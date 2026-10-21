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Hàng không - Du lịch

“Vua” thịt nướng Nhật Bản Yakiniku King sắp ra mắt tại Hà Nội

P.V

Ngày 30/10/2026, Yakiniku King khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ở 13 Hàng Gai, Hà Nội. Thực khách Thủ đô sẽ được thưởng thức hương thịt nướng Nhật Bản với 5 tuyệt phẩm bò thượng hạng với thực đơn hơn 150 món ăn không giới hạn và trải nghiệm dịch vụ phục vụ ngay tại bàn chỉ trong 3 phút sau khi gọi món.

Từ Nhật Bản đến điểm hẹn ẩm thực giữa phố cổ

Thuộc sở hữu của Tập đoàn Monogatari danh tiếng, Yakiniku King là một trong những thương nhà hàng hiệu thịt nướng được yêu thích hàng đầu tại Nhật Bản với hệ thống hơn 370 nhà hàng. Với nguyên liệu tuyển chọn, công thức chế biến đặc trưng và tinh thần phục vụ nhanh chóng tạo nên dấu ấn của thương hiệu trong trải nghiệm thưởng thức Yakiniku.

“Vua” thịt nướng Nhật Bản Yakiniku King sắp ra mắt tại Hà Nội ảnh 1

Yakiniku King Hoàn Kiếm - 13 Hàng Gai, Hà Nội.

Mang trải nghiệm ấy vào thị trường Việt Nam, Yakiniku – King chọn 13 Hàng Gai – vị trí đắc địa ngay trung tâm phố cổ Hà Nội làm điểm chạm đầu tiên. Trong một không gian mang đậm phong cách Nhật Bản hiện đại mở ra một điểm hẹn cho những bữa ăn gia đình, cuộc gặp gỡ bạn bè hay dịp tiếp đón đối tác. Với du khách, nhà hàng là một lựa chọn để thưởng thức ẩm thực Nhật Bản trong hành trình khám phá Thủ đô.

Khám phá 5 tuyệt phẩm bò thượng hạng và thực đơn hơn 150 món

Tâm điểm của thực đơn là 5 tuyệt phẩm bò thượng hạng, được chế biến từ những phần thịt tuyển chọn, kết hợp công thức độc quyền và sốt bí truyền. Từ sơ chế, cách cắt đến tẩm ướp, từng công đoạn được chăm chút để làm nổi bật hương vị và kết cấu riêng của mỗi phần thịt.

“Vua” thịt nướng Nhật Bản Yakiniku King sắp ra mắt tại Hà Nội ảnh 2

Bò thượng hạng cùng sốt đặc trưng bí truyền tạo hương vị đặc sắc cho trải nghiệm thịt nướng tại Yakiniku King Hoàn Kiếm.

Trên bếp nướng, hương vị được hòa quyện cùng gia vị sốt đặc trưng. Từng miếng thịt vừa nướng mang đến vị ngọt, độ mềm mọng và sắc thái hương vị khác nhau. Xen giữa các món nướng, rau củ và món ăn kèm giúp làm mới khẩu vị, tạo sự hài hòa cho bữa tiệc.

Từ các món bò chủ đạo, thực đơn mở rộng tới hơn 150 lựa chọn với thịt heo, thịt gà, hải sản tươi ngon, cùng nhiều món ăn kèm thanh mát. Với hình thức All-you-can-eat cho phép gọi món không giới hạn, một bàn tiệc tại Yakiniku King có thể dễ dàng đáp ứng những sở thích khác nhau. Thực khách có thể bắt đầu với các món đặc trưng, tiếp nối bằng các lựa chọn yêu thích và tự do điều chỉnh theo nhu cầu thưởng thức.

Đỉnh cao dịch vụ: Chạm gọi món - Phục vụ siêu tốc chỉ trong 3 phút

Tại Yakiniku King, thực khách lựa chọn món trên máy tính bảng ngay tại bàn. Trong vòng 3 phút kể từ khi gửi yêu cầu, món ăn được đưa đến tận nơi với sự phối hợp của robot và đội ngũ nhân viên.

Tốc độ phục vụ giúp những lượt gọi thêm nối tiếp nhịp thưởng thức bên bàn nướng. Thực khách chủ động lựa chọn từng lượt món theo khẩu vị và nhu cầu, dành thời gian cho việc nướng, thưởng thức và trò chuyện. Với hình thức “ăn không giới hạn”, sự thuận tiện ấy tạo điều kiện để khám phá thực đơn phong phú ngay trong cùng một bữa ăn.

“Vua” thịt nướng Nhật Bản Yakiniku King sắp ra mắt tại Hà Nội ảnh 3

Yakiniku King Hoàn Kiếm mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế trong không gian đậm bản sắc Nhật Bản.

Hệ thống bếp nướng âm bàn kết hợp hút mùi hiện đại giúp hạn chế khói và mùi trong quá trình dùng bữa. Cùng không gian đậm văn hóa Nhật Bản, những tiện ích này tạo sự thoải mái để thực khách thưởng thức từng món và tận hưởng khoảnh khắc sum họp.

Yakiniku King Hoàn Kiếm sẽ chính thức đón khách từ ngày 30/10, cùng các chương trình ưu đãi nhân dịp khai trương. Nhà hàng mở ra một điểm hẹn mới để thực khách khám phá phong vị thịt nướng Nhật Bản ngay giữa phố cổ Hà Nội.

Ưu đãi khai trương Yakiniku King Hoàn Kiếm:

Từ 30/10 đến 30/11/2026, Yakiniku King Hoàn Kiếm dành tặng thực khách chương trình ưu đãi nhân dịp khai trương:

  • Ưu đãi 15% toàn bộ thực đơn khi dùng bữa tại nhà hàng.
  • Hoàn thêm 10% hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng SeABank.

Hãy đặt bàn ngay để thưởng thức phong vị thịt nướng Nhật Bản:

Địa chỉ: 13 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đặt bàn: 0815 168 968

Website: yakinikuking.vn

#Yakiniku King #Hà Nội #thịt nướng Nhật Bản #ẩm thực Nhật #bò thượng hạng #dịch vụ nhanh #ẩm thực

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