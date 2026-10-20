Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quỹ tiết kiệm năng lượng: Khơi thông vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Trọng Quân Trọng Quân
Phạm Tuyên

TPO - Bộ Công Thương cho biết, đang hoàn thiện phương án thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào tháng 12/2026. Quỹ được kỳ vọng tạo thêm kênh tài chính ưu đãi, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Gỡ nút thắt vốn cho các dự án tiết kiệm năng lượng

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo tham vấn Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực phía Bắc, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, đối tác phát triển, tổ chức tài chính, ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Luật số 77/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 30/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung quy định về Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng công cụ hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực này.

Quỹ được đề xuất theo mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Định hướng đặt ra là kết nối nguồn lực trong nước, quốc tế và các nguồn xã hội hóa, kết hợp hỗ trợ tài chính với hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi để triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

dung.jpg
Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương chia sẻ các vấn đề liên quan hình thành quỹ tại hội thảo

Theo ông Dũng, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế tiếp tục gia tăng, thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng có ý nghĩa thiết thực đối với đất nước và mỗi doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng góp phần giảm áp lực cung ứng, tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh, giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông John Robert Cotton, Giám đốc Chương trình Đối tác chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP), nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình Quỹ có tính khả thi, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và cần khơi thông nguồn vốn đầu tư cho các dự án tiết kiệm năng lượng.

Theo ông Cotton, cơ sở pháp lý cho việc thành lập Quỹ đã được hình thành. Trọng tâm hiện nay là nghiên cứu mô hình tổ chức, cơ chế quản trị, phương án huy động vốn và các công cụ tài chính phù hợp. Những cơ chế này cần tạo điều kiện để ngân hàng mạnh dạn cho vay, đồng thời giúp doanh nghiệp có khả năng đầu tư vào các dự án giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí sản xuất.

Trong giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 8/2027, ETP sẽ phối hợp với Bộ Công Thương triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá tiềm năng đầu tư, xác định các rào cản tài chính và đề xuất phương án thiết kế tài chính, cơ chế vận hành Quỹ.

Mục tiêu là tạo cơ sở để Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập Quỹ, hướng tới huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngân hàng thương mại, các đối tác phát triển và nguồn tài chính khí hậu.

dai-bieu.jpg
Các đại biểu đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc hình thành và vận hành Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

TS. Nguyễn Thị Mai Anh - chuyên gia EEI - cho biết, dự án đang hỗ trợ đưa Quỹ vào hoạt động hướng tới xây dựng phương án thiết kế hoàn chỉnh, có cơ sở khoa học và khả thi trong thực tiễn. Các nội dung trọng tâm gồm hoàn thiện cơ chế tài chính, chiến lược huy động vốn, xác định đối tượng thụ hưởng và cơ chế tiếp cận.

Về nguyên tắc hoạt động, Quỹ được định hướng bảo đảm tính xã hội hóa, độc lập tài chính, không trùng lặp với ngân sách nhà nước và hạn chế làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Nguồn vốn của Quỹ gồm vốn chủ sở hữu, vốn huy động và vốn ủy thác; vốn điều lệ được cấp từ vốn đầu tư công theo trình tự, kế hoạch đầu tư công. Chi phí hoạt động được bảo đảm từ nguồn thu của Quỹ; việc huy động vốn phải phù hợp với khả năng hoàn trả và hoạt động vay nước ngoài tuân thủ pháp luật về nợ công.

Quỹ không nhận tiền gửi, không phát hành bảo lãnh ngân hàng. Theo định hướng được trình bày tại hội thảo, Quỹ sẽ thực hiện các nhiệm vụ như huy động vốn, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi thị trường và đầu tư chính sách.

Một mục tiêu đáng chú ý là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh xanh, đáp ứng các yêu cầu như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), Hệ thống mua bán phát thải (ETS) và các quy định xanh tại EU, Mỹ, Nhật Bản đối với hàng xuất khẩu. Quỹ cũng được kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, giảm cường độ năng lượng và mở rộng thị trường dịch vụ tư vấn năng lượng (ESCO).

Theo định hướng này, Quỹ đóng vai trò là công cụ chính sách bổ trợ cho thị trường tài chính, không thay thế và không cạnh tranh với các tổ chức tín dụng.

nangluong.jpg
Theo các chuyên gia, cần cơ chế, 'vốn mồi' và cả chế tài để doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả

Cần sm hoàn thiện lộ trình thành lập

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế tại hội thảo, GS.TS Abul Quasem Al-Amin, Trung tâm châu Á Harvard, Đại học Harvard, cho biết dự án đã rà soát năm quỹ thuộc Thái Lan, Ấn Độ, Bulgaria, Malaysia và Tunisia. Trong đó dự án đã nghiên cứu kỹ mô hình của Thái Lan và Malaysia.

Các bài học được đề xuất xem xét áp dụng tại Việt Nam gồm tách bạch điều kiện kỹ thuật, quyết định tín dụng và hỗ trợ rủi ro; triển khai cho vay thông qua ngân hàng, trong đó ngân hàng chịu rủi ro tín dụng theo mô hình của Thái Lan; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho kiểm toán, chuẩn bị dự án và nâng cao năng lực; đồng thời thực hiện kiểm toán và công khai báo cáo tài chính như kinh nghiệm tại Ấn Độ, Bulgaria.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án, ông Trần Viết Nguyên, Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết mô hình ESCO của EVN đã được thực hiện từ năm 2014 đến 2019 thông qua hợp đồng dự án tiết kiệm năng lượng, gồm hợp đồng bảo đảm tiết kiệm và hợp đồng chia sẻ tiết kiệm.

