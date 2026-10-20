Điều khác biệt của nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam

TPO - Bà Phạm Thu Hương (57 tuổi) đồng hành với tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Ukraina, bà Hương trực tiếp tham gia điều hành Tập đoàn Vingroup từ giai đoạn hình thành đến khi phát triển. Đây là sự khác biệt lớn của bà Thu Hương so với vợ của nhiều đại gia khác ở Việt Nam.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất Forbes, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD, trong đó đặc biệt có hai người là chị em ruột trong một gia đình. Đó là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thuý Hằng - cả hai đang là Phó Chủ tịch Vingroup.

Bà Phạm Thu Hương là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC). Hiện bà Hương đang sở hữu khối tài sản khoảng 3,9 tỷ USD, đứng thứ 1.086 trên bảng xếp hạng tỷ phú Forbes và là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Chồng bà Hương là tỷ phú Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam, với khối tài sản gần 35 tỷ USD.

Tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương chủ yếu là cổ phiếu Vingroup. Bà Hương đang trực tiếp nắm hơn 340 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ. Cổ phiếu VIC tăng chóng mặt từ đầu năm 2025 đã đưa nữ doanh nhân này lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes từ tháng 2 năm nay.

Bà Thu Hương hiện là Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Vingroup. Bà Hương sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học, bà từng theo học tại Đại học Tổng hợp Kiev, Ukraine, chuyên ngành luật quốc tế. Khi đó, ông Phạm Nhật Vượng học chuyên ngành kinh tế và địa chất tại Học viện địa chất Moscow, Liên bang Nga. Hai người quen biết nhau qua nhóm du học sinh ở Liên Xô.

Năm 1993, ông Vượng tốt nghiệp và kết hôn với bà Hương - người bạn gái thời đại học. Hai vợ chồng ông Vượng chuyển tới Kharkov, mở một cửa hàng ăn lấy tên Việt Nam Thăng Long. Sau đó, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập Công ty Technocom. Đến năm 1995 Technocom cho ra đời mỳ Mivina và nhanh chóng trở nên phổ biến ở Ukraine. Chỉ trong vòng 1 năm, doanh số cán mốc 1 triệu gói mỳ. Đến năm 2004, mức tiêu thụ mỳ Mivina ở Ukraine đạt mức cao kỷ lục, 97% người tiêu dùng sử dụng loại sản phẩm này.

Cơ sở sản xuất mỳ ban đầu chỉ 30 nhân công, sau đó loại mỳ này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thị trường thực phẩm Kharkov, rồi phổ biến toàn Ukraine. Thương hiệu Mivina sau đó trở thành tên gọi chung cho tất cả đồ ăn nhanh ở Ukraine.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bà Hương đến khi nhóm doanh nghiệp Technocom chuyển trọng tâm hoạt động về Việt Nam vào những năm 2000 và hình thành hệ sinh thái sau này trở thành Vingroup. Năm 2011, bà Hương được bầu vào Hội đồng quản trị Vingroup và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup từ đó đến nay.

Dù song hành cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ lúc khởi nghiệp nhưng bà Hương cực kỳ kín tiếng. Tối 20/1/2022, tại lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, người vợ tào khang của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới lần đầu tiên lộ diện trước công chúng.

Cần phải nói thêm rằng, hàng chục năm qua bà Hương là nhà đồng sáng lập Quỹ Thiện Tâm. Thông thường, người khác làm thiện nguyện khi đã giàu có và ổn định, nhưng Tập đoàn Vingroup chung tay vì cộng đồng ngay khi mới khởi nghiệp ở xứ người, lúc doanh nghiệp đang phải đối diện với trùng điệp thách thức.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm thăm hỏi, động viên và trao biển tượng trưng khu nhà tạm cho người dân bị mất nhà vì lũ quét ở làng Nủ

Ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm - thăm hỏi bà con chịu ảnh hưởng sau bão Bualoi 2025.

