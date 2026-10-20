Sẽ kiểm tra kê khai chủ sở hữu hưởng lợi của gần 43.000 doanh nghiệp

TPO - Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính đã thống kê gần 43.000 doanh nghiệp chưa có thông tin kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi, đề nghị các địa phương ưu tiên kiểm tra việc tuân thủ quy định.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đã có công văn đề nghị sở tài chính các tỉnh, thành chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khẩn trương rà soát, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện quy định về kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.

Danh sách gồm 42.911 doanh nghiệp thành lập hoặc đã đăng ký thay đổi từ ngày 1/7/2025 nhưng không có thông tin kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi. Đây là những doanh nghiệp các địa phương cần ưu tiên tập trung kiểm tra.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra việc kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của gần 43.000 doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Theo thống kê, TPHCM có số doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên kiểm tra nhiều nhất, với 9.371 doanh nghiệp; tiếp đến là Hà Nội với 7.826 doanh nghiệp. Tây Ninh có 2.615 doanh nghiệp, Bắc Ninh có 2.264 doanh nghiệp và Hải Phòng có 2.233 doanh nghiệp...

Ngược lại, Lai Châu có số doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra ít nhất, với 34 doanh nghiệp; Cao Bằng có 61 doanh nghiệp, Sơn La có 93 doanh nghiệp và Hà Tĩnh có 101 doanh nghiệp...

Việc rà soát được triển khai trong bối cảnh các quy định về kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi được bổ sung vào hệ thống pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Việc xác định người thực sự sở hữu hoặc kiểm soát doanh nghiệp nhằm tăng tính minh bạch về cơ cấu sở hữu, qua đó phục vụ quản lý nhà nước.

Theo quy định tại Nghị định 296/2026/NĐ-CP, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu, hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế đối với doanh nghiệp, không bao gồm cá nhân đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Một trong những tiêu chí xác định là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. Trường hợp nhóm cá nhân có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc có hợp đồng cùng nhau sở hữu từ ngưỡng này trở lên, doanh nghiệp xác định các cá nhân trong nhóm là chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định.

Đối với công ty hợp danh, tất cả thành viên hợp danh được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi, không phụ thuộc tỷ lệ góp vốn hoặc quyền biểu quyết.

Trong trường hợp không có cá nhân đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ sở hữu, hoặc có căn cứ cho thấy người đáp ứng tiêu chí này không phải chủ sở hữu hưởng lợi thực tế, doanh nghiệp phải xác định thông qua các phương thức kiểm soát khác theo pháp luật hoặc trên thực tế.

Các quyền kiểm soát có thể bao gồm quyền quyết định nhân sự quản lý, sửa đổi điều lệ, thay đổi cơ cấu tổ chức, quyết định chính sách tài chính, đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu không xác định được cá nhân đáp ứng các tiêu chí trên, doanh nghiệp xác định người quản lý có quyền hạn lớn nhất để hành động thay mặt doanh nghiệp, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước.

Doanh nghiệp thực hiện xác định, kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi theo biểu mẫu cụ thể và phải hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Trường hợp không thực hiện kê khai sẽ bị phạt tiền 70-100 triệu đồng.