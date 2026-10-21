Lên kịch bản ứng phó UAV xâm nhập vùng cấm bay

TPO - Trước nguy cơ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép vùng trời sân bay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, không để bị động, lúng túng.

Chiều 20/10, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không - chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ủy ban.

Nhận diện nguy cơ mới

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng đã phối hợp xử lý, bàn giao cơ quan chức năng giải quyết 270 vụ việc tại 22 cảng hàng không, liên quan đến ma túy, hàng cấm, buôn lậu, giấy tờ giả và xâm nhập trái phép khu vực hạn chế, khu bay.

Đáng chú ý, tình trạng UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay, hạn chế bay tại một số cảng hàng không diễn biến phức tạp.

Những vụ việc xảy ra tại khu vực các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và một số sân bay khác đã ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu. Ảnh: Phương Nguyên.

Thảo luận tại phiên họp, các bộ, các ý kiến đề nghị tăng cường quản lý UAV và những hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay như dù lượn, thả diều, chiếu đèn laser.

Đại diện Bộ Quốc phòng cũng lưu ý sự phát triển của UAV vừa đặt ra thách thức trong quản lý vùng trời, vừa mở ra cơ hội phát triển kinh tế tầm thấp. Vì vậy, cần hoàn thiện quy định pháp luật, nghiên cứu hệ thống quản lý hoạt động bay tầm thấp và tổ chức sử dụng vùng trời hợp lý, bảo đảm an ninh, an toàn nhưng không cản trở các hoạt động kinh tế hợp pháp.

Hà Nội kiến nghị được hướng dẫn cơ chế chủ động bố trí kinh phí, mua sắm trang thiết bị phát hiện, xử lý UAV, đồng thời nghiên cứu thí điểm quản lý hoạt động bay tầm thấp.

Trong khi đó, TPHCM đề nghị hoàn thiện quy định về sản xuất, lắp ráp, kinh doanh và sử dụng UAV, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

Riêng An Giang đang tập trung nâng cấp hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cải tiến quy trình phục vụ hành khách và chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027. Địa phương kiến nghị tăng cường năng lực phát hiện, ngăn chặn và xử lý UAV xâm nhập trái phép.

Trao đổi về nội dung này, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các lực lượng chức năng, chủ động bảo đảm an ninh, an toàn hàng không phục vụ APEC 2027 ngay từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: Phương Nguyên.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với những nguy cơ có thể phát sinh. Phải xác định rõ ai chỉ huy, lực lượng nào chủ trì, lực lượng nào phối hợp và xử lý ra sao trong từng tình huống, không để bị động, lúng túng khi xảy ra vụ việc.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh hàng không và quản lý UAV.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng rà soát khu vực cấm bay, hạn chế bay, nghiên cứu xây dựng bản đồ số phục vụ quản lý và công khai thông tin để người dân, doanh nghiệp biết, chấp hành.

Hai Bộ cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phát hiện, ngăn chặn và xử lý UAV xâm nhập trái phép khu vực hoạt động bay, bảo đảm các lực lượng nắm được tình hình, xử lý kịp thời khi xảy ra vụ việc.

Đối với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về hoạt động hàng không dân dụng. Công tác phòng ngừa không chỉ tập trung vào UAV mà phải chú ý cả những hoạt động, vật thể và yếu tố khác.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị các bộ, ngành, địa phương "chung sức, đồng lòng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không và tạo thuận lợi nhất cho hàng không trong thời gian tới".