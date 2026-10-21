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Kinh tế

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

Việt Linh
Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.

Gấp rút thi công không gian Sóng Festival tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội)
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Trong 2 ngày cuối tuần này (24-25/10), tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) diễn ra Sóng Festival - sự kiện trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
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Tiếp nối thành công của 5 mùa trước với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, năm nay, sự kiện có sự "nâng cấp" quan trọng, khi lần đầu tổ chức ở không gian lớn như phố đi bộ, dự kiến thu hút rất đông người dân tham quan, trải nghiệm.
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Đội kỹ thuật khẩn trương lắp đặt các hạng mục phục vụ sự kiện, tranh thủ từng giờ để bảo đảm tiến độ trước ngày khai mạc 24/10.
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Các gian hàng được dựng nối tiếp nhau, tạo nên không gian trải nghiệm dành cho ngân hàng, tổ chức thanh toán và doanh nghiệp tham gia lễ hội.
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Không chỉ có công nhân thi công, các nhóm kỹ thuật cũng tất bật với những phần việc phía sau sân khấu, chuẩn bị cho các hoạt động biểu diễn và trải nghiệm tại sự kiện
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Công tác lắp đặt, hoàn thiện các quầy trưng bày được triển khai song song với thi công sân khấu, hướng tới không gian kết hợp công nghệ, mua sắm và giải trí.
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Khu vực sân khấu dần lộ diện với hệ thống kết cấu và các hạng mục phục vụ trình diễn. Đây sẽ là một trong những tâm điểm của Sóng Festival 2026.
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Sân khấu từng bước được định hình, đây cũng chính là không gian biểu diễn cho chương trình nghệ thuật Chạm Việt Nam 2, diễn ra vào tối 25/10.
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#Sóng Festival #Hà Nội #phố đi bộ #sự kiện công nghệ #trải nghiệm số #âm nhạc #trần nhân tông

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