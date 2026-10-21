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Hoa hậu

Cô giáo tương lai ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam

Tú Oanh - Hồng Vĩnh

TPO - Nguyễn Yến Trang (SBD 362), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái cao 1,71 m mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.

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Sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, Nguyễn Yến Trang là một trong 25 thí sinh bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Người đẹp gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, đồng thời có định hướng học tập gắn với nghề giáo.
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Với Yến Trang, Hoa hậu Việt Nam không phải quyết định nhất thời. Cô từng chia sẻ đã ấp ủ ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ và dành nhiều năm trau dồi kỹ năng để chuẩn bị cho hành trình này.
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Yến Trang là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là nét riêng trong câu chuyện của cô gái trẻ tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang ấn tượng trước những thí sinh đồng trang lứa xinh đẹp, năng động và tự tin. Việc bước vào môi trường cạnh tranh cùng nhiều cô gái có thế mạnh riêng trở thành cơ hội để Yến Trang học hỏi và nhìn nhận rõ hơn những điều mình cần hoàn thiện.
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Trước khi ghi danh cuộc thi, Yến Trang đã dành nhiều năm trau dồi kỹ năng. Với cô, theo đuổi ước mơ không chỉ dừng ở mong muốn mà còn cần sự chuẩn bị và nỗ lực. Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là dịp để người đẹp vận dụng những gì đã học, tiếp tục rèn luyện phong thái, sự tự tin và bản lĩnh trước công chúng.
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Sau đêm chung khảo, Nguyễn Yến Trang tiếp tục hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 với hoạt động trải nghiệm trang phục nhật bình. Người đẹp chia sẻ niềm vui khi có cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống chưa từng biết đến. Đây không chỉ là trải nghiệm mới trong cuộc thi mà còn là dịp cô mở rộng hiểu biết về di sản văn hóa dân tộc.
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Nguyễn Yến Trang tham gia trồng cây tại rừng ngập mặn La Bàng và tri ân cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. Những hoạt động này giúp cô có thêm trải nghiệm ý nghĩa, hiểu hơn về trách nhiệm của người trẻ với môi trường và cộng đồng.
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Trong thử thách Tài năng & Nghệ thuật tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang lựa chọn thể hiện ca khúc tiếng Anh - Flashlight của nữ ca sĩ Jessie J. Đây là dịp để nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học khám phá khả năng của bản thân, rèn luyện sự tự tin và mang đến màu sắc riêng.
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Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang có cơ hội gặp gỡ nhiều thí sinh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Qua những buổi tập luyện và hoạt động chung, cô không chỉ học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng trang lứa mà còn có thêm tình bạn đáng quý, cùng nhau lưu giữ kỷ niệm trong quãng thời gian đặc biệt.
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Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa Yến Trang đến với nhiều địa điểm và hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa. Từ việc tìm hiểu trang phục truyền thống đến khám phá những nét đặc trưng của từng vùng miền, nữ sinh Hà Nội có thêm góc nhìn mới về văn hóa dân tộc, đồng thời tích lũy những trải nghiệm ngoài giảng đường.
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Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc Yến Trang phải làm quen với nhịp sinh hoạt mới, lịch trình dày đặc và những ngày xa gia đình.
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Yến Trang tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Tỷ lệ cơ thể người đẹp Hà thành được đánh giá cao. Cô xem cuộc thi là cơ hội vàng để chủ động hơn trong cuộc sống, học cách sắp xếp thời gian và thích nghi với môi trường tập thể.

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