Rốt ráo thi công các hạng mục cuối trên cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

TPO - Ngoài vai trò kết nối đầu tiên vào trung tâm Lạng Sơn từ Hà Nội lên, nút giao IC4 trên tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng còn là nút giao "kép" kết nối với quốc lộ 1A. Hiện nút giao đang được khẩn trương thi công.
TPO - Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Cần Thơ thấp so với kịch bản đề ra, khả năng phục hồi nhu cầu vốn và hấp thụ vốn của một bộ phận doanh nghiệp, người dân còn hạn chế. Trong khi đó, một số doanh nghiệp có dư nợ lớn đang thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
TPO - Tính đến 15/10, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt hơn 55.460 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt gần 20.000 tỷ đồng.
TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra tại TPHCM từ ngày 26-29/10, phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức ngày 28/10. Phiên đối thoại tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, những lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang được định hình.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng. Chương trình hướng đến tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố nguồn lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.
TPO - Việt Nam có 46 ngân hàng thương mại. Tính đến ngày 20/10 mới có 15 ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân từ 1,5 - 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Hiện có ngân hàng đưa mức lãi suất cho vay bình quân xuống thấp nhất 4,1%/năm.
TPO - Bộ Công Thương cho biết, đang hoàn thiện phương án thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào tháng 12/2026. Quỹ được kỳ vọng tạo thêm kênh tài chính ưu đãi, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.
TPO - Khu đất rộng hơn 19 ha ở Khu Công nghệ cao TPHCM bị thu hồi do Dự án Xây dựng công viên thiên niên kỷ chấm dứt hoạt động và Công ty CP Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất.
TPO - Sau yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, thị trường tiền gửi nhanh chóng ghi nhận làn sóng điều chỉnh. Trong khi các nhà băng bắt đầu hạ lãi suất niêm yết, cuộc đua huy động vốn vẫn diễn ra sôi động.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ chi phí vốn cho khách hàng.
TPO - Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính đã thống kê gần 43.000 doanh nghiệp chưa có thông tin kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi, đề nghị các địa phương ưu tiên kiểm tra việc tuân thủ quy định.
TPO - VN-Index đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 20/10, chấm dứt đà giảm sau phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần trước thềm đại hội cổ đông bất thường, trong khi nhóm cổ phiếu thép đồng loạt bứt phá.
Hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả hai phương diện huy động và cho vay, qua đó chia sẻ chi phí vốn và tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Ngay sau lần đầu đạt danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam năm 2026, Dh Foods có mặt tại Sial Paris, triển lãm thực phẩm hàng đầu thế giới. Từ Paris, doanh nghiệp tiếp tục hành trình đưa gia vị Việt vào căn bếp toàn cầu.
TPO - Chiều 20/10, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Từ CEO 100 Tea Connect năm 2023 đến hành trình đồng hành cùng AEF 2026, DOIDEP và Nam A Bank tiếp tục góp phần đưa văn hóa trà Việt vào những cuộc gặp gỡ kinh tế. Qua từng mùa, lời mời trà được tiếp nối bằng sự chăm chút trong cách đón tiếp, gửi gắm tinh thần hiếu khách và mong muốn kết nối.
Sở hữu farm tự trồng Rau Kim Cương và vận chuyển về các chi nhánh mỗi ngày, hệ thống nhà hàng RASA - Buffet Lẩu xây dựng điểm khác biệt từ nguồn nguyên liệu, góp phần cụ thể hóa định hướng “ngon & lành” trong trải nghiệm ẩm thực