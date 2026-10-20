Giữa làn sóng giảm lãi suất, ngân hàng hút vốn cách nào?

TPO - Sau yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, thị trường tiền gửi nhanh chóng ghi nhận làn sóng điều chỉnh. Trong khi các nhà băng bắt đầu hạ lãi suất niêm yết, cuộc đua huy động vốn vẫn diễn ra sôi động.

Nhân viên ngân hàng chạy đua hút vốn

Ngày 20/10, chị Thanh Hoa (phường Định Công, Hà Nội) vẫn được nhân viên một ngân hàng chào lãi suất 9,6%/năm cho người gửi tiền kỳ hạn 6 tháng. “Nhân viên ngân hàng gọi điện chào tôi ngày cuối áp dụng ưu đãi trước khi ngân hàng giảm lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước", chị Hoa cho hay.

Chào mời lãi suất tiết kiệm cao trên các hội nhóm mạng xã hội ngày 20/10. Ảnh: N.M.

Trên các hội nhóm Facebook, Zalo về lãi suất, nhiều nhân viên ngân hàng vẫn tích cực tìm khách chào lãi suất cao.

Chị Minh Tâm - nhân viên ngân hàng tại một chi nhánh ở đường Láng Hạ, Hà Nội - cho biết các đồng nghiệp của chị tại chi nhánh cũng tất bật tìm khách cả ngày, do vốn huy động vẫn chưa đạt chỉ tiêu được giao trong tháng. Thông tin lãi suất sắp giảm trở thành một trong những lý lẽ được nhân viên sử dụng để thuyết phục khách hàng còn lưỡng lự.

Từ cuối tuần qua, những bài đăng với nội dung “ngày cuối cùng ưu đãi lãi suất”, “tranh thủ gửi tiền trước khi giảm” xuất hiện dày đặc trên các hội nhóm mạng xã hội. Nhiều bài viết dẫn lại thông tin Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm ít nhất 0,5% lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, gắn với yêu cầu chấn chỉnh lãi suất và kiểm soát chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Những lời mời chào này cho thấy, dù định hướng điều hành mặt bằng lãi suất thấp hơn, áp lực huy động vốn tại một số chi nhánh vẫn hiện hữu. Các nhân viên ngân hàng vừa phải chạy chỉ tiêu nguồn vốn, vừa phải thích ứng với yêu cầu điều chỉnh biểu lãi suất theo chỉ đạo chung.

Ngân hàng giảm lãi suất chủ yếu ở kỳ hạn dài

Thị trường huy động vốn bắt đầu ghi nhận những thay đổi rõ nét sau yêu cầu giảm lãi suất.

Tính đến chiều 20/10, có 16 ngân hàng thông báo điều chỉnh giảm lãi suất huy động, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến 0,5%/năm, cao nhất 0,7%/năm, gồm: Agribank, ACB, TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, BacABank, OCB, NamABank, BaoVietBank, NCB, VietBank và KienlongBank.

Diễn biến trên cho thấy yêu cầu giảm lãi suất đang nhanh chóng được phản ánh vào biểu niêm yết của nhiều ngân hàng, đặc biệt là ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn. Mức giảm phổ biến 0,5%/năm cũng tương ứng với định hướng điều chỉnh được cơ quan quản lý đưa ra.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng tại phần lớn ngân hàng chưa có nhiều thay đổi do chịu mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, tác động rõ nét nhất của đợt điều chỉnh lần này tập trung ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Sau "làn sóng" giảm lãi suất cho vay, mức lãi suất niêm yết kỳ hạn 12 tháng tại phần lớn các ngân hàng đã xuống dưới 7%/năm.

Việc giảm lãi suất huy động có thể góp phần hạ chi phí đầu vào của ngân hàng, tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, mức độ giảm lãi suất cho vay còn phụ thuộc vào chi phí vốn thực tế, cơ cấu tiền gửi, chất lượng tài sản và khả năng cân đối nguồn vốn của từng ngân hàng.