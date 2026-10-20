Khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

TPO - Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất hơn 1.600 MW, dự kiến vận hành thương mại năm 2030. Cùng thời điểm khởi công dự án này, EVN công bố Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát lên lưới điện quốc gia 620 triệu kWh.

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức lễ khởi công, phát động thi đua Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo EVN và chính quyền địa phương.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II gồm hai tổ máy, tổng công suất 1.612,8 MW, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng và công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20%, còn lại là vốn vay thương mại.

Theo EVN, dự án được đồng tài trợ bởi bốn ngân hàng trong nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án và lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng EPC.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 2/2030; tổ máy số 2 vào tháng 4/2030.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và EVN tặng quà cán bộ, công nhân thi công nhà máy.

Cũng tại buổi lễ, EVN cho biết hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành, phát lên lưới điện quốc gia tổng sản lượng 620 triệu kWh. Nhà máy sử dụng nhiên liệu than, có tổng công suất 1.403 MW.

Cả hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, có tổng vốn đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hai nhà máy dự kiến cung cấp trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Tại lễ khởi công, EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công; bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ các yêu cầu về môi trường và hoàn thành dự án theo kế hoạch.