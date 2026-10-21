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Hoa hậu

Người đẹp duy nhất của Thái Nguyên ở Hoa hậu Việt Nam là ai?

Duy Nam

TPO - Tạ Thị Hoa là cô gái duy nhất đến từ Thái Nguyên góp mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái xứ trà sở hữu vòng eo 59 cm cùng gương mặt cá tính.

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Trải qua những vòng thi trong đêm Chung khảo, Tạ Thị Hoa đã được xướng tên vào top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2005, đến từ Thái Nguyên, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS).
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Chia sẻ với PV Tiền Phong, Tạ Thị Hoa cho biết cô vẫn chưa nguôi xúc động sau khi trở thành đại diện duy nhất của Thái Nguyên lọt vào vòng chung kết. “Việc được gọi tên vào Top 25 chung cuộc là dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi những mục tiêu trong tương lai”, cô nói.
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Trong hoạt động đầu tiên của vòng chung kết, Tạ Thị Hoa khoe dáng trên bãi biển trong bộ đầm màu xanh pastel ngọt ngào. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-59-90 cm.
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Tạ Thị Hoa còn gây chú ý với gương mặt cá tính, hiện đại và nụ cười rạng rỡ.
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Tuy là gương mặt mới nhưng Tạ Thị Hoa ngày càng tiến bộ trong kỹ năng catwalk, trình diễn, biểu cảm trước ống kính. Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, cô và các thí sinh trải qua các lớp đào tạo toàn diện để hoàn thiện các kỹ năng trình diễn. Từ cô gái rụt rè, chưa từng thi sắc đẹp, Tạ Thị Hoa đã biết cách làm mình nổi bật trên sân khấu.
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Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Tạ Thị Hoa có cơ hội giao lưu, gặp gỡ với 52 cô gái đến từ các vùng miền. Những trải nghiệm tại nhà chung khiến họ trở nên gắn bó, thân thiết và có nhiều kỷ niệm.
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Tạ Thị Hoa và các thí sinh có những kỷ niệm đẹp tại vịnh Lan Hạ và làng chài Việt Hải trong vòng chung khảo. Cô cho biết đây là lần đầu trải nghiệm đi tàu trên vịnh và tới thăm làng chài trên đảo. Những hoạt động ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giúp cô mở rộng thêm hiểu biết về cuộc sống và những nét đặc sắc văn hóa của nhiều vùng miền trên cả nước.
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Tạ Thị Hoa và các thí sinh tới thăm trụ sở báo Tiền Phong ở Hà Nội trong khuôn khổ hoạt động vòng chung khảo.
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Tạ Thị Hoa nói kỷ niệm mà cô nhớ nhất là khi cùng 52 thí sinh có mặt ở sân Hàng Đẫy để cổ vũ trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2026 giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Công An TPHCM. Khoảnh khắc cô ấn tượng nhất là khi chụp ảnh cùng các cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Đình Bắc.
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Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện, xã hội là kỷ niệm sâu sắc mà Tạ Thị Hoa nhớ mãi. "Càng đi nhiều và gặp thêm hoàn cảnh khó khăn, tôi càng thấy mình nhỏ bé và muốn cống hiến nhiều hơn. Những hoạt động tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giúp chúng tôi thêm thấu cảm và yêu thương", cô nói.
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Chia sẻ về hành trình sắp tới tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam, Tạ Thị Hoa nói cô đang nỗ lực hết sức để khiến bà của mình tự hào. Tạ Hoa cho biết tuổi thơ của cô gắn bó với bà vì bố mẹ đi làm xa. “Bà là người gắn bó với tôi từ những năm tháng đầu đời. Tình cảm dành cho bà giúp tôi hiểu hơn về giá trị của gia đình, sự yêu thương và lòng biết ơn đối với những người luôn đồng hành cùng mình”, cô nói.
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Khó khăn lớn nhất mà cô từng trải qua là khi biết tin bà của mình bị ung thư. “Trải nghiệm ấy giúp tôi nhận ra cuộc sống rất đáng quý, thời gian bên gia đình vô cùng ý nghĩa và tình yêu thương cần được thể hiện khi còn có thể”, cô chia sẻ.
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Sau biến cố, Tạ Hoa nói cô hiểu rằng bản lĩnh không có nghĩa là không biết buồn hay sợ hãi, mà là biết đối diện với những cảm xúc của mình, tiếp tục trưởng thành và trân trọng những điều đang có.
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Trong chặng tăng tốc cho chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2026, Tạ Thị Hoa mong muốn được bứt phá khỏi vùng an toàn của một cô gái vốn luôn rụt rè, sợ hãi để có thể tỏa sáng trên sân khấu.
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Tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Tạ Thị Hoa từng chia sẻ mong muốn vào top 10. Tuy nhiên, sau quá trình rèn luyện tại nhà chung, cô trở nên mạnh dạn và tự tin hơn. Người đẹp Thái Nguyên thể hiện quyết tâm chinh phục vương miện trước thềm chung kết.

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