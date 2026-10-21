Cô gái được nhận xét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà

TPO - Nguyễn Thị Hoa đến từ Thanh Hóa là một trong 25 cô gái của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp chia sẻ sự bất ngờ, tự hào khi được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
TPO - Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu thành tích ấn tượng khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng tại Đại học Ngoại thương.
TPO - Thí sinh Đinh Diệu Anh sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11. Cô đã đạt chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đang tiếp tục học tiếng Hàn và đặt mục tiêu sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ. Ngoài ra, Diệu Anh có năng khiếu về vũ đạo.
TPO - Tại Hải Phòng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tay chăm sóc người có công, nấu ăn và dạy trẻ chơi đàn, dọn rác và trồng rừng ngập mặn. Những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm sự hy sinh và trách nhiệm với nơi mình đi qua.
TPO - Tại xưởng gốm Chu Đậu, Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 quan sát người thợ làm nghề rồi tự tay trang trí bình gốm. Từng nét vẽ giúp các cô gái hiểu thêm sự tỉ mỉ để hoàn thiện một sản phẩm thủ công.
TPO - Bên cạnh học tập và chủ động làm thêm để giúp đỡ gia đình, Nguyễn Thị Thúy Linh tích cực tham gia các hoạt động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên khi có điều kiện. Cô được người thân ủng hộ khi thử sức ở cuộc thi nhan sắc danh giá nhất cả nước.
TPO - Lê Phương Nghi cao 1,72 m, đạt IELTS 7.5, từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa khôi Ngoại thương nói cô học thêm cách quản lý thời gian, làm chủ sân khấu và lắng nghe người khác.
TPO - Nguyễn Yến Trang (SBD 362), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái cao 1,71 m mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.
TPO - Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308), sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh lợi thế hình thể, nữ sinh Học viện Ngân hàng gây chú ý với năng khiếu viết thư pháp và hành trình vượt qua sự rụt rè.
TPO - Với Vũ Hồng Hạnh, những kỷ niệm đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là sinh nhật bất ngờ ở nhà chung, khoảnh khắc bà ôm hoa chờ dưới sân khấu và cuộc trò chuyện với em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng.
TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 gửi những lời chúc yêu thương tới mẹ, bà. Các cô gái bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với những người luôn yêu thương, động viên mình, đặc biệt là trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Phạm Vân Hà (18 tuổi) là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sở hữu chiều cao 1,75 m, IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.
TPO - Trong hành trình khám phá miền di sản Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương. Hành trình trở về cội nguồn không chỉ giúp các cô gái thêm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn bồi đắp hành trang tri thức, bản sắc và trách nhiệm trên chặng đường hướng tới tương lai.
TPO - Từ cô gái từng rụt rè, ngại thể hiện bản thân, Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, dần trở nên tự tin qua hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Lưu Phương Anh là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ về áp lực khi thi trên quê nhà và sự thay đổi của bản thân sau hơn hai tháng sống, tập luyện tại nhà chung.
TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
TPO - Hát “Cô đôi Thượng Ngàn”, múa côn, nhảy hiện đại, viết thư pháp… là những màn thể hiện tài năng của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Phần thi tài năng nằm trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ đã mở từ 20h ngày 17/10.