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Kinh tế

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Thống đốc Ngân hàng: Giảm lãi suất không cào bằng, đúng đối tượng

Ngọc Mai

TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn lưu ý, giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc triển khai công tác ngân hàng về việc triển khai việc giảm lãi suất trong thời gian tới.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 9608 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng tới toàn hệ thống cho thấy quyết tâm tăng trưởng hai chữ số và vấn đề an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng được đặt lên hàng đầu.

Tính đến cuối tuần vừa qua, huy động vốn đã tăng trưởng 11,22%, tín dụng tăng 11,44%. Tăng trưởng tín dụng cao khiến chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động vốn bằng VNĐ vẫn ở mức lớn. Tuy nhiên, nếu như có giai đoạn mức chênh lệch này lên tới gần 2 triệu tỷ đồng thì hiện đã giảm xuống dưới 1,5 triệu tỷ đồng cho thấy sự cải thiện đáng kể trong huy động vốn.

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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn (ảnh: Hoàng Giáp).

Theo Thống đốc, một điểm sáng nữa trong điều hành chính sách tiền tệ đó là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, tỷ giá vẫn giữ ổn định và là một trong đồng tiền giữ được ổn định trong khu vực và trên thế giới. Đó là cơ sở cho các nhà đầu tư và đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng đổ vốn vào Việt Nam. Minh chứng vốn giải ngân FDI trong 9 tháng đầu năm rất tích cực, sự ổn định của đồng tiền là một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào kết quả này.

Về lãi suất, Thống đốc cho biết thời gian qua nhiều nước, đặc biệt là EU đến Mỹ chịu nhiều sức ép khiến các nước này phải nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam phải tiếp tục cân đối giữa yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng thực chất cho nền kinh tế.

Vấn đề giảm lãi suất cho vay đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm. NHNN đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng thương mại vừa hỗ trợ nền kinh tế, vừa bảo đảm an toàn hoạt động, đặc biệt không để xảy ra tình trạng cạnh tranh lãi suất huy động thiếu lành mạnh.

NHNN ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Việc giảm lãi suất cần được cân đối với khả năng tài chính của từng tổ chức tín dụng, gắn với tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận.

Muốn giảm lãi suất cho vay thực chất, các tổ chức tín dụng phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Thống đốc lưu ý, giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

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#Ngân hàng Nhà nước #lãi suất #doanh nghiệp #tín dụng #chính sách tiền tệ #hỗ trợ kinh doanh #phạm Đức Ấn

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