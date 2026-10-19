Cổ phiếu trụ gây thất vọng, VN-Index lại mất mốc 1.700 điểm

TPO - Nhiều nhóm cổ phiếu vẫn tăng giá, nhưng sức ép từ các mã vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, khiến VN-Index đảo chiều giảm hơn 16 điểm trong phiên 19/10, lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm.

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong sắc xanh, có thời điểm VN-Index vượt 1.721 điểm. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi lực bán gia tăng, kéo chỉ số đảo chiều và có lúc lùi xuống 1.682 điểm.

Kết phiên 19/10, VN-Index giảm hơn 16 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689 điểm, chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn lớn, dù nhiều cổ phiếu trên thị trường giữ được sắc xanh.

Đáng chú ý, số mã tăng giá trên HoSE vẫn chiếm ưu thế so với số mã giảm. Sự trái chiều giữa độ rộng thị trường và diễn biến chỉ số phản ánh sức ép tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có ảnh hưởng đáng kể đến VN-Index.

Riêng VIC kéo lùi chỉ số chính hơn 13 điểm.

Cổ phiếu VIC giảm 3,72%, xuống 207.000 đồng/cổ phiếu, trở thành mã gây sức ép lớn nhất lên thị trường khi lấy đi hơn 13 điểm của VN-Index. VHM giảm 1,15%, còn 60.300 đồng/cổ phiếu. VCB, VPB và HPG cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến chỉ số.

Nhóm bất động sản giảm 2,51%, dù diễn biến giữa các cổ phiếu có sự phân hóa. VPI tăng 4,37%, NVL tăng 0,94% và DXG tăng 0,99%. Trong khi đó, FPT giảm 1,89%, tiếp tục gây sức ép lên nhóm công nghệ.

Ở chiều ngược lại, năng lượng là một trong những điểm sáng khi chỉ số ngành tăng 1,22%. BSR tăng 1,76%, PVT tăng 1,9%. Nhóm chứng khoán cũng giao dịch tích cực với SSI tăng 1,8%, VIX tăng 1,69% và SHS tăng 1,63%.

Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 13.354 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn hiện diện ở nhiều nhóm ngành, nhưng lực cầu chưa đủ mạnh để bù đắp đà giảm của các cổ phiếu trụ, khiến thị trường khép lại phiên trong sắc đỏ.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý. Khối ngoại bán ròng khoảng 852 tỷ đồng. VCB bị bán ròng mạnh nhất với hơn 103 tỷ đồng, tiếp đến là VHM với hơn 101 tỷ đồng và ACB với gần 93 tỷ đồng.

Ở chiều mua, FRT dẫn đầu danh sách được mua ròng với khoảng 151 tỷ đồng, tiếp theo là MBB với hơn 55 tỷ đồng.

Việc VN-Index mất mốc 1.700 điểm trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục rút vốn khiến tâm lý thị trường thêm thận trọng. Diễn biến những phiên tới sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ các vùng hỗ trợ và sự trở lại của dòng tiền tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.