Kè biển hơn 200 tỷ chắn sóng, ngăn cát tràn Hội An

TPO - Theo Tiến sĩ Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM, thành phố cần tổ chức đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập để tính toán cao độ, xác định hướng nước chảy và khả năng thoát nước của từng khu vực. Từ đó mới có cơ sở xây dựng hạ tầng phù hợp. Những điểm ngập lớn, không thoát nước được thì cần tính đến việc xây dựng hồ sinh thái.