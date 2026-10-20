Lãi suất cho vay mới nhất của các ngân hàng

TPO - Việt Nam có 46 ngân hàng thương mại. Tính đến ngày 20/10 mới có 15 ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân từ 1,5 - 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Hiện có ngân hàng đưa mức lãi suất cho vay bình quân xuống thấp nhất 4,1%/năm.
TPO - Khu đất rộng hơn 19 ha ở Khu Công nghệ cao TPHCM bị thu hồi do dự án “Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ” chấm dứt hoạt động và Công ty CP Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất.
TPO - Sau yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, thị trường tiền gửi nhanh chóng ghi nhận làn sóng điều chỉnh. Trong khi các nhà băng bắt đầu hạ lãi suất niêm yết, cuộc đua huy động vốn vẫn diễn ra sôi động.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ chi phí vốn cho khách hàng.
TPO - Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính đã thống kê gần 43.000 doanh nghiệp chưa có thông tin kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi, đề nghị các địa phương ưu tiên kiểm tra việc tuân thủ quy định.
TPO - VN-Index đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 20/10, chấm dứt đà giảm sau phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần trước thềm đại hội cổ đông bất thường, trong khi nhóm cổ phiếu thép đồng loạt bứt phá.
Hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả hai phương diện huy động và cho vay, qua đó chia sẻ chi phí vốn và tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Ngay sau lần đầu đạt danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam năm 2026, Dh Foods có mặt tại Sial Paris, triển lãm thực phẩm hàng đầu thế giới. Từ Paris, doanh nghiệp tiếp tục hành trình đưa gia vị Việt vào căn bếp toàn cầu.
TPO - Chiều 20/10, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Từ CEO 100 Tea Connect năm 2023 đến hành trình đồng hành cùng AEF 2026, DOIDEP và Nam A Bank tiếp tục góp phần đưa văn hóa trà Việt vào những cuộc gặp gỡ kinh tế. Qua từng mùa, lời mời trà được tiếp nối bằng sự chăm chút trong cách đón tiếp, gửi gắm tinh thần hiếu khách và mong muốn kết nối.
Sở hữu farm tự trồng Rau Kim Cương và vận chuyển về các chi nhánh mỗi ngày, hệ thống nhà hàng RASA - Buffet Lẩu xây dựng điểm khác biệt từ nguồn nguyên liệu, góp phần cụ thể hóa định hướng “ngon & lành” trong trải nghiệm ẩm thực
Với mỗi người phụ nữ, một món quà có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Đó có thể là món đồ người vợ từng yêu thích, thiết kế thanh lịch dành tặng mẹ, món quà cho người yêu hay món trang sức một người phụ nữ tự chọn cho mình. Dịp 20/10 vì thế không chỉ là câu chuyện tặng quà, mà còn là cơ hội để mỗi người thể hiện sự quan tâm qua những lựa chọn phù hợp.
Hơn sáu thập kỷ phụng sự đất nước, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, Vietcombank bền bỉ xây dựng uy tín bằng chất lượng, tinh thần tiên phong và trách nhiệm với cộng đồng. Lần thứ 10 liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia tiếp tục khẳng định tầm vóc một thương hiệu ngân hàng trưởng thành cùng đất nước, từng bước vươn xa trên trường quốc tế.
Đây là lần thứ bảy liên tiếp MB được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards. Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của MB nhằm mang lại những lợi ích gia tăng cho cổ đông và khách hàng.
VinAlpha vừa công bố chiến dịch tuyển dụng 15.000 lái xe – lái máy nhằm đáp ứng tiến độ thi công thần tốc tại các đại dự án của Tập đoàn Vingroup trên toàn quốc. Phóng viên báo Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện cùng bà Vũ Thị Thùy Dung – Giám đốc Khối Hành chính Nhân sự của VinAlpha về chiến lược xây dựng đội ngũ vận hành thiết bị cơ giới quy mô lớn nhất cả nước, cũng như cách doanh nghiệp này đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Ngày 20/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với tổng vốn đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, dự kiến phát điện thương mại từ năm 2030; đồng thời công bố Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát 620 triệu kWh lên lưới điện quốc gia.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán An Bình (ABS, mã CK: ABW) ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 941 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 602 tỷ đồng, tăng 361% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 100,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Kết quả này đánh dấu bước tiến nổi bật trong hành trình 20 năm, tạo đà để ABS tích lũy nội lực, bứt phá và vươn tầm phát triển.