động giản dị

Trong hành trình ngày 13/10, các thí sinh đến Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đội Hoa phượng đỏ chuẩn bị bữa ăn, dọn nhà, chăm sóc trẻ, đội Son sắc cùng các em chơi cờ vua, vẽ tranh, tập piano và học tiếng Anh.

Trần Xuân Khánh Linh hướng dẫn bé Phúc chơi Twinkle Twinkle Little Star trên đàn piano, rồi cùng em đánh cờ. Phúc học đàn nhanh, còn thắng cô trong ván cờ. Khi Khánh Linh chuyển sang hoạt động khác, cậu bé nhìn theo tìm cô.

“Mỗi lần quay lại, em đều bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Phúc. Có những lúc em bận quay hình, Phúc vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ”, Khánh Linh kể.

Sau buổi học, điều cô nhớ không chỉ là Phúc chơi được bản nhạc. Cậu bé đã tin tưởng, muốn ở bên người chị vừa quen. Khoảng thời gian dành cho em, vì thế trở thành lý do để Khánh Linh nghĩ đến việc trở lại.

Cô mong xây dựng chuỗi 10 buổi học kỹ năng sống, từ nói lời cảm ơn, biết tiết kiệm đến âm nhạc, kể chuyện, quay phim, chụp ảnh.

Đinh Diệu Anh cũng dùng khả năng ngoại ngữ, âm nhạc để hướng dẫn các em học đàn, hát và giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhìn trẻ tò mò, hào hứng với điều mới, cô hiểu giá trị của việc kiên nhẫn hướng dẫn, động viên để các em tự tin thử sức.

“Với em, nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể đến từ việc chúng ta dành thời gian cho nhau, trao đi sự quan tâm chân thành và giúp một người khác có thêm niềm tin vào bản thân”, Diệu Anh nói.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dành một ngày cùng chơi, nấu ăn và dạy đàn, dạy hát các em nhỏ ở Làng trẻ SOS Hải Phòng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Những khoảnh khắc gần gũi tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng khiến các thí sinh mong muốn tiếp tục gắn bó sau chuyến thăm. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cống hiến còn là trách nhiệm với nơi mình đi qua

Trên bãi biển Đồ Sơn ngày 14/10, Lê Phương Nghi nhận xét sau khi bắt tay thu gom rác rằng nhìn qua, bãi biển tưởng như sạch, nhưng chai nhựa, túi ni lông vẫn nằm trong kẽ đá, dưới nước và sâu dưới cát.

Có mảnh rác phải đào mới lấy ra được. Khi mang về điểm tập kết, cát ướt bám theo khiến túi rác nặng hơn, các thí sinh phải cùng nhau vận chuyển.

Những vật bị bỏ lại có thể khuất khỏi tầm mắt, nhưng vẫn cần người tìm, đào lên và mang đi. Trực tiếp làm công việc ấy giúp thí sinh hiểu công sức phía sau bãi biển sạch, đồng thời nhận ra việc giữ gìn cảnh quan cần bắt đầu từ thói quen của người dân và du khách.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thu gom rác, thuyết phục người dân, khách du lịch cùng chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Vì thế, hoạt động tại Đồ Sơn còn có những cuộc gõ cửa, trò chuyện với chủ nhà hàng ven biển. Các nhóm thí sinh chuẩn bị poster, tranh vẽ, video, vận động cơ sở kinh doanh hạn chế đồ nhựa dùng một lần và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nguyễn Thái Anh Thư ban đầu lo lắng về việc thuyết phục người dân. Khi trực tiếp gặp gỡ, cô bất ngờ trước sự cởi mở của các chủ cơ sở. Theo cô, họ mong bờ biển sạch hơn để bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút khách du lịch.

Cuộc trao đổi giúp các cô gái hiểu rằng vận động cộng đồng cần cả khả năng lắng nghe. Người kinh doanh có những quan tâm gắn với đời sống hằng ngày, thí sinh phải tìm cách trình bày để thông điệp môi trường trở nên gần gũi với chính công việc ấy.

Từng kỹ năng được huy động: người lên ý tưởng, người vẽ, người làm video, người trực tiếp trò chuyện. Có nhóm chọn video khoảng 60 giây, tập trung vào thông điệp ngắn, dễ hiểu. Kiến thức và khả năng sáng tạo của thí sinh được sử dụng để kêu gọi thêm người cùng hành động.

Tại rừng ngập mặn Bàng La, trải nghiệm lại bắt đầu bằng việc làm quen với địa hình. Các cô gái mang ủng, đeo găng tay, cầm dụng cụ xuống bãi. Có đoạn bùn ngập đến đầu gối, mỗi bước đi phải chậm và giữ thăng bằng. Trước đó, thí sinh đã di chuyển bằng cano, chèo kayak tìm hiểu khu vực rừng.

Nhiều người lần đầu trồng cây trong môi trường ngập mặn. Nguyễn Yến Trang từng tham gia trồng cây ở trường, nhưng lần này có thêm cơ hội tìm hiểu về hệ sinh thái ven biển. Nguyễn Thị Thúy Linh mong được quay lại xem cây mình trồng lớn lên.

Từ trải nghiệm trồng cây, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên nghĩ đến việc gắn du lịch xanh với đóng góp của cộng đồng, đề xuất mỗi người đặt mục tiêu trồng ít nhất 10 cây trong năm. Gia Linh muốn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hoạt động môi trường.

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﻿﻿ ﻿ Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lội bùn, trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Trải nghiệm giúp các cô gái hiểu thêm về hệ sinh thái ven biển và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Chuỗi hoạt động vòng Chung kết tại Hải Phòng mở rộng cách hiểu về cống hiến: từ tri ân người có công, chăm sóc trẻ em đến gìn giữ môi trường sống. Có việc cần sức lực, có việc cần kiến thức, có việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng thuyết phục. Qua đó, mỗi thí sinh tìm được phần việc mình có thể đảm nhận.

Như Diệu Anh chia sẻ chuyến đi nhắc cô “sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm đến những người xung quanh và nỗ lực đóng góp cho cộng đồng bằng chính khả năng của mình”. Hoa hậu Việt Nam tạo cơ hội cho các cô gái tham gia những khóa học đặc biệt bên ngoài sân khấu.