Tuy nhiên, theo ông Nguyên, dù có tiềm năng, mô hình ESCO vẫn gặp nhiều khó khăn như thiếu hành lang pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp ESCO, phương pháp xác định mức tiết kiệm năng lượng, cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng, bàn giao tài sản và xác định đối tượng sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó là những hạn chế về truyền thông, tài chính, rủi ro thu hồi vốn, nguồn nhân lực chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật.

Đại diện EVN kiến nghị sớm hình thành Quỹ tài chính thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chuẩn hóa quy trình đo lường, xác minh; thực hiện thẩm định, đánh giá độc lập và công bố danh sách doanh nghiệp ESCO đủ năng lực.

Theo Bộ Công Thương, hồ sơ thành lập Quỹ dự kiến được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2026. Phương án đề xuất là thành lập Quỹ trực thuộc Bộ Công Thương, ban hành quyết định và quy định tổ chức, hoạt động có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Trong giai đoạn 2027–2029, Bộ Tài chính dự kiến bố trí vốn điều lệ và kinh phí bộ máy cho quỹ và Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ cử cán bộ cùng tham gia Hội đồng quản lý quỹ.

Xem thêm

#Cục Năng lượng - Dầu khí #quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm #chuyển đổi xanh #tiết kiệm năng lượng #Bộ Công Thương

Cùng chuyên mục

Thủ tướng sắp đối thoại về 'định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu'

Thủ tướng sắp đối thoại về 'định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu'

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra tại TPHCM từ ngày 26-29/10, phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức ngày 28/10. Phiên đối thoại tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, những lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang được định hình.

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng. Chương trình hướng đến tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố nguồn lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.

Lãi suất cho vay mới nhất của các ngân hàng

Lãi suất cho vay mới nhất của các ngân hàng

TPO - Việt Nam có 46 ngân hàng thương mại. Tính đến ngày 20/10 mới có 15 ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân từ 1,5 - 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Hiện có ngân hàng đưa mức lãi suất cho vay bình quân xuống thấp nhất 4,1%/năm.

Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

TPO - Khu đất rộng hơn 19 ha ở Khu Công nghệ cao TPHCM bị thu hồi do Dự án Xây dựng công viên thiên niên kỷ chấm dứt hoạt động và Công ty CP Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất.

Giữa làn sóng giảm lãi suất, ngân hàng hút vốn cách nào?

Giữa làn sóng giảm lãi suất, ngân hàng hút vốn cách nào?

TPO - Sau yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, thị trường tiền gửi nhanh chóng ghi nhận làn sóng điều chỉnh. Trong khi các nhà băng bắt đầu hạ lãi suất niêm yết, cuộc đua huy động vốn vẫn diễn ra sôi động.

Vietcombank đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

Vietcombank đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ chi phí vốn cho khách hàng.

PNJ tăng trần, VN-Index thoát sắc đỏ

PNJ tăng trần, VN-Index thoát sắc đỏ

TPO - VN-Index đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 20/10, chấm dứt đà giảm sau phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần trước thềm đại hội cổ đông bất thường, trong khi nhóm cổ phiếu thép đồng loạt bứt phá.

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả hai phương diện huy động và cho vay, qua đó chia sẻ chi phí vốn và tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

DOIDEP và Nam A Bank tiếp nối những cuộc gặp từ văn hóa trà

DOIDEP và Nam A Bank tiếp nối những cuộc gặp từ văn hóa trà

Từ CEO 100 Tea Connect năm 2023 đến hành trình đồng hành cùng AEF 2026, DOIDEP và Nam A Bank tiếp tục góp phần đưa văn hóa trà Việt vào những cuộc gặp gỡ kinh tế. Qua từng mùa, lời mời trà được tiếp nối bằng sự chăm chút trong cách đón tiếp, gửi gắm tinh thần hiếu khách và mong muốn kết nối.

RASA tạo dấu ấn với rau kim cương tự trồng tại farm

RASA tạo dấu ấn với rau kim cương tự trồng tại farm

Sở hữu farm tự trồng Rau Kim Cương và vận chuyển về các chi nhánh mỗi ngày, hệ thống nhà hàng RASA - Buffet Lẩu xây dựng điểm khác biệt từ nguồn nguyên liệu, góp phần cụ thể hóa định hướng “ngon & lành” trong trải nghiệm ẩm thực

Chọn điều quý giá dành tặng người phụ nữ yêu thương dịp 20-10

Chọn điều quý giá dành tặng người phụ nữ yêu thương dịp 20-10

Với mỗi người phụ nữ, một món quà có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Đó có thể là món đồ người vợ từng yêu thích, thiết kế thanh lịch dành tặng mẹ, món quà cho người yêu hay món trang sức một người phụ nữ tự chọn cho mình. Dịp 20/10 vì thế không chỉ là câu chuyện tặng quà, mà còn là cơ hội để mỗi người thể hiện sự quan tâm qua những lựa chọn phù hợp.

Vietcombank 10 lần liên tiếp ghi dấu Thương hiệu quốc gia, tiếp nối mạch nguồn phụng sự

Vietcombank 10 lần liên tiếp ghi dấu Thương hiệu quốc gia, tiếp nối mạch nguồn phụng sự

Hơn sáu thập kỷ phụng sự đất nước, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, Vietcombank bền bỉ xây dựng uy tín bằng chất lượng, tinh thần tiên phong và trách nhiệm với cộng đồng. Lần thứ 10 liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia tiếp tục khẳng định tầm vóc một thương hiệu ngân hàng trưởng thành cùng đất nước, từng bước vươn xa trên trường quốc tế.

MB được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' năm 2026

MB được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' năm 2026

Đây là lần thứ bảy liên tiếp MB được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards. Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của MB nhằm mang lại những lợi ích gia tăng cho cổ đông và khách hàng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe