Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CẦN THƠ:

Nhiều doanh nghiệp không dám đầu tư, mở rộng sản xuất

Cảnh Kỳ

TPO - Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Cần Thơ thấp so với kịch bản đề ra, khả năng phục hồi nhu cầu vốn và hấp thụ vốn của một bộ phận doanh nghiệp, người dân còn hạn chế. Trong khi đó, một số doanh nghiệp có dư nợ lớn đang thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại cuộc họp về tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Cần Thơ ngày 20/10, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 14 cho biết: Ước tới hết tháng 10, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 353.400 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2025; nợ xấu toàn địa bàn 11.000 tỷ đồng (chiếm hơn 3,1% tổng dư nợ).

Với Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), dư nợ đạt hơn 1,4 tỷ đồng…

hop.jpg
Quang cảnh cuộc họp về tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Cần Thơ ngày 20/10.

Đại diện NHNN chi nhánh khu vực 14 đánh giá, tăng trưởng tín dụng tại Cần Thơ còn thấp so với kịch bản đề ra, kể cả sau khi kịch bản điều chỉnh giảm. Sau tăng trưởng âm trong quý I, tín dụng phục hồi từ quý II, nhưng có dấu hiệu chững lại trong quý III.

Dấu hiệu trên cho thấy, khả năng phục hồi nhu cầu vốn và hấp thụ vốn của một bộ phận doanh nghiệp (DN), người dân còn hạn chế; việc mở rộng tín dụng vẫn chịu tác động từ yêu cầu cân đối nguồn vốn và kiểm soát rủi ro của các tổ chức tín dụng.

Kết quả xử lý nợ xấu chưa đáp ứng yêu cầu. Một số DN có dư nợ lớn thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khó khăn trong hoạt động kinh doanh làm giảm nhu cầu vay mới và khả năng hấp thụ vốn của DN, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng dư nợ.

Ông Nguyễn Văn Hào - Chủ tịch Hiệp hội DN TP. Cần Thơ - cho rằng, nhiều DN không dám đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Bởi, nếu DN đầu tư vào một lĩnh vực vốn mất khoảng 5 năm để thu hồi, với lãi suất hiện tại, thời gian này có thể kéo dài lên tới 8-10 năm.

Để hỗ trợ DN phát triển, ông Hào kiến nghị bên cạnh nhân sự, chính sách, nguồn vốn vẫn là yếu tố quyết định. Cần tạo sự đồng hành “cùng có lợi” chứ không thể ngân hàng báo lãi lớn trong khi các DN lại gặp muôn vàn khó khăn.

cantho.jpg
Tăng trưởng tín dụng tại Cần Thơ còn thấp so với kịch bản đề ra, kết quả xử lý nợ xấu chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cần triển khai đồng bộ các giải pháp khơi thông dòng vốn, nâng cao khả năng hấp thụ vốn và bảo đảm nguồn lực được phân bổ hiệu quả. Các tổ chức tín dụng cần chủ động giảm lãi suất huy động và cho vay, chia sẻ khó khăn với DN.

Ông Nam đề nghị NHNN khu vực 14 tăng cường quản lý, thanh kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng; theo dõi việc thực hiện lãi suất huy động, cho vay và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.

Xem thêm

#tín dụng #doanh nghiệp #Cần Thơ #tăng trưởng #vốn #nợ xấu #hỗ trợ tài chính

Cùng chuyên mục

Thủ tướng sắp đối thoại về 'định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu'

Thủ tướng sắp đối thoại về 'định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu'

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra tại TPHCM từ ngày 26-29/10, phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức ngày 28/10. Phiên đối thoại tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, những lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang được định hình.

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng. Chương trình hướng đến tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố nguồn lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.

Lãi suất cho vay mới nhất của các ngân hàng

Lãi suất cho vay mới nhất của các ngân hàng

TPO - Việt Nam có 46 ngân hàng thương mại. Tính đến ngày 20/10 mới có 15 ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân từ 1,5 - 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Hiện có ngân hàng đưa mức lãi suất cho vay bình quân xuống thấp nhất 4,1%/năm.

Quỹ tiết kiệm năng lượng: Khơi thông vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Quỹ tiết kiệm năng lượng: Khơi thông vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

TPO - Bộ Công Thương cho biết, đang hoàn thiện phương án thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào tháng 12/2026. Quỹ được kỳ vọng tạo thêm kênh tài chính ưu đãi, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

TPO - Khu đất rộng hơn 19 ha ở Khu Công nghệ cao TPHCM bị thu hồi do Dự án Xây dựng công viên thiên niên kỷ chấm dứt hoạt động và Công ty CP Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất.

Giữa làn sóng giảm lãi suất, ngân hàng hút vốn cách nào?

Giữa làn sóng giảm lãi suất, ngân hàng hút vốn cách nào?

TPO - Sau yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, thị trường tiền gửi nhanh chóng ghi nhận làn sóng điều chỉnh. Trong khi các nhà băng bắt đầu hạ lãi suất niêm yết, cuộc đua huy động vốn vẫn diễn ra sôi động.

Vietcombank đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

Vietcombank đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ chi phí vốn cho khách hàng.

PNJ tăng trần, VN-Index thoát sắc đỏ

PNJ tăng trần, VN-Index thoát sắc đỏ

TPO - VN-Index đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 20/10, chấm dứt đà giảm sau phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần trước thềm đại hội cổ đông bất thường, trong khi nhóm cổ phiếu thép đồng loạt bứt phá.

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả hai phương diện huy động và cho vay, qua đó chia sẻ chi phí vốn và tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

DOIDEP và Nam A Bank tiếp nối những cuộc gặp từ văn hóa trà

DOIDEP và Nam A Bank tiếp nối những cuộc gặp từ văn hóa trà

Từ CEO 100 Tea Connect năm 2023 đến hành trình đồng hành cùng AEF 2026, DOIDEP và Nam A Bank tiếp tục góp phần đưa văn hóa trà Việt vào những cuộc gặp gỡ kinh tế. Qua từng mùa, lời mời trà được tiếp nối bằng sự chăm chút trong cách đón tiếp, gửi gắm tinh thần hiếu khách và mong muốn kết nối.

RASA tạo dấu ấn với rau kim cương tự trồng tại farm

RASA tạo dấu ấn với rau kim cương tự trồng tại farm

Sở hữu farm tự trồng Rau Kim Cương và vận chuyển về các chi nhánh mỗi ngày, hệ thống nhà hàng RASA - Buffet Lẩu xây dựng điểm khác biệt từ nguồn nguyên liệu, góp phần cụ thể hóa định hướng “ngon & lành” trong trải nghiệm ẩm thực

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe