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Kinh tế

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Một ngân hàng tăng lãi suất cho vay vượt 11%/năm

Ngọc Mai

TPO - Trong bối cảnh các ngân hàng liên tiếp công bố giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân tại nhiều nhà băng vẫn ở mức cao, Vikki Bank vừa công bố lãi suất cho vay bình quân vượt 11%/năm.

Lãi suất cho vay vẫn ở mức cao

Vikki Bank là ngân hàng đầu tiên công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 10 ở mức 11,06%/năm, tăng 0,51% so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên lãi suất cho vay bình quân tại ngân hàng này vượt ngưỡng 11%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân đạt 2,87%, tăng 0,33% so với tháng 9.

So với kỳ công bố tháng 1, lãi suất cho vay bình quân tại Vikki Bank đã tăng 3,56%, trong khi chênh lệch lãi suất cho vay và huy động tăng thêm 1,11%.

Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh các ngân hàng đang triển khai những động thái giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và ngành nghề ưu tiên.

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Vikki Bank là ngân hàng đầu tiên công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 10 ở mức 11,06%/năm.

Hiện, lãi suất cho vay bình quân tháng 9 các ngân hàng ở mức 7 - hơn 10%/năm. Cụ thể, Techcombank lãi suất cho vay bình quân 10,14%/năm, KienlongBank 9,31%/năm; Agribank 8,42%/năm; PGBank 8,23%/năm; VietinBank 6,1%/năm; BIDV 7,73%/năm...

Lãi suất cho vay bình quân được các ngân hàng công bố là mức bình quân chung của các khoản vay trong tháng, không phải mức lãi suất áp dụng đồng loạt cho mọi khách hàng. Lãi suất thực tế phụ thuộc vào mức độ rủi ro, năng lực tài chính, tài sản bảo đảm, thời hạn vay và các điều kiện tín dụng cụ thể.

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên đã được đặt ra nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa lãi suất bình quân và lãi suất ưu đãi cho từng nhóm khách hàng cho thấy cần theo dõi sát hơn quá trình triển khai chính sách. Lãi suất ưu đãi ở mức thấp có thể giúp một bộ phận doanh nghiệp giảm chi phí vốn, nhưng không phản ánh đầy đủ mặt bằng lãi suất mà phần lớn khách hàng đang phải trả.

Nhiều ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động

Chiều 19/10, theo biểu lãi suất được cập nhật, LPBank giảm lãi suất tiền gửi ở tất cả kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, áp dụng với cả hình thức gửi trực tuyến và tại quầy. Với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt giảm từ 0,05 - 0,1%/năm. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 1 tháng còn 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng còn 4,5%/năm, trong khi các kỳ hạn 3-5 tháng cùng được niêm yết ở mức 4,55%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng giảm 0,5-0,6%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng còn 6,5%/năm; các kỳ hạn 7-11 tháng còn 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng còn 6,7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 13-18 tháng giảm 0,6%/năm, xuống 6,55%/năm. Mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại LPBank hiện là 6,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 24-25 tháng, giảm 0,5% so với trước.

Vietbank điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng tại VietBank còn 5,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng còn 5,5%/năm và kỳ hạn 12-14 tháng còn 5,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 15 tháng giảm xuống 5,7%/năm, kỳ hạn 16-17 tháng còn 5,8%/năm. Với các kỳ hạn 18-36 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 5,9%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng 19/10 họp với các tổ chức tín dụng, yêu cầu giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm 1,5 - 2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, các tổ chức tín dụng không tuân thủ việc hạ lãi suất sẽ bị xem xét lại hạn mức tín dụng còn lại của năm nay, giao chỉ tiêu thấp hơn vào năm tới hoặc buộc áp dụng tỷ lệ an toàn cao hơn.

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