“Động lực ban đầu rất giản dị. Chúng tôi là lứa thanh niên trưởng thành khi đất nước mới trải qua chiến tranh, bộn bề khó khăn. Vì thế, chúng tôi luôn cảm thấy hàm ân các thế hệ cha anh đã hi sinh để đất nước có ngày hòa bình, cũng như tự cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội được ra nước ngoài học tập, mở mang hiểu biết. Mang tâm niệm đó, ngay khi có chút khả năng, chúng tôi lập tức tìm cách hỗ trợ cộng đồng như một sự tri ân và chia sẻ may mắn với những người xung quanh”, bà Hương nói.

Bà Hương quan niệm, cái tâm là điểm khởi đầu, nhưng lòng tốt muốn đi xa cần cách làm hiệu quả. Thay vì trao những khoản hỗ trợ ngắn hạn, Quỹ Thiện Tâm hướng tới trao cơ hội, sinh kế, tri thức và năng lực tự chủ, để mỗi cá nhân được hỗ trợ không chỉ tự thay đổi cuộc đời mình mà còn là nhân tố thúc đẩy sự thay đổi và tạo ra giá trị cho những người xung quanh.

Gần 30 năm qua, hành trình thiện nguyện mang lại cho bà Hương thêm ý nghĩa cuộc sống. Niềm vui của mỗi người được giúp đỡ đã trở thành động lực để Vingroup làm việc nhiều hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn và có điều kiện hơn để tiếp tục phụng sự cộng đồng.

Tuy nhiên, cách làm thiện nguyện của bà Hương cũng rất khác, cho cả cần câu chứ không chỉ cho con cá. Bà Hương quan niệm, một khoản tiền có thể giải quyết khó khăn trước mắt nhưng một nghề nghiệp, một nền tảng tri thức, một mô hình sinh kế tốt hoặc an sinh tốt có khả năng giúp một người tự thay đổi cuộc sống trong nhiều năm. Khi một người đứng vững, gia đình họ có thể tốt lên, nhiều gia đình cùng tốt lên sẽ tạo ra thay đổi của cả một cộng đồng.

Trường Nậm Kè, Điện Biên có sự chung tay đóng góp của Quỹ Thiện Tâm.

Càng đi nhiều, tiếp xúc nhiều, bà Hương càng nhận thấy người Việt rất giỏi, giỏi học và cũng giỏi xoay sở. Họ chỉ thiếu một cơ hội. Nếu giúp một bạn trẻ được học tập, nghiên cứu và phát triển đúng năng lực, cuộc đời của bạn ấy có thể thay đổi, rồi cuộc sống của cả gia đình, thậm chí cả những người xung quanh cũng thay đổi.

Sau gần 30 năm, Quỹ Thiện Tâm đi từ cách hiểu tương đối hẹp về “làm từ thiện” sang một cách tiếp cận rộng hơn là “làm thiện nguyện”. Quỹ tập trung nhiều vào những hoàn cảnh khó khăn và những cộng đồng cần hỗ trợ trực tiếp, nhưng nếu mục tiêu cuối cùng là giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn thì còn rất nhiều vấn đề khác cần giải quyết. Vì thế, Vingroup đã phát triển một hệ sinh thái vì con người.

Vinmec góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Vinschool, Vin Nexus Center, VinUniversity đầu tư cho giáo dục và con người. VinFuture tìm kiếm, tôn vinh những công trình khoa học có khả năng giải quyết các thách thức lớn của nhân loại, đồng thời kết nối giới khoa học Việt Nam với các trí tuệ và phát minh của thế giới, tham gia giải các vấn đề trên quy mô toàn cầu.

Các hoạt động văn hóa, thể thao... hướng tới nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân, đưa những giá trị tinh thần của Việt Nam đến với đông đảo công chúng hơn. Cách làm có thể khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là đầu tư dài hạn cho con người và xã hội.

“Mỗi việc làm được cho cộng đồng, dù nhỏ, tôi đều thấy vui. Nhưng điều tôi trân trọng nhất có lẽ là nhận ra rằng, nếu thực sự muốn giải quyết một vấn đề nan giải và đủ kiên trì với nó, chúng ta sẽ tìm được cách, giải pháp tối ưu. Tôi cũng mong tinh thần đó được tiếp tục ở những thế hệ sau của Vingroup”, bà Hương nói.