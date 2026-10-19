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Novaland ra thông báo quan trọng

Duy Quang

TPO - Thời gian để cổ đông Novaland chuyển nhượng quyền mua hơn 800 triệu cổ phiếu được kéo dài đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu. Thời gian đăng ký và nộp tiền cũng được kéo dài đến 26/11, thay vì ngày 29/10. Lý do Novaland đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua theo quy định.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu. Thời gian đăng ký và nộp tiền cũng được kéo dài đến 26/11, thay vì ngày 29/10. Lý do Novaland đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua theo quy định.

Novaland đang thực hiện chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự chi hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ.

NVL dự kiến dùng hơn 916 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do Nova Saigon Royal phát hành.

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Novaland đang thực hiện chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 3:1.

Hơn 1.137 tỷ đồng sẽ được Novaland đầu tư vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Mục đích khoản vốn này để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Phương án chào bán cổ phiếu này là 1 trong 3 kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua. Hai phương án còn lại gồm phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111 triệu cho chương trình ESOP năm 2026.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho SMC được chào bán gần 37 triệu cổ phiếu. Đơn vị tư vấn của đợt chào bán là Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh.

Đợt chào bán phải hoàn tất chậm nhất vào giữa tháng 1/2027. Trước đợt chào bán, vốn điều lệ của SMC là 737 tỷ đồng, do đó vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 50% nếu thương vụ thành công trọn vẹn.

Đợt chào bán gần 37 triệu cổ phiếu này là một trong ba phương án phát hành cổ phần đã được đại hội cổ đông 2026 thông qua. Tiếp đó là phương án phát hành riêng lẻ huy động 150 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hai công ty con. Phương án thứ 3 là chương trình phát hành cổ phiếu ESOP.

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