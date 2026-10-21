Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.
TPO - VN-Index tăng 46,7 điểm, dòng tiền cải thiện mạnh và khối ngoại đảo chiều mua ròng sau 20 phiên bán liên tiếp. Cổ phiếu họ Vingroup trở thành động lực kéo chỉ số, trong khi sắc xanh lan rộng trên bảng điện.
TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường trái phiếu lại xuất hiện những đợt phát hành với lãi suất lên tới 10,5%/năm. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về áp lực cân đối nguồn vốn và nguy cơ chi phí vốn cao dịch chuyển giữa các kênh huy động, ảnh hưởng đến khả năng giảm lãi suất cho vay thực chất.
Ngày 20/10/2026, tại Hà Nội, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tập đoàn sở hữu chuỗi gần 90 nhà hàng premium buffet tại Hàn Quốc là QooQoo Franchise Group. Đây là bước đi hướng tới phát triển các mô hình ẩm thực quy mô lớn tại hệ thống địa điểm bán lẻ của Vincom trong giai đoạn từ nay đến 2027.
Theo Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong quý III năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 21 vụ vi phạm liên quan đến rượu, với số tiền xử phạt hơn 210 triệu đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra hai cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 2.900 túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, như Chanel, Gucci...
TPO - Nếu được thưởng Tết sớm, người lao động có thể chủ động mua sắm, đặt vé xe về quê trước cao điểm Tết. Tuy nhiên, để thực hiện chủ trương này, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn vướng bài toán dòng tiền, đồng thời đề xuất TPHCM xem xét cơ chế bảo lãnh hoặc ứng vốn.
TPO - PNJ cho biết đang tập trung xử lý tồn kho kim cương, tái cấu trúc bộ máy và tăng cường kiểm soát chi phí. Công ty dự kiến đóng cửa 25-30 điểm bán kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng chiến lược, tiếp tục bảo đảm quyền lợi bảo hành và hậu mãi của khách hàng.
TPO - Dù nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, không ít doanh nghiệp vẫn phản ánh chưa được hưởng mức lãi suất thấp đối với các khoản vay hiện hữu. Không chỉ chi phí vốn cao, điều kiện tín dụng và nỗi lo lãi suất thả nổi cũng khiến doanh nghiệp, hợp tác xã khó vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Biến một flagship ngân hàng cao cấp thành Official Pop-up Store của BIGBANG, VPBank đã tạo nên một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa thế giới tài chính và văn hóa thần tượng.
Các khu kinh tế, khu công nghiệp đang đóng góp khoảng 74% tổng thu ngân sách của Quảng Ngãi, nhưng hàng loạt “điểm nghẽn” về hạ tầng, tái định cư, giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án vẫn chưa được tháo gỡ. Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế Dung Quất được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển mới.
Ngày 20/10/2026, tại Vương quốc Đan Mạch, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch, Tập đoàn Hateco và APM Terminals (APMT) – thành viên Tập đoàn A.P. Moller – Maersk – đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu đầu tư, phát triển và vận hành mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại Việt Nam. Thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai bên, từ hạ tầng cảng biển sang kết nối đường sắt, hướng tới phát triển hệ sinh thái logistics đa phương thức và nâng cao năng lực kết nối thương mại quốc tế của Việt Nam.
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích khách hàng hình thành thói quen theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày thông qua các kênh chăm sóc khách hàng số. Việc chủ động nắm bắt mức sử dụng điện giúp mỗi gia đình sớm nhận biết những thay đổi trong tiêu thụ, kịp thời điều chỉnh thói quen và kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện.
Hưởng ứng Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, NAPAS phối hợp cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính và đối tác triển khai loạt ưu đãi giá trị dành cho chủ thẻ NAPAS, người dùng VietQRPay và VietQRGlobal. Từ hoàn tiền khi mở thẻ, ưu đãi Apple Pay đến giảm giá mua sắm, du lịch và giải trí… đang chờ khách hàng khám phá trong mùa lễ hội thanh toán số.
TPO - Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới thay vì chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt dùng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện; nhóm dùng nhiều hơn có thể phải trả thêm.
Đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF 2026) – sự kiện đánh dấu mốc công bố Hiệp định FTA Việt Nam – EFTA, Nam A Bank khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh thông qua các đề xuất chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chuyển đổi năng lượng
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã HOSE: LPB) vừa công bố Báo cáo Tài chính Quý III với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, Ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.