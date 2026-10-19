Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

TPO - Sáng nay (19/10), giá vàng trong nước biến động giữa các thương hiệu, từ vàng miếng SJC đến vàng nhẫn. Giá vàng trong nước đi ngược với thế giới, cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng qua.

Trong khi đó, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 141,5 - 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 138,7 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước mỗi nơi niêm yết một giá (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn cũng niêm yết khác nhau giữa các thương hiệu. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140 - 143 triệu đồng/lượng, không đổi so với sáng qua. Vàng nhẫn DOJI 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.173 USD/ounce, tăng 13 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn thế giới khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng/USD, giảm 4 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 25.900 - 26.000 đồng/USD, thấp hơn hệ thống ngân hàng 80 đồng chiều bán ra nhưng cao hơn chiều mua vào 200 đồng.