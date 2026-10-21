Rốt ráo thi công các hạng mục cuối trên cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng. Chương trình hướng đến tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố nguồn lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.