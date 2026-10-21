Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đóng loạt cửa hàng

Uyên Phương

TPO - PNJ cho biết đang tập trung xử lý tồn kho kim cương, tái cấu trúc bộ máy và tăng cường kiểm soát chi phí. Công ty dự kiến đóng cửa 25-30 điểm bán kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng chiến lược, tiếp tục bảo đảm quyền lợi bảo hành và hậu mãi của khách hàng.

Ngày 21/10, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 trong bối cảnh doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, huy động thêm vốn và tìm hướng tái thiết sau những biến động liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Phát sinh rủi ro tổn thất lớn

Theo PNJ, chính sách thu đổi sản phẩm kim cương đã bán phát sinh rủi ro tổn thất lớn trong năm nay. Thay vì phân bổ ảnh hưởng qua nhiều năm, hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất trích lập dự phòng ngay trong năm 2026 nhằm phản ánh tình hình tài chính và tạo điều kiện để công ty quay lại tăng trưởng từ năm 2027.

1792559760652-2151371512137825466-484046697057078230-8aa5f3573d3b84f8391d856f5b55a160.jpg
PNJ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, tìm hướng tái thiết sau những biến động.

Theo kế hoạch điều chỉnh được công bố, doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, PNJ dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi, khiến lợi nhuận trước thuế dự kiến âm hơn 6.000 tỷ đồng. Nếu không tính khoản dự phòng này, lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Đối với cổ tức năm 2025, công ty điều chỉnh về mức 10% bằng tiền mặt, trong đó đã tạm ứng đợt nhằm giữ lại dòng tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh.

PNJ cũng đề xuất hoàn nhập tối đa 4.600 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư Phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ theo ba nhóm: 60% phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh, 20% bổ sung vốn lưu động hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và 20% thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Đóng cửa các cửa hàng kém hiệu quả

PNJ cho biết sẽ tập trung xử lý tồn kho kim cương, tái cấu trúc bộ máy và tăng cường kiểm soát chi phí. PNJ dự kiến đóng cửa 25-30 điểm bán kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng chiến lược, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền lợi bảo hành và hậu mãi của khách hàng.

1792559756505-2151371512137825466-484046697057078230-87235ae5651dd8d5d096a3c8d658ed42.jpg
PNJ dự kiến đóng cửa 25 - 30 cửa hàng kém hiệu quả.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm chứng chất lượng sản phẩm thông qua các tổ chức kiểm định độc lập, nhằm cung cấp cơ sở khách quan để từng bước khôi phục niềm tin đối với thương hiệu.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết làn sóng khách hàng bán lại sản phẩm tăng đột biến từ tháng 7, sau sự việc liên quan đến giám đốc P-Lab.

Theo ông Công, trong điều kiện bình thường, hoạt động thu đổi diễn ra rải rác theo nhu cầu khách hàng. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm khách hàng bán lại trên toàn hệ thống khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tháng 7/2026, giá trị sản phẩm bán lại mỗi ngày tăng lên khoảng 10 lần mức bình thường. Tổng giá trị sản phẩm được bán lại trong riêng tháng này đạt gần 6.000 tỷ đồng, gần bằng cả năm 2025. Các giao dịch tập trung vào trang sức kim cương và kim cương rời.

Ông Công ví diễn biến trong tháng 7 là sự kiện “thiên nga đen”, với mức độ bất ngờ và tác động sâu rộng đến thị trường kim cương Việt Nam.

Trước áp lực dòng tiền, PNJ đã điều chỉnh chính sách thu đổi. Đến cuối tháng 9, thời gian thanh toán đối với một số nhóm sản phẩm vàng và trang sức được rút ngắn còn 2-7 ngày, trong khi nhóm kim cương tiếp tục áp dụng lộ trình 120 ngày.

Chủ tịch PNJ xin lỗi

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung gửi lời xin lỗi cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của họ.

Đề cập vụ việc liên quan đến giám đốc P-Lab, bà Dung cho biết sự việc gây hoang mang, tác động sâu sắc đến tâm lý khách hàng và thị trường. Theo thông tin từ cơ quan điều tra được bà dẫn lại, số kim cương liên quan đến vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Tuy nhiên, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường khiến người tiêu dùng lo ngại. Lượng khách hàng có nhu cầu bán lại, thu đổi sản phẩm tăng mạnh trong thời gian ngắn, tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm

#PNJ #kim cương #tiệm vàng #bán kim cương #TPHCM

Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp nặng nợ cũ không mặn mà gói vay mới dù lãi suất giảm

Doanh nghiệp nặng nợ cũ không mặn mà gói vay mới dù lãi suất giảm

TPO - Dù nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, không ít doanh nghiệp vẫn phản ánh chưa được hưởng mức lãi suất thấp đối với các khoản vay hiện hữu. Không chỉ chi phí vốn cao, điều kiện tín dụng và nỗi lo lãi suất thả nổi cũng khiến doanh nghiệp, hợp tác xã khó vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Dung Quất đón cơ hội mới, Quảng Ngãi kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Dung Quất đón cơ hội mới, Quảng Ngãi kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Các khu kinh tế, khu công nghiệp đang đóng góp khoảng 74% tổng thu ngân sách của Quảng Ngãi, nhưng hàng loạt “điểm nghẽn” về hạ tầng, tái định cư, giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án vẫn chưa được tháo gỡ. Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế Dung Quất được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển mới.

Hateco hợp tác với Maersk phát triển mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại miền Bắc

Hateco hợp tác với Maersk phát triển mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại miền Bắc

Ngày 20/10/2026, tại Vương quốc Đan Mạch, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch, Tập đoàn Hateco và APM Terminals (APMT) – thành viên Tập đoàn A.P. Moller – Maersk – đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu đầu tư, phát triển và vận hành mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại Việt Nam. Thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai bên, từ hạ tầng cảng biển sang kết nối đường sắt, hướng tới phát triển hệ sinh thái logistics đa phương thức và nâng cao năng lực kết nối thương mại quốc tế của Việt Nam.

Tiết kiệm điện hiệu quả nhờ theo dõi điện năng hằng ngày

Tiết kiệm điện hiệu quả nhờ theo dõi điện năng hằng ngày

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích khách hàng hình thành thói quen theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày thông qua các kênh chăm sóc khách hàng số. Việc chủ động nắm bắt mức sử dụng điện giúp mỗi gia đình sớm nhận biết những thay đổi trong tiêu thụ, kịp thời điều chỉnh thói quen và kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện.

Cùng NAPAS thanh toán thông minh, tận hưởng ưu đãi ngập tràn tại Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Cùng NAPAS thanh toán thông minh, tận hưởng ưu đãi ngập tràn tại Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Hưởng ứng Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, NAPAS phối hợp cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính và đối tác triển khai loạt ưu đãi giá trị dành cho chủ thẻ NAPAS, người dùng VietQRPay và VietQRGlobal. Từ hoàn tiền khi mở thẻ, ưu đãi Apple Pay đến giảm giá mua sắm, du lịch và giải trí… đang chờ khách hàng khám phá trong mùa lễ hội thanh toán số.

Sóng Festival 2026: Kết nối công nghệ, bùng nổ đêm nhạc, rinh ngàn quà tặng, ưu đãi cùng NAPAS

Sóng Festival 2026: Kết nối công nghệ, bùng nổ đêm nhạc, rinh ngàn quà tặng, ưu đãi cùng NAPAS

Ngày 24–25/10/2026, Sóng Festival 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số – Sống xanh”. Đồng hành cùng sự kiện, NAPAS hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn từ khám phá công nghệ thanh toán mới đến những ưu đãi “khủng” và không gian tương tác sôi động.

Biểu giá điện luỹ tiến với các mức giá trong từng bậc thang hiện quá cao khiến hoá đơn tiền điện của người dân tăng bất ngờ khi sử dụng nhiều.

Đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện 5 bậc và khung giờ cao điểm mới

TPO - Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới thay vì chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt dùng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện; nhóm dùng nhiều hơn có thể phải trả thêm.

Nam A Bank đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ 2026

Nam A Bank đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ 2026

Đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF 2026) – sự kiện đánh dấu mốc công bố Hiệp định FTA Việt Nam – EFTA, Nam A Bank khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh thông qua các đề xuất chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chuyển đổi năng lượng

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã HOSE: LPB) vừa công bố Báo cáo Tài chính Quý III với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, Ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.

Vàng mỗi nơi một giá

Vàng mỗi nơi một giá

TPO - Sáng nay (21/10), giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều mỗi nơi một giá.

AEON Việt Nam tạo cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực địa phương

AEON Việt Nam tạo cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực địa phương

Năm 2026, AEON Việt Nam liên tục mở rộng mạng lưới, dự kiến tạo hơn 3.000 cơ hội việc làm mới. Theo đó, chỉ trong Quý 4, doanh nghiệp khai trương liên tiếp các trung tâm mới tại Hải Dương, Thanh Hóa và Hạ Long, mang đến đa dạng cơ hội nghề nghiệp cho nguồn nhân lực tại địa phương và khu vực lân cận. Đặc biệt, đối với nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm, đây là cơ hội để tiếp tục phát triển và đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn ngay tại khu vực mình đang sinh sống và làm việc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe