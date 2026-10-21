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Hoa hậu

Cô gái ở Hoa hậu Việt Nam 2026 học cả Học viện Báo chí và Đại học Ngoại thương

Tú Oanh
Hồng Vĩnh

TPO - Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu thành tích ấn tượng khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng tại Đại học Ngoại thương.

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Sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với vẻ đẹp thanh tú và kinh nghiệm từng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2023. Người đẹp bước vào cuộc thi với mong muốn thử thách bản thân, tích lũy thêm kiến thức và trưởng thành qua những trải nghiệm mới.
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Năm 2023, Uyên Nhi giành danh hiệu Hoa khôi Báo chí khi đang học năm thứ nhất đại học. Cô từng cân nhắc tham gia một cuộc thi nhan sắc có quy mô lớn hơn nhưng quyết định ưu tiên việc học, trau dồi kiến thức và kỹ năng trước khi trở lại với hành trình này tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Danh hiệu Hoa khôi Báo chí là dấu mốc đáng nhớ nhưng không khiến Uyên Nhi xem hành trình tại Hoa hậu Việt Nam là cuộc đua dễ dàng. Cô coi đây là động lực để tiếp tục rèn luyện phẩm chất, trau dồi tri thức và hoàn thiện kỹ năng, hướng đến hình ảnh người đẹp có cả nhan sắc lẫn bản lĩnh.
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Sau đêm chung khảo, Uyên Nhi cùng các thí sinh Top 25 bước vào thử thách trình diễn và chụp hình tại Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Người đẹp cho biết cô muốn chủ động thử những cách tạo dáng mới, lắng nghe góp ý để nhận ra điểm cần cải thiện và nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân qua từng phần thi.
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Trong thời gian sinh hoạt tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thục Uyên Nhi có cơ hội giao lưu, chia sẻ và gắn kết với thí sinh đến từ nhiều vùng miền.
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Trong chuỗi hoạt động tại vòng chung kết, việc thu gom rác trên bãi biển và vận động giảm rác thải nhựa là trải nghiệm được Uyên Nhi nhắc đến với nhiều ấn tượng. Theo cô, đây là những việc làm thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng.
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Uyên Nhi hái rau, nấu cơm cho các bạn nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng.
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Việc làm tuy nhỏ nhưng hoa khôi báo chí cảm thấy ý nghĩa vì nó mang lại niềm vui cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua hoạt động, Uyên Nhi nhận thấy những người trẻ như cô cần nêu cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng hơn, không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà còn trong hành trình cuộc đời.
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Bên cạnh những giờ tập luyện catwalk, rèn luyện kỹ năng trình diễn và chuẩn bị cho các phần thi, hoạt động thường ngày cũng giúp cô học hỏi từ các bạn, thích nghi với môi trường tập thể và trưởng thành hơn trong hành trình chinh phục vương miện.
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Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Uyên Nhi mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa của Thủ đô thông qua lời ăn tiếng nói, cách ứng xử, ẩm thực và trang phục. Với cô, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam không chỉ đại diện cho vẻ đẹp cá nhân mà còn trở thành những đại sứ văn hóa, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về bản sắc Việt Nam.
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Tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời theo học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương, Uyên Nhi có nền tảng học vấn đa lĩnh vực. Cô đặc biệt mong chờ phần thi ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2026, bởi đây là dịp để thí sinh thể hiện tư duy logic, khả năng phản biện, hiểu biết xã hội và bản lĩnh trước công chúng.
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Chiều cao 1,73 m với số đo ba vòng 83-62-94 cm là lợi thế cho Uyên Nhi trong phần trình diễn bikini tại chung khảo toàn quốc.
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Trang phục dạ hội tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của Nguyễn Thục Uyên Nhi tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Qua cách lựa chọn trang phục và thần thái trình diễn, người đẹp Hà Nội có cơ hội thể hiện gu thẩm mỹ, sự tự tin cùng nét quyến rũ trên sân khấu.

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