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Lật phà tự chế ở Cần Thơ, hai học sinh tử vong

Nhật Huy

TPO - Hai học sinh lớp 12 tử vong sau vụ lật phà tự chế khi cùng nhóm bạn qua kênh Nông Dân, phường Vị Tân, TP. Cần Thơ, để đến nhà bạn.

Tối 21/10, tin từ Công an phường Vị Tân, TP. Cần Thơ cho biết, vụ lật phà tự chế trên kênh Nông Dân, thuộc khu vực 2, khiến hai học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/10, một nhóm gồm 8 học sinh lớp 12, Trường THPT Vị Thanh, đến nhà bạn là L.T.N.H. để chuẩn bị quà nhân dịp 20/10.

Nhà H. nằm bên kia kênh Nông Dân, không có đường xe chạy đến nên nhóm học sinh sử dụng một chiếc phà tự chế để qua kênh. Phương tiện này được ghép từ 4 thùng phuy nhựa, phía trên nối bằng các thanh sắt, dùng để kéo người qua lại.

Khi cả 8 học sinh xuống phà, do không giữ được thăng bằng vì cùng đứng dồn về phía bên trái, chiếc phà bị nghiêng rồi lật úp, khiến các em bị mắc kẹt dưới phà. 6 học sinh thoát ra được, bơi vào bờ.

Hai học sinh còn lại là H.Q.V. và Q.P.N.D. bị kẹt lại dưới nước.

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Phà tự chế bị lật, 2 học sinh ở Cần Thơ tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng hô hoán, tổ chức cứu nạn. Em D. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 2h ngày 21/10.

Thi thể em V. được người dân tìm thấy sau khoảng 30 phút, cách hiện trường khoảng 20m. Thi thể hai học sinh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Qua xác minh ban đầu, chiếc phà tự chế do gia đình bà N.T.P. lắp đặt để phục vụ việc đi lại qua kênh Nông Dân. Sau khi chuyển đi nơi khác sinh sống, bà P. để lại phương tiện cho các hộ dân địa phương sử dụng.

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#lật phà tự chế #hai học sinh tử vong #đuối nước #Cần Thơ

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