Doanh thu 2.000 tỷ và tham vọng của nhà cung cấp linh kiện ô tô điện

TPO - Automech chuyển từ cung cấp máy móc sang sản xuất linh kiện, khung xe buýt điện và mở rộng lên hơn 1.000 lao động. Cùng với Nippon Paint Vĩnh Phúc, doanh nghiệp chia sẻ cách thay đổi quy trình và phối hợp kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của VinFast.

Mới đây, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, chế tạo, gia công và nhiều ngành liên quan. Hội nghị bàn về nhu cầu tăng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng hệ thống nhà cung cấp cho các dự án trong và ngoài nước.

Nhà cung cấp tăng mạnh doanh thu, quy mô nhân sự

Tại hội nghị, Automech chia sẻ quá trình mở rộng sang sản xuất linh kiện gắn với việc đào tạo đội ngũ ngay tại nhà máy. Với nhà cung cấp sơn, việc thử màu, kiểm tra chất lượng và phản hồi kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận.

Ông Lương Đức Thụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Automech - cho biết ban đầu doanh nghiệp cung cấp thiết bị, máy móc gia công chế tạo phục vụ sản xuất ô tô. Automech tham gia nhiều xưởng tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng, sau đó có thêm công việc tại Hà Tĩnh.

Từ quá trình trên, doanh nghiệp quyết định đầu tư thêm hệ thống nhà máy để trực tiếp sản xuất linh kiện. Hoạt động trước đây có quy mô nhỏ, chưa được tổ chức thành hệ thống. Việc nhận công việc mới buộc doanh nghiệp xây dựng đội ngũ và quy trình phù hợp với yêu cầu của ngành ô tô.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tham gia chuỗi cung ứng tại hội nghị. Ảnh: Vingroup.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đội ngũ kỹ thuật, mua hàng và kiểm soát chất lượng của VinFast đã hỗ trợ doanh nghiệp tại hiện trường. Nội dung phối hợp bao gồm đào tạo nhân lực, chuẩn hóa sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiến độ.

“Đội ngũ kỹ thuật của họ xuống tận nhà máy chúng tôi để đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiến độ hoàn toàn miễn phí”, ông Thụ nêu tại hội nghị.

Ông Thụ chia sẻ thêm thành quả lớn nhất của quá trình hợp tác là hình thành đội ngũ biết làm việc theo hệ thống và tiêu chuẩn quốc tế. Khi một khâu chưa đáp ứng yêu cầu, nhân sự của hãng xe trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ điều chỉnh thao tác tại nhà máy nhà cung cấp.

Hiện Automech cung cấp linh kiện rời và các cụm chi tiết, chủ yếu liên quan đến thân vỏ. Doanh nghiệp sản xuất khung cho hai mẫu xe buýt điện và cụm CCB cho ba mẫu ô tô. Automech cũng đã đạt chứng nhận IATF 16949, theo thông tin lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp.

Quy mô nhân sự toàn hệ thống hiện hơn 1.000 người, so với khoảng 200 người trước khi hợp tác với VinFast. Về doanh số, Automech cho biết năm 2025 đạt 1.500 tỷ đồng và dự kiến năm 2026 đạt 2.000 tỷ đồng.

Cùng với việc nhận thêm sản phẩm, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nhà máy. Ngày 13/10, Automech khởi công nhà máy thứ ba tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, gần nhà máy VinFast. Phía doanh nghiệp đã sang Ấn Độ khảo sát mặt bằng để tính phương án mở nhà máy sản xuất linh kiện, cụm linh kiện.

“Nhu cầu nhận thêm công việc luôn đi kèm áp lực chất lượng và tiến độ. Điều đó bắt buộc chúng tôi phải liên tục nâng cấp hệ thống để đáp ứng chuỗi cung ứng, không thể ngồi chờ hay giữ cách làm cũ, mà phải luôn tiến lên”, ông Thụ nói.

Cơ hội nâng cấp năng lực dài hạn

Ở lĩnh vực sơn và hóa chất, bà Nguyễn Thị Tuyết - S&M Director, Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc (NPV) - cho biết doanh nghiệp bắt đầu hợp tác với VinFast từ năm 2018. Các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp được cung cấp cho ô tô, linh kiện, phụ tùng, xe buýt điện và xe máy điện.

“Thay đổi lớn nhất là yêu cầu vận hành ở tốc độ cao hơn và với mức độ phối hợp chặt chẽ hơn giữa thương mại, kỹ thuật, sản xuất, chất lượng và chuỗi cung ứng”, bà Tuyết chia sẻ.

Một số linh kiện thân vỏ trên xe VinFast do doanh nghiệp trong nước sản xuất.

NPV cho biết doanh nghiệp phải đáp ứng cùng lúc chất lượng ổn định, giao hàng đúng tiến độ, phản hồi kỹ thuật nhanh và tối ưu chi phí. Những yêu cầu này thúc đẩy doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình, tăng phối hợp liên phòng ban và nâng năng lực hỗ trợ khách hàng.

Trong quá trình thử nghiệm, đánh giá chất lượng hoặc xử lý vấn đề tại dây chuyền, việc trao đổi trực tiếp giúp nhà cung cấp xác định nhanh khâu cần cải tiến. Đây là nội dung NPV đánh giá cao trong hợp tác, bởi phản hồi thực tế từ sản xuất giúp rút ngắn thời gian xử lý kỹ thuật.

“Doanh nghiệp nên xem đây không chỉ là cơ hội nhận đơn hàng mà còn là cơ hội nâng cấp năng lực dài hạn”, đại diện Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc nói và cho biết nhà cung cấp cần chuẩn bị về chất lượng, chi phí, tiến độ giao hàng, phản hồi kỹ thuật và khả năng cải tiến liên tục để duy trì hiệu quả hợp tác.