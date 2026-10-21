Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Cô gái được nhận xét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Duy Nam

TPO - Nguyễn Thị Hoa đến từ Thanh Hóa là một trong 25 cô gái của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp chia sẻ sự bất ngờ, tự hào khi được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

img-6803.jpg
Vượt qua các vòng thi áo dài, áo tắm, dạ hội trong đêm Chung khảo, Nguyễn Thị Hoa đã ghi danh vào top 25 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).
img-6717.jpg
Nguyễn Thị Hoa và các thí sinh trong hoạt động ghi hình đầu tiên của vòng chung kết. Cô là một trong những người đẹp có kinh nghiệm thi nhan sắc tại cuộc thi năm nay. Nguyễn Thị Hoa đạt danh hiệu Miss Hutech 2025.
img-6802.jpg
img-6801.jpg
Tham gia vòng chung kết tại Hải Phòng, Nguyễn Thị Hoa và 25 thí sinh có những hoạt động ý nghĩa. Dàn người đẹp tới thăm những em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để các thí sinh sẻ chia tình yêu thương và sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
img-6764.jpg
img-6765.jpg
Trước đó, Nguyễn Thị Hoa cùng các thí sinh có dịp bàn giao khu vui chơi, tặng đồng phục, nấu cơm, giao lưu văn nghệ với trẻ em vùng cao ở Lai Châu. Cống hiến là một trong bốn trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bên cạnh Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ. Thông qua các hoạt động ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh có cơ hội tham gia vào những hoạt động đóng góp cho cộng đồng, xã hội.
1k0h74jio-3jlnhc.jpg
1k0h74jir-3jlnhc.jpg
Họ cũng có cơ hội được tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Nguyễn Thị Hoa và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những bảo vật quốc gia, hiện vật và chứng tích gắn với các dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.
img-6737.jpg
img-6734.jpg
Nguyễn Thị Hoa cũng chia sẻ sự hào hứng khi được trải nghiệm văn hóa của nhiều vùng miền tại phía Bắc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô và nhiều thí sinh choáng ngợp khi lần đầu được đi tàu trên vịnh Lan Hạ, đạp xe quanh làng chài Việt Hải...
e5579b858ba30bfd52b2.jpg
d415a9c7b9e139bf60f0.jpg
Chuyến đi tới các tỉnh vùng cao phía Bắc như Tuyên Quang, Lai Châu cũng là một trong những trải nghiệm ấn tượng của Nguyễn Thị Hoa khi cô và thí sinh được bà con dân tộc chào đón giữa không khí cờ hoa rực rỡ dịp lễ Quốc khánh 2/9. "Chuyến đi này để lại trong tôi ấn tượng về tình cảm chân thật, ấm áp của bà con nơi đây", cô nói.
b53d88339815184b4104.jpg
0f9d899899be19e040af.jpg
2f296da37e85fedba794.jpg
71b00e391d1f9d41c40e.jpg
Nguyễn Thị Hoa cùng các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm cảnh sắc hùng vĩ và những nét văn hóa độc đáo của nhiều tỉnh vùng cao. Họ được mặc trang phục truyền thống của các dân tộc, tới thăm bản làng nguyên sơ, hòa vào nhịp sống của bà con tại các phiên chợ...
img-6796.jpg
img-6795.jpg
Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhiều khán giả nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tại nhà chung ở Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng công nhận điều này khi hai người chạm mặt nhau trong một sự kiện.
img-6800.jpg
img-6797.jpg
Được so sánh với đàn chị, Nguyễn Thị Hoa nói cô thấy vui và tự hào. “Chị Đỗ Hà là một trong những Hoa hậu Việt Nam mà tôi rất thích. Tôi đam mê theo dõi giới beauty queen nên biết rõ hành trình của chị từ khi đăng quang”, cô nói.
img-6778.jpg
img-6779.jpg
Nguyễn Thị Hoa cũng bày tỏ niềm tự hào khi ngày càng có nhiều người đẹp xứ Thanh đạt được thứ hạng cao ở các cuộc thi sắc đẹp. “Thành tích của chị Hà nói riêng và những cô gái Thanh Hóa nói chung tại các cuộc thi hoa hậu là động lực để tôi cố gắng ở cuộc thi năm nay”, cô chia sẻ.
img-6794.jpg
img-6793.jpg
Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhiều thí sinh nhận xét là người có tính cách hòa đồng, thân thiện. Cô còn được chú ý với khả năng tạo kiểu tóc cho nhiều thí sinh ở cuộc thi năm nay khi họ tham gia sự kiện bên lề.
img-6760.jpg
img-6759.jpg
Nguyễn Thị Hoa khoe hình thể ấn tượng trong phần thi áo tắm tại đêm Chung khảo. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm.
img-6761.jpg
img-6756.jpg
Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa muốn nhắn gửi thông điệp: “Hãy cứ là chính mình, dám nghĩ, dám ước mơ. Chúng ta không cần cố gắng trở thành một người thật khác biệt để tỏa sáng mà hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.

Xem thêm

#Hoa khôi Hutech 2025 #Miss Hutech 2025 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Cùng chuyên mục

Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tại Hải Phòng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tay chăm sóc người có công, nấu ăn và dạy trẻ chơi đàn, dọn rác và trồng rừng ngập mặn. Những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm sự hy sinh và trách nhiệm với nơi mình đi qua.

Câu chuyện xúc động của nữ sinh ngành Quản lý đất đai thi Hoa hậu Việt Nam

Câu chuyện xúc động của nữ sinh ngành Quản lý đất đai thi Hoa hậu Việt Nam

TPO - Bên cạnh học tập và chủ động làm thêm để giúp đỡ gia đình, Nguyễn Thị Thúy Linh tích cực tham gia các hoạt động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên khi có điều kiện. Cô được người thân ủng hộ khi thử sức ở cuộc thi nhan sắc danh giá nhất cả nước.

Cô giáo tương lai ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam

Cô giáo tương lai ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nguyễn Yến Trang (SBD 362), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái cao 1,71 m mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.

Cô gái được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Với Vũ Hồng Hạnh, những kỷ niệm đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là sinh nhật bất ngờ ở nhà chung, khoảnh khắc bà ôm hoa chờ dưới sân khấu và cuộc trò chuyện với em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

Lời chúc 20/10 từ các cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 gửi những lời chúc yêu thương tới mẹ, bà. Các cô gái bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với những người luôn yêu thương, động viên mình, đặc biệt là trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Biết ơn các hoạt động tìm về cội nguồn ở cuộc thi'

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Biết ơn các hoạt động tìm về cội nguồn ở cuộc thi'

TPO - Trong hành trình khám phá miền di sản Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương. Hành trình trở về cội nguồn không chỉ giúp các cô gái thêm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn bồi đắp hành trang tri thức, bản sắc và trách nhiệm trên chặng đường hướng tới tương lai.

Cô gái Hưng Yên ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái Hưng Yên ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ cô gái từng rụt rè, ngại thể hiện bản thân, Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, dần trở nên tự tin qua hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ võ sĩ Taekwondo cao 1,74 m tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Nữ võ sĩ Taekwondo cao 1,74 m tại Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Từ múa côn nhị khúc đến hát chầu văn ở Hoa hậu Việt Nam

Từ múa côn nhị khúc đến hát chầu văn ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hát “Cô đôi Thượng Ngàn”, múa côn, nhảy hiện đại, viết thư pháp… là những màn thể hiện tài năng của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Phần thi tài năng nằm trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ đã mở từ 20h ngày 17/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe