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Sóng xanh

Đà Nẵng:

Kè biển hơn 200 tỷ chắn sóng, ngăn cát tràn Hội An

Duy Quốc

TPO - Tuyến kè khẩn cấp chống xói lở bờ biển Hội An, TP. Đà Nẵng dài gần 2 km đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Công trình được kỳ vọng hạn chế sóng lớn, ngăn cát tràn vào đường và khu dân cư, góp phần bảo vệ người dân, hoạt động kinh doanh và du lịch ven biển.

Kè biển gần 2km ở Hội An tăng tốc về đích. Video: Duy Quốc.
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Dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An khởi công ngày 20/5/2026, với gói thầu thi công trị giá hơn 200 tỷ đồng. Đây là một trong hai gói xây lắp lớn thuộc công trình khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn tại khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và bờ biển Hội An. Ảnh: Duy Quốc.
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Tuyến kè dài khoảng 1.950 m, gồm 3 khu vực thuộc các phường Hội An Đông và Hội An Tây. Công trình nhằm hạn chế sóng lớn gây xói lở, ngăn cát tràn vào đường và khu dân cư khi biển động, góp phần bảo vệ hạ tầng ven biển.
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Ghi nhận tại công trường, các hạng mục chính như chân kè, mái, tường chắn và mặt đường cơ bản đã hoàn thành.
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Tại khu vực phường Hội An Tây, đại diện đơn vị thi công cho biết phần mái kè đã được thi công đến cao trình 3,5 m; công tác hoàn thiện khuôn đường đang được triển khai. Hệ thống tường chắn đã thi công được 620 m. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 11, đơn vị sẽ hoàn thành mặt đường bê tông, gia cố lề và mái ta luy, phấn đấu đưa công trình về đích trong tháng này.
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Công nhân khẩn trương hoàn thiện tường chắn, lu nền đường.
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Tại khu vực phường Hội An Đông, ông Nguyễn Văn Đoàn - phụ trách thi công bờ kè - cho biết các đơn vị đang hoàn thiện những hạng mục cuối, vệ sinh và hoàn trả mặt bằng để người dân thuận tiện đi lại, kinh doanh. “Các hạng mục bê tông, mái kè và mặt đường cơ bản đã hoàn thành. Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện công trình, bảo đảm tiến độ và an toàn cho người dân trước mùa mưa bão”, ông Đoàn nói.
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Bà Phạm Thị Hòa - chủ cửa hàng ven biển Hội An - cho biết trước đây, mỗi mùa mưa bão, người dân luôn lo lắng vì sạt lở ăn sâu vào tận cửa hàng, gây hư hại tài sản và ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nay tuyến kè dần hoàn thiện, bà con cũng yên tâm hơn trước mùa mưa bão.
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Không chỉ góp phần bảo vệ bờ biển, tuyến kè còn được người dân địa phương kỳ vọng sẽ hạn chế thiệt hại đối với nhà cửa, cơ sở kinh doanh ven biển mỗi khi thời tiết xấu.
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Việc sớm hoàn thành tuyến kè được kỳ vọng góp phần hạn chế xói lở, bảo vệ khu dân cư, cơ sở kinh doanh ven biển, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch.

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#Hội An #kè biển #xói lở #du lịch #bờ biển #công trình #bảo vệ #chống xói lở bờ biển Hội An #đẩy nhanh tiến #khắc phục xói lở

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