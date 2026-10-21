Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Câu chuyện xúc động của nữ sinh ngành Quản lý đất đai thi Hoa hậu Việt Nam

Ngọc Ánh

TPO - Bên cạnh học tập và chủ động làm thêm để giúp đỡ gia đình, Nguyễn Thị Thúy Linh tích cực tham gia các hoạt động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên khi có điều kiện. Cô được người thân ủng hộ khi thử sức ở cuộc thi nhan sắc danh giá nhất cả nước.

tp-c_img-3017.jpg
Trong hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Thúy Linh - sinh viên ngành Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - mang theo câu chuyện về gia đình, những năm tháng trưởng thành và niềm tự hào dành cho quê hương Phúc Thọ (Hà Nội).
img-3023.jpg
tp-c_img-2295.jpg
tp-c_img-3024.jpg
Thúy Linh cao 1,72 m. Số đo ba vòng lần lượt là 83-63-93 cm.
tp-c_img-3019.jpg
Thúy Linh kể gia đình cô từng trồng rất nhiều cây ăn quả. Suốt thời gian dài, bố mẹ dành công sức chăm sóc, đặt nhiều kỳ vọng vào vườn cây. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, trận lũ đã cuốn trôi gần như toàn bộ thành quả lao động của gia đình. Thúy Linh nhớ lại sau biến cố, bố mẹ cô phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để bù đắp những thiệt hại. Chứng kiến sự vất vả ấy từ khi còn nhỏ, Thúy Linh dần hiểu hơn những khó khăn mà người nông dân phải đối mặt.
tp-c_img-3021.jpg
Thúy Linh cho biết lựa chọn ngành Quản lý đất đai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam vì quan tâm đến tài nguyên đất và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.
tp-c_img-2307.jpg
Một trong những lựa chọn đáng chú ý của Thúy Linh khi bước vào đại học là chủ động tìm việc làm thêm. Cô từng làm việc tại quán cà phê và nhà hàng tiệc cưới, những môi trường đòi hỏi sự đúng giờ, tinh thần trách nhiệm và khả năng giao tiếp với nhiều người.
img-2971.jpg
Theo Thúy Linh, quyết định đi làm không xuất phát từ việc gia đình không đủ khả năng chu cấp cho cô ăn học. Điều thôi thúc Thúy Linh tự kiếm thêm thu nhập là tình thương dành cho bố mẹ và mong muốn giảm bớt phần nào những vất vả của gia đình. "Khi lên đại học, tôi đã học tập và đi làm thêm rất nhiều, không phải vì bố mẹ không đủ sức nuôi tôi, mà vì tôi thấy thương và không muốn bố mẹ phải vất vả quá nhiều", Thúy Linh bày tỏ.
img-9275.jpg
Từ những trải nghiệm trong học tập, lao động và cuộc sống, Nguyễn Thị Thúy Linh quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Với cô, đây không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn là bước thử sức trong môi trường hoàn toàn khác so với giảng đường đại học và công việc làm thêm. Cô cho biết sự động viên của thầy cô, bạn bè là nguồn khích lệ quan trọng, nhất là trong những thời điểm cô gặp khó khăn hoặc thiếu tự tin.
tp-c_img-9138.jpg
Bên cạnh học tập và làm thêm, Thúy Linh tích cực tham gia các hoạt động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên khi có điều kiện. Chuyến trải nghiệm văn hóa ở Bắc Ninh là một trong những hoạt động đáng nhớ khi cô tham gia Hoa hậu Việt Nam.
tp-c_img-9318.jpg
Thúy Linh hào hứng tham gia các hoạt động cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô muốn hành trình của mình trở thành niềm tự hào của gia đình, đồng thời góp phần giới thiệu quê hương Phúc Thọ đến nhiều người hơn.
tp_m.jpg
tp_fdkj.jpg
Nhìn lại chặng đường đã qua, từ cô bé lớp 6 chứng kiến gia đình chịu thiệt hại sau trận lũ đến nữ sinh vừa học vừa làm và bước lên sân chơi nhan sắc, Thúy Linh cho rằng những trải nghiệm thực tế đã giúp cô có thêm bản lĩnh.
tp-c_img-3027.jpg
855562781-122126924289304801-6932696787489278079-n.jpg
858646978-122126924241304801-9096000184880113122-n.jpg
Thúy Linh dồn hết quyết tâm, sự tự tin trong ba phần trình diễn ở đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô lọt vào chung kết và đang theo đuổi mục tiêu ghi dấu ấn ở cuộc thi nhan sắc quốc gia danh giá.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam #Thúy Linh #Quản lý đất đai #Học viện Nông nghiệp #thí sinh Thúy Linh

Cùng chuyên mục

Cô giáo tương lai ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam

Cô giáo tương lai ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nguyễn Yến Trang (SBD 362), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái cao 1,71 m mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.

Cô gái được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Với Vũ Hồng Hạnh, những kỷ niệm đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là sinh nhật bất ngờ ở nhà chung, khoảnh khắc bà ôm hoa chờ dưới sân khấu và cuộc trò chuyện với em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

Lời chúc 20/10 từ các cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 gửi những lời chúc yêu thương tới mẹ, bà. Các cô gái bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với những người luôn yêu thương, động viên mình, đặc biệt là trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Biết ơn các hoạt động tìm về cội nguồn ở cuộc thi'

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Biết ơn các hoạt động tìm về cội nguồn ở cuộc thi'

TPO - Trong hành trình khám phá miền di sản Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương. Hành trình trở về cội nguồn không chỉ giúp các cô gái thêm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn bồi đắp hành trang tri thức, bản sắc và trách nhiệm trên chặng đường hướng tới tương lai.

Cô gái Hưng Yên ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái Hưng Yên ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ cô gái từng rụt rè, ngại thể hiện bản thân, Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, dần trở nên tự tin qua hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ võ sĩ Taekwondo cao 1,74 m tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Nữ võ sĩ Taekwondo cao 1,74 m tại Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Từ múa côn nhị khúc đến hát chầu văn ở Hoa hậu Việt Nam

Từ múa côn nhị khúc đến hát chầu văn ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hát “Cô đôi Thượng Ngàn”, múa côn, nhảy hiện đại, viết thư pháp… là những màn thể hiện tài năng của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Phần thi tài năng nằm trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ đã mở từ 20h ngày 17/10.

'Bông hồng lai' tự hào mặc áo dài

'Bông hồng lai' tự hào mặc áo dài

TPO - Từng học tập, sinh sống và làm mẫu ảnh tại Pháp, Gouband Lisa - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ niềm tự hào khi mặc áo dài tại đền Kiếp Bạc. Cô cùng Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên thực hiện thử thách chụp hình trong phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao.

Lê Phương Nghi muốn thể hiện tình yêu quê hương qua bài múa trên nền nhạc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức Ảnh: Hồng Vĩnh

Bất ngờ tài lẻ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TP - Múa quạt, hát, kể chuyện, biểu diễn võ thuật và viết thư pháp, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều màu sắc trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật. Đây là một trong những hoạt động thuộc chặng Chung kết, góp phần lựa chọn gương mặt đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe