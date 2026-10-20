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Kinh tế

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Thủ tướng sắp đối thoại về 'định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu'

Ngô Tùng

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra tại TPHCM từ ngày 26-29/10, phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức ngày 28/10. Phiên đối thoại tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, những lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang được định hình.

Thông tin được ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR) - chia sẻ tại họp báo công bố chương trình Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), chiều 20/10.

Theo ông Lê Trường Duy, trong khuôn khổ AEF 2026, ngay sau phiên đối thoại cấp cao vào sáng 28/10, TPHCM dự kiến tổ chức công bố các dự án đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã tiếp nhận và thống kê 12 dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký mới đạt hơn 13,5 tỷ USD.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM dự kiến công bố danh sách 10 thành viên tham gia. Việc này diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang thúc đẩy hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận các định chế tài chính, nhà đầu tư và dòng vốn quốc tế.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP.

Diễn đàn AEF là sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, HCMC C4IR phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế thực hiện. Các hoạt động trọng tâm trong hai ngày 27-28/10.

AEF 2026 được tổ chức nhằm định vị sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu và chủ đề tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới.

AEF 2026 dự kiến có 21 phiên thảo luận, bao gồm các phiên chuyên đề, phiên cấp cao và phiên tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề với sự tham gia của các quốc gia, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, dự kiến có khoảng 20 cuộc tiếp bên lề giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TPHCM với các khách mời tham dự và khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình CEO 500 diễn ra ngày 26/10, với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung trao đổi về sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, công nghệ và tài chính, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các tập đoàn, nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam.

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Ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM, chia sẻ tại họp báo.

Ngày 27/10, 16 phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào các vấn đề về chuyển dịch mô hình tăng trưởng mới, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Ngày 28/10, diễn ra Phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Đây là phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với lãnh đạo cấp cao WEF, tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, những lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang được định hình.

Thông qua các câu hỏi và trao đổi trực tiếp, phiên đối thoại tập trung làm rõ cách Việt Nam nhìn nhận những lực lượng đang định hình lại kinh tế toàn cầu, những lựa chọn phát triển của đất nước và cách Việt Nam xác định vị thế trong giai đoạn tăng trưởng mới. Qua đó, phiên đối thoại làm nổi bật tầm nhìn, định hướng và thông điệp của Việt Nam trong việc chuyển từ một đối tác chủ động tham gia sang một bên đồng kiến tạo các cơ hội tăng trưởng và hợp tác mới.

Trong ngày cuối diễn đàn (29/10), các hoạt động kết nối hợp tác giữa Việt Nam với Anh, Trung Quốc, các nước Bắc Âu và Israel sẽ diễn ra, tập trung vào thương mại, đầu tư, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

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