U Bò mây phủ, Thác Chuối soi trời

Một số công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện có thể được xét cấp visa Hàn Quốc nhập cảnh nhiều lần, với thời hạn lên đến 10 năm. Chính sách mở thêm lựa chọn cho người có nhu cầu du lịch, công tác hoặc thăm thân thường xuyên tại Hàn Quốc.