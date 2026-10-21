Vàng mỗi nơi một giá

TPO - Sáng nay (21/10), giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều mỗi nơi một giá.

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 140,7 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, cả chiều mua vào và bán ra các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng SJC đều chênh nhau từ 1 - 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cùng giảm, mỗi thương hiệu có giá khác nhau.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm ở mức tương đương nhưng giá các thương hiệu cũng niêm yết khác nhau. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.119 USD/ounce, giảm 21 USD so với sáng qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.634 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.000 - 26.080 đồng/USD, tăng 30 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Như vậy, giá USD thị trường tự do đang cao hơn ngân hàng cả 2 chiều mua - bán.