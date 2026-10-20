Gỡ vướng Dự án nhiệt điện hơn 2 tỷ USD ở Ninh Bình

TPO - Sau nhiều năm đàm phán nhưng chưa thể khởi công, Dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD đang được tỉnh Ninh Bình tập trung tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Chiều 19/10, Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1 tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình tổ chức phiên họp đầu tiên, rà soát tiến độ và bàn giải pháp xử lý các tồn tại.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BNB.

Dự án được nghiên cứu từ năm 2010, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 15/6/2017, do Công ty TNHH Điện lực Nam Định thứ nhất làm chủ đầu tư. Nhà máy được thiết kế với công suất thuần khoảng hơn 1.100 MW, gồm hai tổ máy, tổng diện tích sử dụng đất hơn 240 ha, vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ USD, tương đương khoảng 47.000 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2017.

Dù đã trải qua nhiều năm đàm phán, dự án vẫn chưa có ngày khởi công cụ thể. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc nhà đầu tư tái cấu trúc, thay đổi phương án vốn, đàm phán giá điện với EVN và các quy định pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường.

Ngày 21/6, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, thống nhất chủ trương thực hiện thủ tục để tiếp tục triển khai dự án. Ngày 16/7, Bộ Công Thương ban hành văn bản hướng dẫn xử lý các nội dung liên quan đến hợp đồng BOT, bảo lãnh Chính phủ, hợp đồng mua bán điện và thuê đất.

Theo báo cáo tại phiên họp, hợp đồng BOT và bảo lãnh Chính phủ đã được ký tắt từ năm 2020; hợp đồng cung cấp than dài hạn được ký chính thức tháng 12/2020. EVN đã phê duyệt, trình dự thảo hợp đồng mua bán điện lên Bộ Công Thương ngày 20/9; hợp đồng thuê đất đang được rà soát, thống nhất nội dung.

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, tiến độ xử lý từng vướng mắc, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn xử lý công nợ tại khu tái định cư tập trung, quyết toán và chuyển tiếp khoản kinh phí hơn 8 tỷ đồng đã chi từ nguồn tạm ứng của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu (cũ); đồng thời phối hợp hướng dẫn di dời các công trình hạ tầng điện, giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ năng lực tài chính, bảo đảm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND xã Hải Thịnh có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, giải quyết kiến nghị của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.