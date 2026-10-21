Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

Các đội thi công phối hợp hoàn thiện từng hạng mục, hướng tới việc đưa toàn bộ không gian vào vận hành đúng kế hoạch. Toàn bộ không gian của Sóng Festival tại phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ sẵn sàng đón người dân và giới trẻ đến trải nghiệm thanh toán số, khám phá các gian hàng và hòa mình vào không khí lễ hội trong hai ngày 24 - 25/10.