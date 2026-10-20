Sóng Festival 2026 có gì hot?

TP - Diễn ra ngày 24–25/10/2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Sóng Festival 2026 mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, mua sắm và ẩm thực ấn tượng và đa dạng. Khách tham quan có thể khám phá các gian hàng ngân hàng, thưởng thức đặc sản, tham gia trò chơi và nhận quà khi thanh toán số.

Sóng Festival 2026 - hoạt động thuộc Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số – Sống xanh”, hướng tới đưa thanh toán không dùng tiền mặt đến gần hơn với người dân thông qua những hoạt động gắn với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày.

Sự kiện quy tụ nhiều ngân hàng, tổ chức thanh toán và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các gian hàng của NAPAS, Mastercard, Vietcombank, Agribank, MB, BIDV, VietinBank cùng HDBank, VIB, VPBank, SeABank, SHB, TPBank, ACB và PVcomBank giới thiệu các thương hiệu, dịch vụ trong hệ sinh thái tài chính, ngân hàng và thanh toán số.

Đặc sản Hà Nội, đa dạng sản phẩm tiêu dùng

Bên cạnh lĩnh vực tài chính, Sóng Festival 2026 có nhiều gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương và sản phẩm tiêu dùng, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng và thú vị.

Đại sứ - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Mascot của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 ra mắt tại Họp báo công bố sự kiện ngày 14/10 tại Hà Nội.

Khu gian hàng của Sở Công Thương Hà Nội giới thiệu trà sen Tây Hồ, trà sen Tâm Như, trà thảo dược của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long, sản phẩm sữa của Công ty Cổ phần Sữa Con Bò Vàng Ba Vì, ô mai An Gia Food và cốm Mễ Trì. Khách tham quan còn có thể tìm hiểu tranh giấy cuốn của Bảo Ngân Handmade, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Vụn Art và nón làng Chuông.

Trong khi đó, khu gian hàng của phường Hai Bà Trưng quy tụ nhiều món ăn, đặc sản như bánh cuốn Bà Hoành, cốm Phố Xưa, nấm An Khánh, dimsum Fungha, bánh bao Thịnh Long, giò chả Minh Hương, miến lươn Phúc và bánh pía Tân Huê Viên. Các thương hiệu đồ ăn, thức uống như McDonald's, Kem Thủy Tạ và Kem Galeto cũng góp mặt.

Các gian hàng bán lẻ, thời trang và tiêu dùng có sự tham gia của May Nhà Bè, Fresia, AAB Group cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và thiết bị điện tử. Sự đa dạng này mở rộng trải nghiệm tại lễ hội, kết hợp giới thiệu sản phẩm với mua sắm và ứng dụng thanh toán số trong các giao dịch thực tế.

Thanh toán số, nhận quà tại gian hàng NAPAS

Một trong những điểm nhấn của Sóng Festival 2026 là chuỗi hoạt động trải nghiệm thanh toán số, ưu đãi và tương tác tại gian hàng NAPAS trong hai ngày 24–25/10.

Theo chương trình, khách hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS hoặc quét mã VietQRPay, VietQRGlobal qua máy POS tại quầy Starbucks được hưởng mức giá đồng giá 30.000 đồng theo điều kiện áp dụng. Ưu đãi dành cho thẻ NAPAS vật lý và thẻ NAPAS sử dụng qua Tap & Pay, Apple Pay.

Khách tham quan còn có thể chụp ảnh tại gian hàng NAPAS, đăng lên trang Facebook cá nhân kèm hashtag theo thể lệ để nhận quà. Trong khung giờ 10h–11h, khách có từ hai hóa đơn mua nước tại Starbucks được tham gia vòng quay may mắn. Riêng khung giờ vàng từ 15h đến 17h trong hai ngày diễn ra sự kiện, khách mua hàng tại Starbucks có thể mang hóa đơn đến bàn NAPAS đổi quà, tối đa hai phần mỗi người theo điều kiện chương trình.

Một hoạt động tương tác khác là trò chơi gắp thú bông hoặc móc thú bằng hình thức chuyển tiền qua VietQRPay hoặc VietQRGlobal. Với mỗi 10.000 đồng, khách hàng được hai lượt gắp thú.

Tại gian hàng, khách cũng có thể quét mã VietQRPay để mua các sản phẩm theo mức giá chương trình, gồm bình giữ nhiệt và quạt cầm tay cùng giá 50.000 đồng, túi tote NAPAS giá 40.000 đồng và túi phụ kiện giá 20.000 đồng. Theo thông tin từ ban tổ chức, toàn bộ số tiền thu được sẽ được ủng hộ hoạt động từ thiện.

Ngoài các hoạt động trực tiếp, NAPAS dự kiến triển khai chương trình khuyến khích thanh toán trực tuyến. Khách hàng mở thành công thẻ ảo NAPAS trên ứng dụng Vietcombank Digi hoặc đã có thẻ NAPAS, sau đó liên kết thẻ với TikTok Shop hoặc Shopee và thanh toán một đơn hàng bất kỳ giá trị sẽ được nhận quà theo thể lệ.

Với sự kết hợp giữa gian hàng thương mại, trải nghiệm công nghệ và các chương trình ưu đãi, Sóng Festival 2026 tạo cơ hội để người dân trực tiếp sử dụng thẻ, quét mã QR và khám phá những phương thức thanh toán số trong đời sống hằng ngày.

Sóng Festival – điểm nhấn của Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 Sóng Festival thuộc Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026, do Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương trình tiếp nối hành trình Ngày Thẻ Việt Nam từ năm 2020, đồng thời mở rộng từ thanh toán bằng thẻ sang hệ sinh thái thanh toán số đa dạng hơn.



