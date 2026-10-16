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Quảng Ngãi:

Chật vật 'nghẹt' dòng sông Kinh

Nguyễn Ngọc

TPO - Sông Kinh đoạn qua xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi bị bồi lấp nặng, luồng lạch thu hẹp khiến tàu cá phải nằm chờ con nước mới có thể ra khơi. Khi thủy triều xuống, không chỉ tàu thuyền mắc cạn mà hoạt động đưa khách tham quan rừng dừa nước cũng gần như “đứng bánh”.

Đoạn sông Kinh từ cầu Kinh Giang đến đầu thôn Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê đang bị bồi lấp khá nặng. Tại khu vực tiếp giáp giữa sông Kinh và sông Bài Ca xuất hiện lượng lớn bùn đất bồi lắng, khiến dòng chảy bị thu hẹp, việc lưu thông của tàu thuyền gặp nhiều khó khăn.

Dọc hai bên bờ, nhiều tàu cá nằm san sát chờ nước. Muốn đưa phương tiện ra biển, ngư dân phải canh thủy triều, chờ mực nước dâng đủ cao mới có thể vượt qua những đoạn sông cạn để vươn khơi đánh bắt.

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Sông Kinh đoạn qua xã Tịnh Khê bị bồi lấp nghiêm trọng.

Ông Phạm Ngọc Tâm (trú thôn Tịnh Kỳ) cho hay, tình trạng bồi lấp sông Kinh đã kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vươn khơi đánh bắt hải sản và sinh kế của ngư dân. Luồng lạch ngày càng cạn khiến tàu thuyền ra vào thường xuyên chạm đáy sông, dễ hư hỏng bánh lái, máy móc, thậm chí có trường hợp bị phá nước sau khi mắc cạn.

“Việc ra khơi vì thế phụ thuộc nhiều vào thủy triều. Khi nước xuống thấp, tàu gần như không thể vượt qua những đoạn bồi lấp, buộc ngư dân phải theo dõi con nước, chờ thủy triều lên mới dám di chuyển. Ngư dân chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm nạo vét để tàu thuyền ra vào thuận lợi, an toàn, có thể vươn khơi đánh bắt hải sản”, ông Tâm nói.

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Tàu thuyền nằm bờ chờ thủy triều lên để ra khơi.

Sông Kinh không chỉ là tuyến ra vào của tàu cá mà còn gắn với hoạt động đưa khách tham quan rừng dừa nước Tịnh Khê. Vì vậy, khi lòng sông bị bồi lấp, hoạt động du lịch ở khu vực này cũng chịu tác động trực tiếp.

Ông Phạm Văn Hội - trú thôn Trường Định, người tham gia đưa đón khách du lịch - cho biết khi mực nước sông xuống thấp, ghe chở khách rất khó di chuyển vào khu vực rừng dừa.

“Nếu mực nước khoảng 2m trở lên, ghe có thể đi lại tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, hiện có những thời điểm nước trên sông chỉ còn dưới 1m khiến việc đưa khách tham quan gặp nhiều trở ngại. Sông Kinh cạn thì cảnh quan cũng không được đẹp. Mỗi lần di chuyển đưa đón khách du lịch rất bất tiện”, ông Hội nói.

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Rừng dừa cạn nước ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch.

Theo người dân địa phương, hoạt động tham quan rừng dừa hiện cũng phải “canh nước” tương tự tàu cá. Khi thủy triều lên, ghe mới có thể đưa khách len theo dòng sông để vào khu vực rừng dừa nước. Nhưng khi nước rút, nhiều đoạn trở nên quá cạn, ghe khó di chuyển, thậm chí phải dừng chờ nước lên trở lại.

Việc phụ thuộc vào thủy triều khiến thời gian đưa đón khách bị bó hẹp, hoạt động du lịch thiếu chủ động. Những thời điểm nước xuống thấp, ghe khó tiếp cận các khu vực tham quan, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phục vụ du khách và sinh kế của những người làm du lịch tại đây.

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Việc bồi lấp khiến luồng lạch bị thu hẹp.

Ông Bạch Khôi Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê - xác nhận tình trạng bồi lấp sông Kinh đang diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực cuối sông, nơi tiếp giáp với sông Bài Ca. Hiện nay khu vực này đang bị bồi lấp rất nặng nên tàu thuyền không thể ra vào để đánh bắt hải sản.

Trước thực trạng này, chính quyền xã Tịnh Khê đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm nạo vét sông Kinh, khơi thông luồng lạch để tàu thuyền ra vào thuận lợi, phục vụ khu neo đậu và hoạt động hậu cần nghề cá. Việc nạo vét cũng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển du lịch, nhất là khu vực rừng dừa nước.

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#Sông Kinh Quảng Ngãi #Bồi lấp luồng lạch #Hoạt động đánh bắt hải sản #Du lịch rừng dừa nước #Nạo vét sông

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