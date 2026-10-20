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Bất ngờ kiều hối chuyển về TPHCM

Uyên Phương

TPO - Quý III năm nay, kiều hối chuyển về TPHCM đạt gần 2,84 tỷ USD, tăng 39,5% so với quý trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, lượng kiều hối vẫn giảm 13,8%.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 cho biết kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM trong quý III đạt 2,835 tỷ USD, tăng hơn 802 triệu USD so với quý II. Kết quả này cho thấy dòng kiều hối đã phục hồi sau hai quý đầu năm giảm lần lượt 16,9% và 27,9% so với cùng kỳ.

Phân tích theo khu vực, các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á tiếp tục có nguồn kiều hối lớn nhất, đạt gần 1,677 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM. Tiếp đến là châu Mỹ với 748,5 triệu USD, chiếm 26,4%; châu Âu đạt 222,1 triệu USD và châu Đại Dương đạt 173,2 triệu USD.

Đáng chú ý, kiều hối chuyển qua các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ đạt hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 77,7%, tăng 58,5% so với quý trước. Trong khi đó, kiều hối qua các tổ chức tín dụng đạt 631,4 triệu USD, giảm nhẹ 1,6%.

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Kiều hối về TPHCM dự báo cuối năm giảm từ 5,1-8% so với năm 2025.

Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 - cho biết sự phục hồi của kiều hối trong quý III chủ yếu đến từ thị trường châu Á, đặc biệt là tác động của đồng won của Hàn Quốc tăng giá so với USD, cùng yếu tố mùa vụ khi nhu cầu chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng cuối năm gia tăng ở trong nước.

Theo đó, lũy kế 9 tháng năm nay kiều hối chuyển về TPHCM đạt gần 6,87 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ mức tăng trong quý III, tốc độ giảm đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 22,8% của 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, kiều hối từ phần lớn khu vực vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng tại các nền kinh tế lớn làm giảm khả năng tích lũy của người lao động và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Mặt bằng lãi suất USD cao cũng khiến một bộ phận kiều bào ưu tiên giữ tiền, gửi tiết kiệm tại nước sở tại thay vì chuyển về Việt Nam.

NHNN Chi nhánh Khu vực 2 dự báo, nếu doanh số kiều hối quý IV đạt khoảng 2,6-2,9 tỷ USD, tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong cả năm có thể đạt khoảng 9,5-9,8 tỷ USD, giảm 5,1-8% so với mức 10,3 tỷ USD của năm 2025.

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#kiều hối #TPHCM #ngân hàng #tiền gửi

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