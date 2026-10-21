U Bò mây phủ, Thác Chuối soi trời

TPO - Giữa đại ngàn phía tây Quảng Trị, U Bò níu chân người bởi khí trời dịu mát, mây sương quấn núi; hồ Thác Chuối trải rộng dưới những triền xanh. Không gian ấy đang đứng trước bước chuyển với dự án du lịch hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối tháng 10.
Ngày 30/10/2026, Yakiniku King khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ở 13 Hàng Gai, Hà Nội. Thực khách Thủ đô sẽ được thưởng thức hương thịt nướng Nhật Bản với 5 tuyệt phẩm bò thượng hạng với thực đơn hơn 150 món ăn không giới hạn và trải nghiệm dịch vụ phục vụ ngay tại bàn chỉ trong 3 phút sau khi gọi món.
TPO - Trước nguy cơ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép vùng trời sân bay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, không để bị động, lúng túng.
Việt Nam nằm trong 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến Trung Quốc. Chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.
eSIM giúp du khách kết nối Internet nhanh hơn khi ra nước ngoài, không cần đổi SIM vật lý và có thể chủ động chuẩn bị mạng trước ngày khởi hành.
TPO - Loạt hàng quán, nhà chồ lấn chiếm hành lang bờ biển tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô (Huế). Chính quyền địa phương đang vận động tháo dỡ, yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước ngày 31/10, nhằm lập lại trật tự kinh doanh tại các bãi biển thuộc vịnh đẹp thế giới Lăng Cô.
TPO - Để hiện thực hóa mục tiêu đón hơn 50 triệu lượt khách vào năm 2030, Hà Nội sẽ rà soát và thí điểm các mô hình du lịch - thương mại hoạt động xuyên đêm (24/7). Cùng với việc mở thêm 3-5 tuyến phố đi bộ, Thủ đô đang từng bước lột xác để trở thành trung tâm giải trí không ngủ của khu vực.
TPO - Khi phố phường còn thưa vắng, chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) sáng rực ánh đèn, tấp nập người mua bán. Du khách đến đây lúc rạng sáng, nhất là dịp 20/10, có thể khám phá nhịp sống đặc biệt của Hà Nội, ngắm nhìn hàng nghìn bó hoa tươi đủ sắc màu.
TPO - Khúc cua gần di tích Hải Vân Quan là điểm check-in, ngắm cảnh thu hút đông đảo người dân, du khách. Không chỉ khi trời nắng sáng đẹp đẽ, đêm về nơi này vẫn nhộn nhịp người.
TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị xem xét, rút kinh nghiệm đối với một số cán bộ liên quan việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau, tổng vốn 285 tỷ đồng, không qua đấu thầu.
Dạo phố cổ, ngắm hoàng hôn bên hồ Tây hay khám phá làng cổ,... Hà Nội có nhiều điểm hẹn phù hợp để bạn trải nghiệm bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu quý vào dịp 20/10 này.
Sun Group, Thaco, Novaland cùng một số doanh nghiệp khác xuất hiện trong danh sách máy bay thương gia tại Việt Nam.
Một số công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện có thể được xét cấp visa Hàn Quốc nhập cảnh nhiều lần, với thời hạn lên đến 10 năm. Chính sách mở thêm lựa chọn cho người có nhu cầu du lịch, công tác hoặc thăm thân thường xuyên tại Hàn Quốc.
Từ ngày 15/11/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, kết nối Thủ đô với một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ và du lịch lớn của miền Đông Trung Quốc. Đường bay mới tạo thuận lợi cho hành khách khám phá Hàng Châu, đồng thời mở thêm cơ hội giao thương giữa hai nước.
Tỉnh Tuyên Quang dự kiến tổ chức roadshow truyền thông về du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy, với khoảng 100 phương tiện tham gia. Chương trình diễn ra trong bối cảnh những cung đường đèo dốc, nhiều khúc cua gấp trên Hà Giang Loop tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp du lịch nâng cao ý thức, trách nhiệm.
TPO - Cả khách du lịch lẫn khách công tác đều có xu hướng ưu tiên lưu trú tại khu vực trung tâm TPHCM, đặc biệt là quận 1 cũ. Tuy nhiên, việc phát triển dự án tại đây không dễ dàng do nhà đầu tư cần quỹ đất đủ lớn, có pháp lý rõ ràng và phù hợp với yêu cầu vận hành.
TPO - Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại Pháp khiến một văn phòng du lịch ở Lyon bị phóng hỏa, trong khi du khách tại Paris buộc phải rời khách sạn do tình hình an ninh diễn biến phức tạp.