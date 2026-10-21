Hình hài cầu Thượng Cát sau một năm khởi công

TPO - Trước những ý kiến đưa hoa sữa ra khỏi thành phố, KTS Nguyễn Khánh Huy - chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị - đề nghị thận trọng với việc chặt bỏ cây. Ông dẫn kinh nghiệm một số quốc gia từng phải điều chỉnh cây trồng do ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để có một tán cây rộng, đô thị phải chờ nhiều năm, nên mọi quyết định thay thế cần được nghiên cứu kỹ.