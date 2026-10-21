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Hưng Yên thu gần 20.000 tỷ đồng từ sử dụng đất

Minh Đức

TPO - Tính đến 15/10, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt hơn 55.460 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt gần 20.000 tỷ đồng.

Chiều 20/10, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thu thuế, phí và tiền sử dụng đất trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hưng Yên và các đơn vị liên quan, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 15/10 đạt hơn 55.460 tỷ đồng, bằng 65,8% dự toán được giao, trong đó thu nội địa đạt gần 50.000 tỷ đồng.

Riêng khoản thu tiền sử dụng đất đạt gần 20.000 tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng hơn 1.780 tỷ đồng so với ngày 30/9. Toàn tỉnh có 40 xã, phường hoàn thành 100% dự toán thu tiền sử dụng đất; 6 xã, phường đạt từ 83% đến dưới 100%.

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Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết sau khi tỉnh công bố Quy hoạch tỉnh, nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư, nghiên cứu và đề xuất dự án. Đây là tín hiệu tích cực, tạo thêm động lực để địa phương thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế và duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Quyền, tỉnh xác định xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển là nhiệm vụ quan trọng.

Vì thế, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tăng cường làm việc với doanh nghiệp, khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Với những nội dung pháp luật cho phép, các cơ quan chức năng cần chủ động vận dụng đầy đủ cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, ông Quyền yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, trong đó có nghĩa vụ thuế, tiền sử dụng đất và các khoản tài chính phát sinh. Trường hợp, doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn, tỉnh sẵn sàng xem xét giải pháp phù hợp để chia sẻ, hỗ trợ.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất trên địa bàn nhưng chưa hoàn thành thủ tục về đầu tư, thuế, hải quan và các nghĩa vụ liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thuế, hải quan trực tiếp rà soát danh sách, hướng dẫn cụ thể từng doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Việc rà soát, hướng dẫn phải hoàn thành trong tháng 10/2026. Kết quả được báo cáo Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh. Những trường hợp tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ theo quy định sẽ bị xem xét xử lý phù hợp.

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#Ngân sách Hưng Yên #Thu ngân sách #Nghĩa vụ tài chính #Thuế và phí #Thu từ đất ở Hưng Yên #Thu tiền sử dụng đất

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